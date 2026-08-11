fechar
Onde assistir |

Jogos de hoje (11/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

Copa Libertadores e Sul-Americana são os destaques desta terça-feira (11), que também conta com jogos da Série B e de competições europeias

Por Lucas Valle Publicado em 11/08/2026 às 7:00
Imagem do atacante Luciano, jogador do do São Paulo FC
Imagem do atacante Luciano, jogador do do São Paulo FC - Rubens Chiri/ São Paulo FC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A terça-feira (11) terá uma programação recheada de futebol, com destaque para a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana, além da Série B do Campeonato Brasileiro e das fases qualificatórias da Champions League, Europa League e Conference League.

Entre os principais jogos do dia estão Fluminense x Independiente Rivadavia, pela Libertadores, e Bolívar x São Paulo, pelas oitavas de final da Sul-Americana. Na Série B, Avaí x CRB também movimenta a rodada. Na Europa, a programação conta com confrontos importantes das eliminatórias da Champions League.

Jogos desta terça-feira (11/08)

Campeonato Brasileiro - Série B

  • 19h30 - Avaí x CRB - XSports, Disney+, SportyNet e YouTube do SportyNet

Copa Libertadores

Copa Sul-Americana

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Champions League - Qualificação

  • 12h - Kairat Almaty x Levski Sofia - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h - Bodø/Glimt x Union Saint-Gilloise - XSports
  • 13h - Sabah FK x AGF - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Kauno Zalgiris x Dinamo Zagreb - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h30 - NEC Nijmegen x Olympiacos - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h - Estrela Vermelha x Hapoel Be'er Sheva - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h15 - Celje x Ararat-Armenia - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h15 - Slovan Bratislava x Mjällby - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h30 - Sturm Graz x Fenerbahçe - Sem transmissão para o Brasil
  • 16h - Lyon x Sparta Praga - XSports

Europa League - Qualificação

  • 13h - Iberia 1999 x Larne FC - Sem transmissão para o Brasil

Conference League - Qualificação

  • 14h - Apollon Limassol x Brann - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h30 - CSKA 1948 x Panathinaikos - Sem transmissão para o Brasil

Campeonato Argentino

  • 21h - Talleres x Lanús - Sem transmissão para o Brasil

Onde assistir aos jogos de hoje?

As partidas desta terça-feira (11) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:

  • ESPN – Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura e no Disney+.
  • ESPN 4 – Canal esportivo do grupo ESPN disponível em operadoras de TV por assinatura e no Disney+.
  • Disney+ – Plataforma de streaming que transmite partidas da ESPN mediante assinatura.
  • SBT – Emissora de TV aberta com transmissão de partidas selecionadas da Copa Sul-Americana.
  • Paramount+ – Serviço de streaming por assinatura com transmissões de partidas da Copa Sul-Americana.
  • XSports – Canal de TV aberta, disponível no canal 7.1 em diversas regiões, além de operadoras parceiras.
  • SportyNet – Canal esportivo com transmissões selecionadas.
  • YouTube do SportyNet – Canal no YouTube com transmissões gratuitas de partidas selecionadas.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!


VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Jogos de hoje (10/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
JOGOS DE HOJE

Jogos de hoje (10/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
Bolívar x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Sul-Americana
Sul-Americana

Bolívar x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Sul-Americana

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.