Inter Miami x León: Messi vai jogar? Veja onde assistir, horário e escalações da Leagues Cup
Equipe norte-americana precisa vencer para manter chances de classificação, enquanto mexicanos chegam em situação confortável na competição
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Inter Miami e Club León se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 20h30 (de Brasília), no Nubank Stadium, na Flórida, Estados Unidos, pela terceira rodada da fase de grupos da Leagues Cup 2026.
O confronto apresenta cenários diferentes para os dois clubes. O time norte-americano soma três pontos e precisa da vitória para continuar com possibilidades de avançar ao G-4 da competição.
O Club León, por outro lado, lidera sua chave de desempenho com seis pontos e 100% de aproveitamento. Um novo triunfo garante a liderança isolada, enquanto um tropeço ainda pode ser suficiente para assegurar a classificação, dependendo dos demais resultados.
Momento das equipes na Leagues Cup
O Inter Miami estreou na competição com vitória por 4 a 2 sobre o Atlético San Luis, mas perdeu na rodada seguinte para o Monterrey por 2 a 1. O resultado deixou a equipe pressionada na disputa por uma vaga na próxima fase.
A defesa é um dos pontos de atenção do time da Flórida. O Inter Miami sofreu dois ou mais gols em cinco dos últimos seis jogos oficiais.
Apesar do momento irregular, a equipe costuma apresentar bom desempenho como mandante e perdeu apenas duas partidas oficiais recentemente no Nu Stadium.
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O principal desfalque para o confronto é Lionel Messi. O argentino viajou para Rosário, na Argentina, para o funeral de seu pai, Jorge Messi, e não tem previsão de retorno aos gramados.
O técnico Guillermo Hoyos classificou o momento como uma "tragédia imensa" em razão da perda familiar do jogador e destacou a profundidade do impacto do luto sobre o grupo.
O Club León chega em situação mais favorável. Os mexicanos venceram o Nashville SC por 1 a 0 e o Orlando City por 2 a 1 nas duas primeiras rodadas.
A equipe também apresenta consistência defensiva na competição, tendo sofrido apenas um gol até o momento. No ataque, os Esmeraldas apostam principalmente nas transições rápidas para explorar os espaços deixados pelos adversários.
Onde assistir Inter Miami x Club León ao vivo
O confronto entre Inter Miami e Club León terá transmissão ao vivo e com exclusividade pela Apple TV.
- Streaming: Apple TV
Possíveis escalações das equipes
Inter Miami (Técnico: Guillermo Hoyos)
- Ríos; Allen, Micael, Mura e Fray; Segovia, Bright, Casemiro e De Paul; Pintér e Delinois.
- Desfalques: Lionel Messi, German Berterame e Tadeo Allende.
Club León
- Jordan Garcia; Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara e Sebastian Vegas; Iván Rodríguez, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltran e Daniel Arcila; Jordi Cortizo e Sebastian Santos.
- Desfalque: Valentin Gauthier.
- Dúvida: Angel Estrada.
Ficha técnica da partida
- Competição: Leagues Cup 2026 – terceira rodada da fase de grupos
- Local: Nubank Stadium, Flórida, Estados Unidos
- Data: 12/08/2026 (quarta-feira)
- Horário: 20h30 (de Brasília)
- Transmissão: Apple TV