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Cienciano x Botafogo ao vivo: onde assistir, horário e detalhes das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2026

Glorioso inicia disputa por vaga nas quartas em cenário de altitude elevada diante de adversário que eliminou o atual campeão continental

Por Thiago Seabra Publicado em 12/08/2026 às 12:21
Imagem do Botafogo em ação pelo Campeonato Brasileiro 2026
Imagem do Botafogo em ação pelo Campeonato Brasileiro 2026 - Vítor Silva/ Botafogo

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Cienciano e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2026.

O duelo coloca frente a frente a melhor campanha da fase de grupos e uma equipe que avançou ao mata-mata após uma classificação marcante. O Botafogo liderou a classificação geral com 16 pontos no Grupo E.

Já o Cienciano garantiu a vaga após reverter uma derrota por 2 a 0 para o Lanús, então campeão da competição, com uma goleada por 4 a 0 em Cusco.

A partida de volta está marcada para 20 de agosto, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O vencedor do confronto enfrentará nas quartas de final quem avançar entre Tigre e Montevideo City Torque.

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Momento das equipes na Sul-Americana

O Botafogo chega ao primeiro duelo das oitavas após empatar por 1 a 1 com o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O desempenho ofensivo foi alvo de críticas no compromisso mais recente.

O time brasileiro também terá de lidar com uma condição diferente em Cusco. O Estádio Inca Garcilaso de la Vega está entre 3.350 e 3.546 metros acima do nível do mar, cenário que influencia o desgaste físico e o comportamento da bola.

O Botafogo também tem um histórico recente de dificuldade atuando em altitude. No início desta temporada, a equipe perdeu por 1 a 0 para o Nacional Potosí, na Bolívia.

Para esta fase da competição, o técnico Franclim Carvalho promoveu cinco alterações na lista de inscritos. Foram adicionados os goleiros Warleson e Gabriel Batista, o defensor Lucas Monzón, o meio-campista Domingos Andrade e o atacante Danilo Pereira.

O lateral Paulinho ficou fora da lista de inscritos para a Sul-Americana.

O Cienciano, por sua vez, chega ao mata-mata em um momento de confiança após eliminar o Lanús. A equipe peruana também tem como característica o desempenho em Cusco, utilizando as condições de altitude como parte de sua estratégia.

O atacante Garcés é um dos destaques ofensivos da equipe e soma quatro gols na competição.

O técnico Horacio Melgarejo não poderá comandar o time à beira do campo. O treinador cumpre suspensão de um ano aplicada pela federação local após críticas à entidade.

Onde assistir Cienciano x Botafogo ao vivo

O confronto entre Cienciano e Botafogo terá transmissão exclusiva pelo Paramount+, serviço de streaming.

Vítor Silva/ Botafogo
Imagem do Botafogo em ação pelo Campeonato Brasileiro 2026 - Vítor Silva/ Botafogo

Ficha de arbitragem de Cienciano x Botafogo

  • Árbitro: Augusto Aragón (Equador)
  • Assistente 1: Christian Lescano (Equador)
  • Assistente 2: Mauricio Lozada (Equador)
  • VAR: Franklin Congo (Equador)

Premiação e ficha técnica da partida

  • Competição: Copa Sul-Americana 2026 – oitavas de final
  • Fase: jogo de ida
  • Local: Estádio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru
  • Data: 13/08/2026 (quinta-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Transmissão: Paramount+
  • Jogo de volta: 20/08/2026, no Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
  • Premiação nas oitavas: US$ 600 mil para cada clube
  • Premiação por vaga nas quartas: US$ 700 mil adicionais

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.