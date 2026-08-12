Cienciano x Botafogo ao vivo: onde assistir, horário e detalhes das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2026

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Glorioso inicia disputa por vaga nas quartas em cenário de altitude elevada diante de adversário que eliminou o atual campeão continental

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Cienciano e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2026.

O duelo coloca frente a frente a melhor campanha da fase de grupos e uma equipe que avançou ao mata-mata após uma classificação marcante. O Botafogo liderou a classificação geral com 16 pontos no Grupo E.

Já o Cienciano garantiu a vaga após reverter uma derrota por 2 a 0 para o Lanús, então campeão da competição, com uma goleada por 4 a 0 em Cusco.

A partida de volta está marcada para 20 de agosto, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O vencedor do confronto enfrentará nas quartas de final quem avançar entre Tigre e Montevideo City Torque.

Momento das equipes na Sul-Americana

O Botafogo chega ao primeiro duelo das oitavas após empatar por 1 a 1 com o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O desempenho ofensivo foi alvo de críticas no compromisso mais recente.

O time brasileiro também terá de lidar com uma condição diferente em Cusco. O Estádio Inca Garcilaso de la Vega está entre 3.350 e 3.546 metros acima do nível do mar, cenário que influencia o desgaste físico e o comportamento da bola.

O Botafogo também tem um histórico recente de dificuldade atuando em altitude. No início desta temporada, a equipe perdeu por 1 a 0 para o Nacional Potosí, na Bolívia.

Para esta fase da competição, o técnico Franclim Carvalho promoveu cinco alterações na lista de inscritos. Foram adicionados os goleiros Warleson e Gabriel Batista, o defensor Lucas Monzón, o meio-campista Domingos Andrade e o atacante Danilo Pereira.

O lateral Paulinho ficou fora da lista de inscritos para a Sul-Americana.

O Cienciano, por sua vez, chega ao mata-mata em um momento de confiança após eliminar o Lanús. A equipe peruana também tem como característica o desempenho em Cusco, utilizando as condições de altitude como parte de sua estratégia.

O atacante Garcés é um dos destaques ofensivos da equipe e soma quatro gols na competição.

O técnico Horacio Melgarejo não poderá comandar o time à beira do campo. O treinador cumpre suspensão de um ano aplicada pela federação local após críticas à entidade.

Onde assistir Cienciano x Botafogo ao vivo

O confronto entre Cienciano e Botafogo terá transmissão exclusiva pelo Paramount+, serviço de streaming.

Imagem do Botafogo em ação pelo Campeonato Brasileiro 2026 - Vítor Silva/ Botafogo

Ficha de arbitragem de Cienciano x Botafogo

Árbitro: Augusto Aragón (Equador)

Augusto Aragón (Equador) Assistente 1: Christian Lescano (Equador)

Christian Lescano (Equador) Assistente 2: Mauricio Lozada (Equador)

Mauricio Lozada (Equador) VAR: Franklin Congo (Equador)

Premiação e ficha técnica da partida