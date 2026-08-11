Jogos de hoje (11/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
Copa Libertadores e Sul-Americana são os destaques desta terça-feira (11), que também conta com jogos da Série B e de competições europeias
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A terça-feira (11) terá uma programação recheada de futebol, com destaque para a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana, além da Série B do Campeonato Brasileiro e das fases qualificatórias da Champions League, Europa League e Conference League.
Entre os principais jogos do dia estão Fluminense x Independiente Rivadavia, pela Libertadores, e Bolívar x São Paulo, pelas oitavas de final da Sul-Americana. Na Série B, Avaí x CRB também movimenta a rodada. Na Europa, a programação conta com confrontos importantes das eliminatórias da Champions League.
Jogos desta terça-feira (11/08)
Campeonato Brasileiro - Série B
- 19h30 - Avaí x CRB - XSports, Disney+, SportyNet e YouTube do SportyNet
Copa Libertadores
- 19h - Fluminense x Independiente Rivadavia - ESPN e Disney+
- 21h30 - Deportes Tolima x Independiente del Valle - Sem transmissão para o Brasil
- 21h30 - Estudiantes x Universidad Católica - ESPN, Disney+ e ESPN 4
Copa Sul-Americana
- 19h - Boca Juniors x Recoleta - Paramount+
- 21h30 - Bolívar x São Paulo - ESPN, SBT e Disney+
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Champions League - Qualificação
- 12h - Kairat Almaty x Levski Sofia - Sem transmissão para o Brasil
- 13h - Bodø/Glimt x Union Saint-Gilloise - XSports
- 13h - Sabah FK x AGF - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Kauno Zalgiris x Dinamo Zagreb - Sem transmissão para o Brasil
- 14h30 - NEC Nijmegen x Olympiacos - Sem transmissão para o Brasil
- 15h - Estrela Vermelha x Hapoel Be'er Sheva - Sem transmissão para o Brasil
- 15h15 - Celje x Ararat-Armenia - Sem transmissão para o Brasil
- 15h15 - Slovan Bratislava x Mjällby - Sem transmissão para o Brasil
- 15h30 - Sturm Graz x Fenerbahçe - Sem transmissão para o Brasil
- 16h - Lyon x Sparta Praga - XSports
Europa League - Qualificação
- 13h - Iberia 1999 x Larne FC - Sem transmissão para o Brasil
Conference League - Qualificação
- 14h - Apollon Limassol x Brann - Sem transmissão para o Brasil
- 14h30 - CSKA 1948 x Panathinaikos - Sem transmissão para o Brasil
Campeonato Argentino
- 21h - Talleres x Lanús - Sem transmissão para o Brasil
Onde assistir aos jogos de hoje?
As partidas desta terça-feira (11) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:
- ESPN – Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura e no Disney+.
- ESPN 4 – Canal esportivo do grupo ESPN disponível em operadoras de TV por assinatura e no Disney+.
- Disney+ – Plataforma de streaming que transmite partidas da ESPN mediante assinatura.
- SBT – Emissora de TV aberta com transmissão de partidas selecionadas da Copa Sul-Americana.
- Paramount+ – Serviço de streaming por assinatura com transmissões de partidas da Copa Sul-Americana.
- XSports – Canal de TV aberta, disponível no canal 7.1 em diversas regiões, além de operadoras parceiras.
- SportyNet – Canal esportivo com transmissões selecionadas.
- YouTube do SportyNet – Canal no YouTube com transmissões gratuitas de partidas selecionadas.