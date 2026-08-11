Flamengo x Corinthians hoje (11/08): onde assistir ao vivo, horário e possíveis escalações

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Rubro-Negro tenta entrar no grupo de classificação diante de um adversário que chega embalado por quatro vitórias consecutivas; saiba mais

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Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (11), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-17 de 2026.

O confronto é importante para a disputa pelas oito vagas nas quartas de final. O Corinthians ocupa a segunda colocação geral, com 22 pontos, enquanto o Flamengo aparece em nono, com 15 pontos.

O time paulista busca manter a sequência positiva e a aproximação da liderança, enquanto o Rubro-Negro precisa pontuar para tentar entrar no G-8 nesta reta final da primeira fase.

Momento das equipes no Brasileirão Sub-17

O Corinthians chega ao duelo em uma sequência de quatro vitórias consecutivas. O Timãozinho venceu Palmeiras, Vasco da Gama, Internacional e Bahia, sendo o último triunfo pelo placar de 4 a 2.

Em dez partidas, a equipe soma sete vitórias, um empate e duas derrotas. O ataque marcou 31 gols, enquanto a defesa sofreu nove.

O clube paulista também encerrou recentemente a primeira etapa do Campeonato Paulista Sub-17 com uma goleada por 4 a 0 sobre o São Caetano, resultado que garantiu a classificação na segunda posição do grupo estadual.

Para o compromisso no Rio de Janeiro, o técnico Guilherme Nascimento terá o retorno do zagueiro Iago Machado. Nascido em 2009, o defensor vinha atuando pelo Sub-20 e foi remanejado para reforçar o elenco Sub-17 nesta reta final da primeira fase.

O Flamengo também vive uma sequência de quatro vitórias. Na rodada anterior, o Rubro-Negro derrotou o Fortaleza por 2 a 0, fora de casa.

Com 15 pontos, a equipe ocupa a nona posição e está a um ponto do América-MG, atual oitavo colocado. Uma vitória sobre o Corinthians pode colocar o time carioca novamente na zona de classificação para as quartas de final.

Onde assistir Flamengo x Corinthians ao vivo

O confronto entre Flamengo e Corinthians terá transmissão ao vivo pelo sportv e pela Globoplay.

TV fechada: sportv

sportv Streaming: Globoplay

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Possíveis escalações das equipes

Flamengo (Técnico: Daniel Franklin)

Gabriel Werneck; Rafael Barreto, Bernardo Nunes, Paulo César e Daniel Thuram; João Vitor, Jordan e Rafael Tenório; Davi Carrijo, Luiz Guilherme e Isaac Gomes.

Corinthians (Técnico: Guilherme Nascimento)

Gustavo Milani; Brenno Augusto, Felipe Aguirra, Ronaldo Henrique e Wendel; Ji-Paraná, Lucca Caramico e Léo Amistá; Matheus Rocha, Léo Rodrigues e Miguel Moscardo.

Ficha de arbitragem de Flamengo x Corinthians

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano

Tarcizo Pinheiro Caetano Assistente 1: Fábio Ramos França

Fábio Ramos França Assistente 2: Gabriel Bernardo Duarte

Gabriel Bernardo Duarte Quarto árbitro: Michael Leal de Moura

Michael Leal de Moura VAR: não haverá auxílio do VAR

Ficha técnica da partida