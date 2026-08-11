Rosario Central x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Libertadores
Corinthians visita o Rosario Central pelas oitavas da Sul-Americana em busca de vantagem para decidir a classificação diante da sua torcida
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Rosario Central e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (11), às 21h30 (horário de Brasília), no Gigante Arroyito, na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2026.
As equipes chegam ao mata-mata em boa fase. O Corinthians terminou a fase de grupos na liderança do grupo E e vem de duas vitórias consecutivas, enquanto o Rosario Central ficou em segundo no grupo H e está há quatro partidas sem perder.
Como chegam as equipes
Rosario Central
O Rosario Central terminou a fase de grupos na segunda colocação do grupo H e chega para o mata-mata após uma sequência de quatro partidas sem derrota.
A equipe argentina vem de duas vitórias consecutivas e busca aproveitar o fator casa para largar em vantagem no confronto. Desde o retorno do futebol após a Copa do Mundo, o Rosario Central também enfrentou o Belgrano, partida em que acabou derrotado.
Para o duelo contra o Corinthians, o técnico Jorge Almirón não poderá contar com Franco Cervi, Juan Giménez e Marco Rubén, que estão fora da partida.
Corinthians
O Corinthians chega às oitavas de final após terminar na liderança do grupo E da Copa Sul-Americana. Desde o retorno das competições após a Copa do Mundo, o Timão disputou sete partidas, com três vitórias, três empates e uma derrota.
A equipe comandada por Fernando Diniz vive um bom momento e vem de duas vitórias consecutivas. O objetivo agora é aproveitar o primeiro jogo fora de casa para conquistar um resultado positivo e levar vantagem para a decisão em São Paulo.
O Corinthians terá desfalques importantes para a partida. Yuri Alberto e Memphis Depay não viajaram para a Argentina e estão fora do confronto.
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O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (20), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.
Onde assistir Rosario Central x Corinthians ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
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Prováveis escalações
Rosario Central (Técnico: Jorge Almirón)
Ledesma; Emanuel Coronel, Ovando, Gastón Ávila e Agustín Sández; Franco Ibarra e Vicente Pizarro; Julián Fernández, Di María e Campaz; Enzo Copetti.
- Desfalques: Franco Cervi, Juan Giménez e Marco Rubén.
Corinthians (Técnico: Fernando Diniz)
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul.
- Desfalques: Yuri Alberto, André Luiz, Zakaria Labyad e Memphis Depay.
Arbitragem
- Árbitro: Andrés Matonte (URU)
- Assistente 1: Martín Soppi (URU)
- Assistente 2: Pablo Llarena (URU)
- Quarto Árbitro: Hernán Heras (URU)
- VAR: Christian Ferreyra (URU)
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