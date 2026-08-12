Arsenal x Como hoje (12/08): onde assistir ao vivo, horário e possíveis escalações

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Gunners encerram preparação antes da Community Shield, enquanto italianos testam elenco antes da estreia na Champions League; confira

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Arsenal e Como se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 15h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, em amistoso que encerra a preparação dos ingleses para a temporada 2026/27.

O compromisso será o último teste dos Gunners antes da disputa da Community Shield contra o Manchester City, marcada para o próximo domingo.

Do outro lado, o Como utiliza a partida como preparação para uma temporada histórica. A equipe italiana terminou a última Serie A na quarta colocação e garantiu vaga inédita na Champions League.

Momento das equipes antes do início da temporada

O Arsenal chega ao último amistoso depois de duas derrotas consecutivas na pré-temporada. Após vencer o Girona por 4 a 1, a equipe perdeu para o Real Betis por 3 a 1 e para o Borussia Dortmund por 3 a 2, resultado que custou o título da Emirates Cup.

O momento chama atenção principalmente pelo desempenho defensivo. Os londrinos sofreram nove gols nas últimas cinco partidas, sendo seis apenas nos dois compromissos mais recentes.

O técnico Mikel Arteta não poderá contar com William Saliba, que trata uma lesão lombar, e Jurriën Timber, em recuperação de um problema na virilha. O jovem Louie Copley também está fora da temporada por causa de uma ruptura de ligamento.

A principal expectativa fica por conta da possível estreia do volante brasileiro Bruno Guimarães, contratado junto ao Newcastle.

O Como, comandado por Cesc Fàbregas, chega em momento diferente. A equipe está invicta nos últimos quatro testes, com vitórias sobre Al-Ula, por 3 a 1, e Famalicão, por 3 a 2, além de empates diante de Paris FC e Villarreal.

O time italiano marcou 11 gols nos últimos cinco jogos e terá pela frente um dos últimos compromissos antes da estreia na principal competição continental de clubes da Europa.

O atacante Anastasios Douvikas, autor de 17 gols no último ciclo, é uma das principais referências ofensivas do Como. O único desfalque confirmado é Jayden Addai.

Onde assistir Arsenal x Como ao vivo

O amistoso entre Arsenal e Como terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+. O canal oficial do Arsenal no YouTube também disponibilizará a partida.

TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

Disney+ YouTube: canal oficial do Arsenal

canal oficial do Arsenal Entre no canal do WhatsApp de Futebol Internacional!

Possíveis escalações das equipes

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

Kepa; Ben White, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori e Myles Lewis-Skelly; Ethan Nwaneri, Max Dowman (ou Bruno Guimarães) e Fábio Vieira; Christos Tzolis, Viktor Gyökeres e Kai Havertz.

Desfalques: William Saliba, Jurriën Timber e Louie Copley.

Como (Técnico: Cesc Fàbregas)

Jean Butez; Yan Couto, Jacobo Ramón, Trevoh Chalobah (ou Smolcic) e Kaiki; Máximo Perrone e Lucas Da Cunha; Assane Diao, Nico Paz e Martin Baturina; Anastasios Douvikas.

Desfalque: Jayden Addai.

Jayden Addai. Novidades: Trevoh Chalobah e Álvaro Morata viajaram com o grupo e podem ser utilizados.

Reencontro de Cesc Fàbregas com o Arsenal

O amistoso também marca o retorno de Cesc Fàbregas ao Emirates Stadium. Ídolo do Arsenal, o espanhol defendeu o clube por oito anos e chegou a exercer a função de capitão.

Agora treinador do Como, Fàbregas reencontra o antigo clube à frente do projeto italiano, que se prepara para disputar pela primeira vez a Champions League.

Arsenal e Como não possuem histórico de confrontos anteriores, seja em partidas oficiais ou amistosas.

Ficha técnica de Arsenal x Como