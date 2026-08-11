Jogos de hoje (11/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

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Copa Libertadores e Sul-Americana são os destaques desta terça-feira (11), que também conta com jogos da Série B e de competições europeias

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A terça-feira (11) terá uma programação recheada de futebol, com destaque para a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana, além da Série B do Campeonato Brasileiro e das fases qualificatórias da Champions League, Europa League e Conference League.

Entre os principais jogos do dia estão Fluminense x Independiente Rivadavia, pela Libertadores, e Bolívar x São Paulo, pelas oitavas de final da Sul-Americana. Na Série B, Avaí x CRB também movimenta a rodada. Na Europa, a programação conta com confrontos importantes das eliminatórias da Champions League.

Jogos desta terça-feira (11/08)

Campeonato Brasileiro - Série B

19h30 - Avaí x CRB - XSports, Disney+, SportyNet e YouTube do SportyNet

Copa Libertadores

19h - Fluminense x Independiente Rivadavia - ESPN e Disney+

21h30 - Deportes Tolima x Independiente del Valle - Sem transmissão para o Brasil

21h30 - Estudiantes x Universidad Católica - ESPN, Disney+ e ESPN 4

Copa Sul-Americana

19h - Boca Juniors x Recoleta - Paramount+

21h30 - Bolívar x São Paulo - ESPN, SBT e Disney+

Champions League - Qualificação

12h - Kairat Almaty x Levski Sofia - Sem transmissão para o Brasil

13h - Bodø/Glimt x Union Saint-Gilloise - XSports

13h - Sabah FK x AGF - Sem transmissão para o Brasil

14h - Kauno Zalgiris x Dinamo Zagreb - Sem transmissão para o Brasil

14h30 - NEC Nijmegen x Olympiacos - Sem transmissão para o Brasil

15h - Estrela Vermelha x Hapoel Be'er Sheva - Sem transmissão para o Brasil

15h15 - Celje x Ararat-Armenia - Sem transmissão para o Brasil

15h15 - Slovan Bratislava x Mjällby - Sem transmissão para o Brasil

15h30 - Sturm Graz x Fenerbahçe - Sem transmissão para o Brasil

16h - Lyon x Sparta Praga - XSports

Europa League - Qualificação

13h - Iberia 1999 x Larne FC - Sem transmissão para o Brasil

Conference League - Qualificação



14h - Apollon Limassol x Brann - Sem transmissão para o Brasil

14h30 - CSKA 1948 x Panathinaikos - Sem transmissão para o Brasil

Campeonato Argentino



21h - Talleres x Lanús - Sem transmissão para o Brasil

Onde assistir aos jogos de hoje?

As partidas desta terça-feira (11) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:

ESPN – Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura e no Disney+.



Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura e no Disney+. ESPN 4 – Canal esportivo do grupo ESPN disponível em operadoras de TV por assinatura e no Disney+.

Canal esportivo do grupo ESPN disponível em operadoras de TV por assinatura e no Disney+. Disney+ – Plataforma de streaming que transmite partidas da ESPN mediante assinatura.

Plataforma de streaming que transmite partidas da ESPN mediante assinatura. SBT – Emissora de TV aberta com transmissão de partidas selecionadas da Copa Sul-Americana.

Emissora de TV aberta com transmissão de partidas selecionadas da Copa Sul-Americana. Paramount+ – Serviço de streaming por assinatura com transmissões de partidas da Copa Sul-Americana.

– Serviço de streaming por assinatura com transmissões de partidas da Copa Sul-Americana. XSports – Canal de TV aberta, disponível no canal 7.1 em diversas regiões, além de operadoras parceiras.

– Canal de TV aberta, disponível no canal 7.1 em diversas regiões, além de operadoras parceiras. SportyNet – Canal esportivo com transmissões selecionadas.



Canal esportivo com transmissões selecionadas. YouTube do SportyNet – Canal no YouTube com transmissões gratuitas de partidas selecionadas.