Jogos de hoje (12/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

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Copa Libertadores e Sul-Americana são os destaques desta quarta (12), que ainda conta com a decisão da Supercopa da UEFA e jogos do futebol europeu

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A quarta-feira (12) terá uma programação movimentada de futebol, com destaque para a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana, além da decisão da Supercopa da UEFA e partidas pelas fases qualificatórias da Conference League.

Entre os principais jogos do dia estão Palmeiras x Cerro Porteño e Cruzeiro x Flamengo, pela Libertadores, além de RB Bragantino x Atlético-MG, pela Sul-Americana. Na Europa, PSG x Aston Villa decide a Supercopa da UEFA.

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Jogos desta quarta-feira (12/08)

Supercopa da UEFA

16h - PSG x Aston Villa - SBT e TNT

Amistoso de seleções - Sub-20

Copa Libertadores

19h - Platense x Coquimbo Unido - Paramount+

19h - Palmeiras x Cerro Porteño - Paramount+

21h30 - Cruzeiro x Flamengo - Premiere, Globo, SporTV, GE TV e Paramount+

Copa Sul-Americana

19h - Red Bull Bragantino x Atlético-MG - ESPN e Disney+

19h - Tigre x Montevideo City Torque - Paramount+

Conference League - Qualificação



13h - Copenhague x Debreceni VSC - Sem transmissão para o Brasil

13h - GKS Katowice x Hapoel Tel Aviv - Sem transmissão para o Brasil

13h - Rapid Viena x Paide Linnameeskond - Sem transmissão para o Brasil

Amistosos internacionais

Copa Argentina

19h15 - Atlético Tucumán x Independiente - Xsports

Onde assistir aos jogos de hoje?

As partidas desta quarta-feira (12) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:

ESPN – Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura e no Disney+.



Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura e no Disney+. Disney+ – Plataforma de streaming que transmite partidas da ESPN mediante assinatura.

Plataforma de streaming que transmite partidas da ESPN mediante assinatura. SBT – Emissora de TV aberta com transmissão de partidas selecionadas da Copa Sul-Americana.

Emissora de TV aberta com transmissão de partidas selecionadas da Copa Sul-Americana. TNT – Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura.

Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura. Paramount+ – Serviço de streaming por assinatura com transmissões de partidas da Copa Sul-Americana.

– Serviço de streaming por assinatura com transmissões de partidas da Copa Sul-Americana. Premiere – Serviço de pay-per-view do Grupo Globo.

– Serviço de pay-per-view do Grupo Globo. Globo – Canal de TV aberta com transmissão de Cruzeiro x Flamengo.

– Canal de TV aberta com transmissão de Cruzeiro x Flamengo. SporTV – Canal esportivo do Grupo Globo, disponível em operadoras de TV por assinatura.

– Canal esportivo do Grupo Globo, disponível em operadoras de TV por assinatura. GE TV – Canal do Grupo Globo no YouTube com transmissões selecionadas.

– Canal do Grupo Globo no YouTube com transmissões selecionadas. XSports – Canal de TV aberta, disponível no canal 7.1 em diversas regiões, além de operadoras parceiras.

– Canal de TV aberta, disponível no canal 7.1 em diversas regiões, além de operadoras parceiras. SportyNet – Canal esportivo com transmissões selecionadas.



Canal esportivo com transmissões selecionadas. YouTube do SportyNet – Canal no YouTube com transmissões gratuitas de partidas selecionadas.