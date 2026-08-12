Jogo do SBT hoje (12/08): PSG x Aston Villa? Veja programação completa da emissora
SBT exibe o duelo entre campeões europeus nesta quarta-feira; veja também os horários de novelas, jornalismo e entretenimento na emissora
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O SBT transmite PSG x Aston Villa nesta quarta-feira (12), em partida válida pela Supercopa da UEFA. A programação nacional da emissora prevê o início da transmissão às 15h45.
O jogo está marcado para as 16h (horário de Brasília), na Red Bull Arena, em Salzburgo, na Áustria. O confronto reúne o atual campeão da Champions League e o vencedor da Europa League.
PSG x Aston Villa é o jogo do SBT hoje?
O principal destaque esportivo da programação do SBT nesta quarta-feira é a Supercopa da UEFA entre PSG e Aston Villa.
O Paris Saint-Germain busca conquistar o troféu pelo segundo ano consecutivo, enquanto o Aston Villa disputa a competição pela primeira vez em sua história.
O duelo também abre oficialmente o calendário competitivo do futebol europeu na temporada 2026/27.
PSG chega como campeão da Champions League
O Paris Saint-Germain chega à partida depois de uma temporada marcada por títulos. Sob o comando de Luis Enrique, a equipe conquistou o Campeonato Francês pela quinta vez consecutiva e levantou a segunda Champions League seguida.
O clube francês também teve mudanças no elenco durante a janela de transferências. O lateral-esquerdo Lucas Digne retornou ao PSG após 11 anos, enquanto Maghnes Akliouche foi contratado junto ao Monaco. Gonçalo Ramos deixou a equipe e acertou com o Milan.
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Aston Villa disputa a Supercopa pela primeira vez
O Aston Villa chega à decisão depois de uma temporada de destaque. Comandado por Unai Emery, o time terminou a Premier League na quarta colocação e conquistou a Europa League ao vencer o Freiburg por 3 a 0 na final.
Entre as novidades do elenco estão João Gomes, Modou Kéba Cissé e Alejandro Garnacho. Rogers e Tielemans, por outro lado, deixaram o clube para defender Chelsea e Manchester United, respectivamente.
Programação do SBT hoje, quarta-feira (12)
Além da Supercopa da UEFA, a programação nacional do SBT conta com jornalismo, novelas e atrações de entretenimento ao longo desta quarta-feira.
- 06:00 — Se Liga, Brasil
- 08:30 — Primeiro Impacto
- 12:45 — Chaves
- 14:00 — A Desalmada
- 15:00 — Fofocalizando
- 15:45 — Supercopa da UEFA: PSG x Aston Villa
- 18:15 — SBT Cidades
- 19:45 — SBT Brasil
- 20:45 — A História de Joana
- 21:30 — Sessão +SBT
- 22:15 — Programa do Ratinho
- 00:00 — The Noite com Danilo Gentili
- 01:00 — Operação Mesquita
- 01:30 — Passe de Milhões
- 02:00 — SBT Notícias