Santos x Macará: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Sul-Americana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Santos recebe o Macará na Vila Belmiro pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, buscando reagir após sequência irregular na temporada

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Santos e Macará se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 19h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2026.

O Peixe busca aproveitar o fator casa para abrir vantagem no confronto e aliviar a pressão após uma sequência de resultados irregulares. Do outro lado, o Macará chega em boa fase e tenta surpreender o time brasileiro para levar um resultado positivo ao Equador.

Como chegam as equipes

Santos

O Santos chega para o confronto após perder por 2 a 0 para o Athletico-PR, no último domingo (09), pelo Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o Peixe na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, aumentando a pressão sobre a equipe e o técnico Cuca.

Antes disso, o Santos havia conseguido uma classificação sofrida na Copa do Brasil, ao eliminar o Remo nas oitavas de final. Desde o retorno do futebol após a Copa do Mundo, o Peixe disputou sete partidas, com três vitórias, dois empates e duas derrotas.

Na Sul-Americana, o Santos terminou a fase de grupos na segunda colocação do grupo D e precisou disputar os playoffs para chegar às oitavas de final.

Para o duelo, Neymar volta a ficar à disposição após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Porém, o Santos segue com vários jogadores no departamento médico.

Macará

O Macará chega em momento mais positivo para o confronto. A equipe equatoriana vem de duas vitórias consecutivas, contra Barcelona de Guayaquil e Guayaquil City, pelo Campeonato Equatoriano. O time ocupa atualmente a segunda colocação do campeonato nacional.

Na Copa Sul-Americana, o Macará teve uma campanha melhor na fase de grupos. A equipe terminou na liderança do grupo A e garantiu a classificação direta para as oitavas de final, sem precisar disputar os playoffs.

O clube equatoriano não perde há cinco partidas no tempo regulamentar, e nos últimos 11 jogos foi derrotado apenas uma vez.

Onde assistir Santos x Macará ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

Streaming: Disney+ Premium

Prováveis escalações

Santos (Técnico: Cuca)

Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, João Schmidt e Gabriel Bontempo; Neymar, Caballero e Gabigol.

Desfalques: Lucas Veríssimo, Moisés, Vinícius Lira, Gustavo Henrique e Pepê Fermino.

Macará (Técnico: Guillermo Sanguinetti)

Rodrigo Rodríguez; Bolanos, Ayala, Marrufo e Etchebarne; Martín Telo, Martín Miranda e José Luis Cazares; Jean Estacio, Franco Posse e Augustin Campana.

Arbitragem

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Kevin Ortega (PER) Assistente 1: Michael Orue (PER)

Michael Orue (PER) Assistente 2: Jesus Sanchez (PER)

Jesus Sanchez (PER) Quarto árbitro: Jordi Espinoza (PER)

Jordi Espinoza (PER) VAR: Joel Alarcon (PER)

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!