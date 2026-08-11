Rosario Central x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Libertadores

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Corinthians visita o Rosario Central pelas oitavas da Sul-Americana em busca de vantagem para decidir a classificação diante da sua torcida

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Rosario Central e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (11), às 21h30 (horário de Brasília), no Gigante Arroyito, na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2026.

As equipes chegam ao mata-mata em boa fase. O Corinthians terminou a fase de grupos na liderança do grupo E e vem de duas vitórias consecutivas, enquanto o Rosario Central ficou em segundo no grupo H e está há quatro partidas sem perder.

Como chegam as equipes

Rosario Central

O Rosario Central terminou a fase de grupos na segunda colocação do grupo H e chega para o mata-mata após uma sequência de quatro partidas sem derrota.

A equipe argentina vem de duas vitórias consecutivas e busca aproveitar o fator casa para largar em vantagem no confronto. Desde o retorno do futebol após a Copa do Mundo, o Rosario Central também enfrentou o Belgrano, partida em que acabou derrotado.

Para o duelo contra o Corinthians, o técnico Jorge Almirón não poderá contar com Franco Cervi, Juan Giménez e Marco Rubén, que estão fora da partida.

Corinthians

O Corinthians chega às oitavas de final após terminar na liderança do grupo E da Copa Sul-Americana. Desde o retorno das competições após a Copa do Mundo, o Timão disputou sete partidas, com três vitórias, três empates e uma derrota.

A equipe comandada por Fernando Diniz vive um bom momento e vem de duas vitórias consecutivas. O objetivo agora é aproveitar o primeiro jogo fora de casa para conquistar um resultado positivo e levar vantagem para a decisão em São Paulo.

O Corinthians terá desfalques importantes para a partida. Yuri Alberto e Memphis Depay não viajaram para a Argentina e estão fora do confronto.

O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (20), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Onde assistir Rosario Central x Corinthians ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

Prováveis escalações

Rosario Central (Técnico: Jorge Almirón)

Ledesma; Emanuel Coronel, Ovando, Gastón Ávila e Agustín Sández; Franco Ibarra e Vicente Pizarro; Julián Fernández, Di María e Campaz; Enzo Copetti.

Desfalques: Franco Cervi, Juan Giménez e Marco Rubén.

Corinthians (Técnico: Fernando Diniz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul.

Desfalques: Yuri Alberto, André Luiz, Zakaria Labyad e Memphis Depay.

Arbitragem

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Andrés Matonte (URU) Assistente 1: Martín Soppi (URU)

Martín Soppi (URU) Assistente 2: Pablo Llarena (URU)



Pablo Llarena (URU) Quarto Árbitro: Hernán Heras (URU)

Hernán Heras (URU) VAR: Christian Ferreyra (URU)

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