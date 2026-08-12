Inter Miami x León: Messi vai jogar? Veja onde assistir, horário e escalações da Leagues Cup

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Equipe norte-americana precisa vencer para manter chances de classificação, enquanto mexicanos chegam em situação confortável na competição

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Inter Miami e Club León se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 20h30 (de Brasília), no Nubank Stadium, na Flórida, Estados Unidos, pela terceira rodada da fase de grupos da Leagues Cup 2026.

O confronto apresenta cenários diferentes para os dois clubes. O time norte-americano soma três pontos e precisa da vitória para continuar com possibilidades de avançar ao G-4 da competição.

O Club León, por outro lado, lidera sua chave de desempenho com seis pontos e 100% de aproveitamento. Um novo triunfo garante a liderança isolada, enquanto um tropeço ainda pode ser suficiente para assegurar a classificação, dependendo dos demais resultados.

Momento das equipes na Leagues Cup

O Inter Miami estreou na competição com vitória por 4 a 2 sobre o Atlético San Luis, mas perdeu na rodada seguinte para o Monterrey por 2 a 1. O resultado deixou a equipe pressionada na disputa por uma vaga na próxima fase.

A defesa é um dos pontos de atenção do time da Flórida. O Inter Miami sofreu dois ou mais gols em cinco dos últimos seis jogos oficiais.

Apesar do momento irregular, a equipe costuma apresentar bom desempenho como mandante e perdeu apenas duas partidas oficiais recentemente no Nu Stadium.

O principal desfalque para o confronto é Lionel Messi. O argentino viajou para Rosário, na Argentina, para o funeral de seu pai, Jorge Messi, e não tem previsão de retorno aos gramados.

O técnico Guillermo Hoyos classificou o momento como uma "tragédia imensa" em razão da perda familiar do jogador e destacou a profundidade do impacto do luto sobre o grupo.

O Club León chega em situação mais favorável. Os mexicanos venceram o Nashville SC por 1 a 0 e o Orlando City por 2 a 1 nas duas primeiras rodadas.

A equipe também apresenta consistência defensiva na competição, tendo sofrido apenas um gol até o momento. No ataque, os Esmeraldas apostam principalmente nas transições rápidas para explorar os espaços deixados pelos adversários.

Onde assistir Inter Miami x Club León ao vivo

O confronto entre Inter Miami e Club León terá transmissão ao vivo e com exclusividade pela Apple TV.

Streaming: Apple TV

Possíveis escalações das equipes

Inter Miami (Técnico: Guillermo Hoyos)

Ríos; Allen, Micael, Mura e Fray; Segovia, Bright, Casemiro e De Paul; Pintér e Delinois.

Desfalques: Lionel Messi, German Berterame e Tadeo Allende.

Club León

Jordan Garcia; Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara e Sebastian Vegas; Iván Rodríguez, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltran e Daniel Arcila; Jordi Cortizo e Sebastian Santos.

Desfalque: Valentin Gauthier.

Valentin Gauthier. Dúvida: Angel Estrada.

Ficha técnica da partida