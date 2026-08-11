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Mirassol x LDU: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Libertadores

Mirassol e LDU voltam a se enfrentar pelas oitavas de final da Libertadores após dividirem vitórias na fase de grupos da competição

Por Lucas Valle Publicado em 12/08/2026 às 10:34
Mirassol e LDU se enfrentam pelas oitavas de final da Libertadores
Mirassol e LDU se enfrentam pelas oitavas de final da Libertadores - Arte/Blog do Torcedor

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Mirassol e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Maião, em Mirassol (SP), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores de 2026.

As equipes voltam a se encontrar na competição após disputarem o mesmo grupo na primeira fase. O confronto foi equilibrado, com uma vitória para cada lado, mas a LDU terminou na liderança pelos critérios de desempate e agora decide a classificação em casa.

Como chegam as equipes

Mirassol

O Mirassol chega para o confronto após perder por 3 a 1 para o Cruzeiro, no último compromisso pelo Campeonato Brasileiro.

Apesar do momento complicado no cenário nacional, o clube vê a Libertadores como uma oportunidade importante na temporada. O time também foi eliminado da Copa do Brasil e atualmente luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

Na fase de grupos da Libertadores, o Mirassol terminou na segunda colocação do grupo G, com 12 pontos. A equipe venceu a LDU por 2 a 0 em casa, mas perdeu pelo mesmo placar no Equador.

LDU

A LDU também vem de derrota. No último compromisso pelo Campeonato Equatoriano, a equipe perdeu por 2 a 0 para o Independiente del Valle.

O clube ocupa atualmente a sexta colocação do Campeonato Equatoriano e passa por um processo de reformulação. O técnico Gustavo Álvarez assumiu há cerca de duas semanas e terá como principal objetivo melhorar o desempenho da equipe e avançar às quartas de final da Libertadores.

Na primeira fase da competição continental, a LDU terminou na liderança do grupo G, com 12 pontos, à frente do Mirassol pelos critérios de desempate.

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Onde assistir Mirassol x LDU ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • Streaming: Disney+ Premium

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Prováveis escalações

Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)

Alex Muralha (Walter); Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Denilson, Wallisson e Shaylon; Fernandinho, Alesson e Bruno Santos.

  • Dúvida: Walter e Aldo Filho

LDU (Técnico: Gustavo Álvarez)

Gonzalo Valle; Allala, Mina e Adé; Cuero, Zambrano, Cornejo, Pretell e Carabalí; Corozo e Estrada.

Arbitragem

  • Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
  • Assistente 1: Lubin Torrealba (VEN)
  • Assistente 2: Alberto Ponte (VEN)
  • VAR: Juan Soto (VEN)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.