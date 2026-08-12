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Jogos de hoje (12/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

Copa Libertadores e Sul-Americana são os destaques desta quarta (12), que ainda conta com a decisão da Supercopa da UEFA e jogos do futebol europeu

Por Lucas Valle Publicado em 12/08/2026 às 9:34 | Atualizado em 12/08/2026 às 9:44
Imagem dos jogadores do PSG
Imagem dos jogadores do PSG - Divulgação/ PSG

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A quarta-feira (12) terá uma programação movimentada de futebol, com destaque para a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana, além da decisão da Supercopa da UEFA e partidas pelas fases qualificatórias da Conference League.

Entre os principais jogos do dia estão Palmeiras x Cerro Porteño e Cruzeiro x Flamengo, pela Libertadores, além de RB Bragantino x Atlético-MG, pela Sul-Americana. Na Europa, PSG x Aston Villa decide a Supercopa da UEFA.

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Jogos desta quarta-feira (12/08)

Supercopa da UEFA

  • 16h - PSG x Aston Villa - SBT e TNT

Amistoso de seleções - Sub-20

Copa Libertadores

  • 19h - Platense x Coquimbo Unido - Paramount+
  • 19h - Palmeiras x Cerro Porteño - Paramount+
  • 21h30 - Cruzeiro x Flamengo - Premiere, Globo, SporTV, GE TV e Paramount+

Copa Sul-Americana

  • 19h - Red Bull Bragantino x Atlético-MG - ESPN e Disney+
  • 19h - Tigre x Montevideo City Torque - Paramount+

Leia Também

Conference League - Qualificação

  • 13h - Copenhague x Debreceni VSC - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h - GKS Katowice x Hapoel Tel Aviv - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h - Rapid Viena x Paide Linnameeskond - Sem transmissão para o Brasil

Amistosos internacionais

Copa Argentina

  • 19h15 - Atlético Tucumán x Independiente - Xsports

Onde assistir aos jogos de hoje?

As partidas desta quarta-feira (12) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:

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ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • ESPN – Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura e no Disney+.
  • Disney+ – Plataforma de streaming que transmite partidas da ESPN mediante assinatura.
  • SBT – Emissora de TV aberta com transmissão de partidas selecionadas da Copa Sul-Americana.
  • TNT – Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura.
  • Paramount+ – Serviço de streaming por assinatura com transmissões de partidas da Copa Sul-Americana.
  • Premiere – Serviço de pay-per-view do Grupo Globo.
  • Globo – Canal de TV aberta com transmissão de Cruzeiro x Flamengo.
  • SporTV – Canal esportivo do Grupo Globo, disponível em operadoras de TV por assinatura.
  • GE TV – Canal do Grupo Globo no YouTube com transmissões selecionadas.
  • XSports – Canal de TV aberta, disponível no canal 7.1 em diversas regiões, além de operadoras parceiras.
  • SportyNet – Canal esportivo com transmissões selecionadas.
  • YouTube do SportyNet – Canal no YouTube com transmissões gratuitas de partidas selecionadas.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.