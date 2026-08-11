Deportivo x Real Madrid ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo amistoso de pré-temporada
O time de José Mourinho encara o Deportivo nesta quarta-feira (12), em mais um amistoso, buscando se preparar para a estreia na Laliga, no dia 22
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Deportivo e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Abanca-Riazor, em La Coruña, na Espanha, pelo Trofeo Teresa Herrera, em amistoso preparatório para a temporada 2026/27.
O confronto será mais um teste para a equipe comandada por José Mourinho durante a pré-temporada. O Real Madrid chega ao duelo com uma lista de apenas 22 relacionados, ainda sem boa parte dos jogadores que participaram da Copa do Mundo de 2026.
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Momento das equipes
O Real Madrid chega para o amistoso após disputar compromissos de preparação antes do início da temporada. O duelo com o Deportivo será o próximo teste da equipe de Mourinho antes do confronto contra o Schalke, marcado para 16 de agosto.
Já o Deportivo terá a oportunidade de enfrentar o Real Madrid em seu tradicional torneio de apresentação. A partida marca a 81ª edição do Trofeo Teresa Herrera, competição que reúne os espanhóis em Riazor.
Onde assistir Deportivo x Real Madrid ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Youtube: Sportynet (clique para assistir)
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Prováveis escalações
Deportivo (Técnico: Antonio Hidalgo)
Leo Román; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Miguel Loureiro, Bright Ede e Giacomo Quagliata; Lorenzo Amatucci e Mario Soriano; Luismi Cruz, Pierre-Emerick Aubameyang e Zakaria Eddahchouri.
- Desfalque: Yeremay Hernández é dúvida e não deve ser utilizado desde o início.
Real Madrid (Técnico: José Mourinho)
Lunin; Trent, Rudiger, Huijsen e Álvaro Carreras; Camavinga, Valverde e Arda Guler; Bernardo Silva (Brahim Díaz), Carlos Espí (Vini Jr) e Endrick.
- Relacionados: Lunin e Sergio Mestre (goleiros); Huijsen, Trent, Álvaro Carreras, Rüdiger, Dumfries, Joan Martínez, Mario Rivas e Lamini (defensores); Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Cestero, Lacosta e Alexis Ciria (meias); Vini Jr., Endrick, Carlos Espí, Brahim e Yáñez (atacantes).
Desfalques do Real Madrid
Thibaut Courtois, Éder Militão, Raúl Asencio, Mbappe, Cucurella, Konaté e Rodrygo não estão entre os relacionados para a partida. Rodrygo segue em recuperação de uma lesão no joelho, enquanto os demais ainda não estão disponíveis para o confronto.