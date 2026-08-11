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Santos x Macará: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Sul-Americana

Santos recebe o Macará na Vila Belmiro pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, buscando reagir após sequência irregular na temporada

Por Lucas Valle Publicado em 12/08/2026 às 10:08
Imagem do atacante Neymar em ação pelo Santos
Imagem do atacante Neymar em ação pelo Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

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Santos e Macará se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 19h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2026.

O Peixe busca aproveitar o fator casa para abrir vantagem no confronto e aliviar a pressão após uma sequência de resultados irregulares. Do outro lado, o Macará chega em boa fase e tenta surpreender o time brasileiro para levar um resultado positivo ao Equador.

Como chegam as equipes

Santos

O Santos chega para o confronto após perder por 2 a 0 para o Athletico-PR, no último domingo (09), pelo Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o Peixe na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, aumentando a pressão sobre a equipe e o técnico Cuca.

Antes disso, o Santos havia conseguido uma classificação sofrida na Copa do Brasil, ao eliminar o Remo nas oitavas de final. Desde o retorno do futebol após a Copa do Mundo, o Peixe disputou sete partidas, com três vitórias, dois empates e duas derrotas.

Na Sul-Americana, o Santos terminou a fase de grupos na segunda colocação do grupo D e precisou disputar os playoffs para chegar às oitavas de final.

Para o duelo, Neymar volta a ficar à disposição após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Porém, o Santos segue com vários jogadores no departamento médico.

Macará

O Macará chega em momento mais positivo para o confronto. A equipe equatoriana vem de duas vitórias consecutivas, contra Barcelona de Guayaquil e Guayaquil City, pelo Campeonato Equatoriano. O time ocupa atualmente a segunda colocação do campeonato nacional. 

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Na Copa Sul-Americana, o Macará teve uma campanha melhor na fase de grupos. A equipe terminou na liderança do grupo A e garantiu a classificação direta para as oitavas de final, sem precisar disputar os playoffs.

O clube equatoriano não perde há cinco partidas no tempo regulamentar, e nos últimos 11 jogos foi derrotado apenas uma vez. 

Onde assistir Santos x Macará ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • Streaming: Disney+ Premium

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Prováveis escalações

Santos (Técnico: Cuca)

Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, João Schmidt e Gabriel Bontempo; Neymar, Caballero e Gabigol.

  • Desfalques: Lucas Veríssimo, Moisés, Vinícius Lira, Gustavo Henrique e Pepê Fermino.

Macará (Técnico: Guillermo Sanguinetti)

Rodrigo Rodríguez; Bolanos, Ayala, Marrufo e Etchebarne; Martín Telo, Martín Miranda e José Luis Cazares; Jean Estacio, Franco Posse e Augustin Campana.

Arbitragem

  • Árbitro: Kevin Ortega (PER)
  • Assistente 1: Michael Orue (PER)
  • Assistente 2: Jesus Sanchez (PER)
  • Quarto árbitro: Jordi Espinoza (PER)
  • VAR: Joel Alarcon (PER)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.