Flamengo x Corinthians hoje (11/08): onde assistir ao vivo, horário e possíveis escalações
Rubro-Negro tenta entrar no grupo de classificação diante de um adversário que chega embalado por quatro vitórias consecutivas; saiba mais
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (11), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-17 de 2026.
O confronto é importante para a disputa pelas oito vagas nas quartas de final. O Corinthians ocupa a segunda colocação geral, com 22 pontos, enquanto o Flamengo aparece em nono, com 15 pontos.
O time paulista busca manter a sequência positiva e a aproximação da liderança, enquanto o Rubro-Negro precisa pontuar para tentar entrar no G-8 nesta reta final da primeira fase.
Momento das equipes no Brasileirão Sub-17
O Corinthians chega ao duelo em uma sequência de quatro vitórias consecutivas. O Timãozinho venceu Palmeiras, Vasco da Gama, Internacional e Bahia, sendo o último triunfo pelo placar de 4 a 2.
Em dez partidas, a equipe soma sete vitórias, um empate e duas derrotas. O ataque marcou 31 gols, enquanto a defesa sofreu nove.
O clube paulista também encerrou recentemente a primeira etapa do Campeonato Paulista Sub-17 com uma goleada por 4 a 0 sobre o São Caetano, resultado que garantiu a classificação na segunda posição do grupo estadual.
Para o compromisso no Rio de Janeiro, o técnico Guilherme Nascimento terá o retorno do zagueiro Iago Machado. Nascido em 2009, o defensor vinha atuando pelo Sub-20 e foi remanejado para reforçar o elenco Sub-17 nesta reta final da primeira fase.
O Flamengo também vive uma sequência de quatro vitórias. Na rodada anterior, o Rubro-Negro derrotou o Fortaleza por 2 a 0, fora de casa.
Com 15 pontos, a equipe ocupa a nona posição e está a um ponto do América-MG, atual oitavo colocado. Uma vitória sobre o Corinthians pode colocar o time carioca novamente na zona de classificação para as quartas de final.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Onde assistir Flamengo x Corinthians ao vivo
O confronto entre Flamengo e Corinthians terá transmissão ao vivo pelo sportv e pela Globoplay.
- TV fechada: sportv
- Streaming: Globoplay
- Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!
Possíveis escalações das equipes
Flamengo (Técnico: Daniel Franklin)
- Gabriel Werneck; Rafael Barreto, Bernardo Nunes, Paulo César e Daniel Thuram; João Vitor, Jordan e Rafael Tenório; Davi Carrijo, Luiz Guilherme e Isaac Gomes.
Corinthians (Técnico: Guilherme Nascimento)
- Gustavo Milani; Brenno Augusto, Felipe Aguirra, Ronaldo Henrique e Wendel; Ji-Paraná, Lucca Caramico e Léo Amistá; Matheus Rocha, Léo Rodrigues e Miguel Moscardo.
Ficha de arbitragem de Flamengo x Corinthians
- Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano
- Assistente 1: Fábio Ramos França
- Assistente 2: Gabriel Bernardo Duarte
- Quarto árbitro: Michael Leal de Moura
- VAR: não haverá auxílio do VAR
Ficha técnica da partida
- Competição: Campeonato Brasileiro Sub-17 2026 – 11ª rodada da primeira fase
- Local: Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)
- Data: 11/08/2026 (terça-feira)
- Horário: 15h45 (de Brasília)
- Transmissão: sportv e Globoplay