Santos x Macará: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Sul-Americana
Santos recebe o Macará na Vila Belmiro pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, buscando reagir após sequência irregular na temporada
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Santos e Macará se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 19h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2026.
O Peixe busca aproveitar o fator casa para abrir vantagem no confronto e aliviar a pressão após uma sequência de resultados irregulares. Do outro lado, o Macará chega em boa fase e tenta surpreender o time brasileiro para levar um resultado positivo ao Equador.
Como chegam as equipes
Santos
O Santos chega para o confronto após perder por 2 a 0 para o Athletico-PR, no último domingo (09), pelo Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o Peixe na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, aumentando a pressão sobre a equipe e o técnico Cuca.
Antes disso, o Santos havia conseguido uma classificação sofrida na Copa do Brasil, ao eliminar o Remo nas oitavas de final. Desde o retorno do futebol após a Copa do Mundo, o Peixe disputou sete partidas, com três vitórias, dois empates e duas derrotas.
Na Sul-Americana, o Santos terminou a fase de grupos na segunda colocação do grupo D e precisou disputar os playoffs para chegar às oitavas de final.
Para o duelo, Neymar volta a ficar à disposição após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Porém, o Santos segue com vários jogadores no departamento médico.
Macará
O Macará chega em momento mais positivo para o confronto. A equipe equatoriana vem de duas vitórias consecutivas, contra Barcelona de Guayaquil e Guayaquil City, pelo Campeonato Equatoriano. O time ocupa atualmente a segunda colocação do campeonato nacional.
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Na Copa Sul-Americana, o Macará teve uma campanha melhor na fase de grupos. A equipe terminou na liderança do grupo A e garantiu a classificação direta para as oitavas de final, sem precisar disputar os playoffs.
O clube equatoriano não perde há cinco partidas no tempo regulamentar, e nos últimos 11 jogos foi derrotado apenas uma vez.
Onde assistir Santos x Macará ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Streaming: Disney+ Premium
Prováveis escalações
Santos (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, João Schmidt e Gabriel Bontempo; Neymar, Caballero e Gabigol.
- Desfalques: Lucas Veríssimo, Moisés, Vinícius Lira, Gustavo Henrique e Pepê Fermino.
Macará (Técnico: Guillermo Sanguinetti)
Rodrigo Rodríguez; Bolanos, Ayala, Marrufo e Etchebarne; Martín Telo, Martín Miranda e José Luis Cazares; Jean Estacio, Franco Posse e Augustin Campana.
Arbitragem
- Árbitro: Kevin Ortega (PER)
- Assistente 1: Michael Orue (PER)
- Assistente 2: Jesus Sanchez (PER)
- Quarto árbitro: Jordi Espinoza (PER)
- VAR: Joel Alarcon (PER)
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