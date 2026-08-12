Jogo do SBT hoje (12/08): PSG x Aston Villa? Veja programação completa da emissora

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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SBT exibe o duelo entre campeões europeus nesta quarta-feira; veja também os horários de novelas, jornalismo e entretenimento na emissora

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O SBT transmite PSG x Aston Villa nesta quarta-feira (12), em partida válida pela Supercopa da UEFA. A programação nacional da emissora prevê o início da transmissão às 15h45.

O jogo está marcado para as 16h (horário de Brasília), na Red Bull Arena, em Salzburgo, na Áustria. O confronto reúne o atual campeão da Champions League e o vencedor da Europa League.

PSG x Aston Villa é o jogo do SBT hoje?

O principal destaque esportivo da programação do SBT nesta quarta-feira é a Supercopa da UEFA entre PSG e Aston Villa.

O Paris Saint-Germain busca conquistar o troféu pelo segundo ano consecutivo, enquanto o Aston Villa disputa a competição pela primeira vez em sua história.

O duelo também abre oficialmente o calendário competitivo do futebol europeu na temporada 2026/27.

Imagem do banner de PSG x Aston Villa no SBT - Reprodução/ TV Jornal SBT

PSG chega como campeão da Champions League

O Paris Saint-Germain chega à partida depois de uma temporada marcada por títulos. Sob o comando de Luis Enrique, a equipe conquistou o Campeonato Francês pela quinta vez consecutiva e levantou a segunda Champions League seguida.

O clube francês também teve mudanças no elenco durante a janela de transferências. O lateral-esquerdo Lucas Digne retornou ao PSG após 11 anos, enquanto Maghnes Akliouche foi contratado junto ao Monaco. Gonçalo Ramos deixou a equipe e acertou com o Milan.

Aston Villa disputa a Supercopa pela primeira vez

O Aston Villa chega à decisão depois de uma temporada de destaque. Comandado por Unai Emery, o time terminou a Premier League na quarta colocação e conquistou a Europa League ao vencer o Freiburg por 3 a 0 na final.

Entre as novidades do elenco estão João Gomes, Modou Kéba Cissé e Alejandro Garnacho. Rogers e Tielemans, por outro lado, deixaram o clube para defender Chelsea e Manchester United, respectivamente.

Programação do SBT hoje, quarta-feira (12)

Além da Supercopa da UEFA, a programação nacional do SBT conta com jornalismo, novelas e atrações de entretenimento ao longo desta quarta-feira.