Jogos de hoje (12/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
Copa Libertadores e Sul-Americana são os destaques desta quarta (12), que ainda conta com a decisão da Supercopa da UEFA e jogos do futebol europeu
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A quarta-feira (12) terá uma programação movimentada de futebol, com destaque para a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana, além da decisão da Supercopa da UEFA e partidas pelas fases qualificatórias da Conference League.
Entre os principais jogos do dia estão Palmeiras x Cerro Porteño e Cruzeiro x Flamengo, pela Libertadores, além de RB Bragantino x Atlético-MG, pela Sul-Americana. Na Europa, PSG x Aston Villa decide a Supercopa da UEFA.
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Jogos desta quarta-feira (12/08)
Supercopa da UEFA
- 16h - PSG x Aston Villa - SBT e TNT
Amistoso de seleções - Sub-20
Copa Libertadores
- 19h - Platense x Coquimbo Unido - Paramount+
- 19h - Palmeiras x Cerro Porteño - Paramount+
- 21h30 - Cruzeiro x Flamengo - Premiere, Globo, SporTV, GE TV e Paramount+
Copa Sul-Americana
- 19h - Red Bull Bragantino x Atlético-MG - ESPN e Disney+
- 19h - Tigre x Montevideo City Torque - Paramount+
Conference League - Qualificação
- 13h - Copenhague x Debreceni VSC - Sem transmissão para o Brasil
- 13h - GKS Katowice x Hapoel Tel Aviv - Sem transmissão para o Brasil
- 13h - Rapid Viena x Paide Linnameeskond - Sem transmissão para o Brasil
Amistosos internacionais
- 13h15 - Everton x Newcastle - SportyNet (YouTube)
- 15h30 - Manchester United x Leeds - SportyNet (YouTube)
- 15h30 - Arsenal x Como - ESPN e Disney+
- 16h - Deportivo La Coruña x Real Madrid - SportyNet (YouTube)
Copa Argentina
- 19h15 - Atlético Tucumán x Independiente - Xsports
Onde assistir aos jogos de hoje?
As partidas desta quarta-feira (12) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:
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- ESPN – Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura e no Disney+.
- Disney+ – Plataforma de streaming que transmite partidas da ESPN mediante assinatura.
- SBT – Emissora de TV aberta com transmissão de partidas selecionadas da Copa Sul-Americana.
- TNT – Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura.
- Paramount+ – Serviço de streaming por assinatura com transmissões de partidas da Copa Sul-Americana.
- Premiere – Serviço de pay-per-view do Grupo Globo.
- Globo – Canal de TV aberta com transmissão de Cruzeiro x Flamengo.
- SporTV – Canal esportivo do Grupo Globo, disponível em operadoras de TV por assinatura.
- GE TV – Canal do Grupo Globo no YouTube com transmissões selecionadas.
- XSports – Canal de TV aberta, disponível no canal 7.1 em diversas regiões, além de operadoras parceiras.
- SportyNet – Canal esportivo com transmissões selecionadas.
- YouTube do SportyNet – Canal no YouTube com transmissões gratuitas de partidas selecionadas.