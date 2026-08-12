Arsenal x Como hoje (12/08): onde assistir ao vivo, horário e possíveis escalações
Gunners encerram preparação antes da Community Shield, enquanto italianos testam elenco antes da estreia na Champions League; confira
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Arsenal e Como se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 15h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, em amistoso que encerra a preparação dos ingleses para a temporada 2026/27.
O compromisso será o último teste dos Gunners antes da disputa da Community Shield contra o Manchester City, marcada para o próximo domingo.
Do outro lado, o Como utiliza a partida como preparação para uma temporada histórica. A equipe italiana terminou a última Serie A na quarta colocação e garantiu vaga inédita na Champions League.
Momento das equipes antes do início da temporada
O Arsenal chega ao último amistoso depois de duas derrotas consecutivas na pré-temporada. Após vencer o Girona por 4 a 1, a equipe perdeu para o Real Betis por 3 a 1 e para o Borussia Dortmund por 3 a 2, resultado que custou o título da Emirates Cup.
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O momento chama atenção principalmente pelo desempenho defensivo. Os londrinos sofreram nove gols nas últimas cinco partidas, sendo seis apenas nos dois compromissos mais recentes.
O técnico Mikel Arteta não poderá contar com William Saliba, que trata uma lesão lombar, e Jurriën Timber, em recuperação de um problema na virilha. O jovem Louie Copley também está fora da temporada por causa de uma ruptura de ligamento.
A principal expectativa fica por conta da possível estreia do volante brasileiro Bruno Guimarães, contratado junto ao Newcastle.
O Como, comandado por Cesc Fàbregas, chega em momento diferente. A equipe está invicta nos últimos quatro testes, com vitórias sobre Al-Ula, por 3 a 1, e Famalicão, por 3 a 2, além de empates diante de Paris FC e Villarreal.
O time italiano marcou 11 gols nos últimos cinco jogos e terá pela frente um dos últimos compromissos antes da estreia na principal competição continental de clubes da Europa.
O atacante Anastasios Douvikas, autor de 17 gols no último ciclo, é uma das principais referências ofensivas do Como. O único desfalque confirmado é Jayden Addai.
Onde assistir Arsenal x Como ao vivo
O amistoso entre Arsenal e Como terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+. O canal oficial do Arsenal no YouTube também disponibilizará a partida.
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
- YouTube: canal oficial do Arsenal
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Possíveis escalações das equipes
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
- Kepa; Ben White, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori e Myles Lewis-Skelly; Ethan Nwaneri, Max Dowman (ou Bruno Guimarães) e Fábio Vieira; Christos Tzolis, Viktor Gyökeres e Kai Havertz.
- Desfalques: William Saliba, Jurriën Timber e Louie Copley.
Como (Técnico: Cesc Fàbregas)
- Jean Butez; Yan Couto, Jacobo Ramón, Trevoh Chalobah (ou Smolcic) e Kaiki; Máximo Perrone e Lucas Da Cunha; Assane Diao, Nico Paz e Martin Baturina; Anastasios Douvikas.
- Desfalque: Jayden Addai.
- Novidades: Trevoh Chalobah e Álvaro Morata viajaram com o grupo e podem ser utilizados.
Reencontro de Cesc Fàbregas com o Arsenal
O amistoso também marca o retorno de Cesc Fàbregas ao Emirates Stadium. Ídolo do Arsenal, o espanhol defendeu o clube por oito anos e chegou a exercer a função de capitão.
Agora treinador do Como, Fàbregas reencontra o antigo clube à frente do projeto italiano, que se prepara para disputar pela primeira vez a Champions League.
Arsenal e Como não possuem histórico de confrontos anteriores, seja em partidas oficiais ou amistosas.
Ficha técnica de Arsenal x Como
- Competição: amistoso de pré-temporada
- Local: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra
- Data: 12/08/2026 (quarta-feira)
- Horário: 15h30 (de Brasília)
- Transmissão: ESPN, Disney+ e canal oficial do Arsenal no YouTube