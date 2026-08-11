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Cruzeiro x Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e escalações da Libertadores

Mineiros e cariocas iniciam a disputa por uma vaga nas quartas de final nesta quarta-feira em Belo Horizonte; confira os detalhes do jogo

Por Thiago Seabra Publicado em 11/08/2026 às 12:57
Pedro com os braços abertos comemora gol pelo Flamengo
Pedro com os braços abertos comemora gol pelo Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

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Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores de 2026.

O confronto abre a disputa por uma vaga nas quartas de final. O segundo encontro está marcado para a quarta-feira seguinte, 19 de agosto, no Maracanã, no Rio de Janeiro, novamente às 21h30.

O Flamengo chega ao mata-mata como líder do Grupo A, com cinco vitórias e um empate. O Cruzeiro, por sua vez, terminou na segunda colocação do Grupo D, atrás da Universidad Católica, com 11 pontos.

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Momento das equipes na Libertadores

O Cruzeiro chega ao compromisso após vencer o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Na rodada anterior da competição nacional, o técnico Artur Jorge optou por preservar titulares pensando na disputa continental.

Para o duelo no Mineirão, o treinador não poderá contar com Fágner e Lucas Romero, que cumprem suspensão automática.

O Flamengo também vem de vitória no campeonato nacional. O Rubro-Negro derrotou o Vitória no último domingo e inicia o mata-mata como atual campeão da Libertadores.

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A equipe comandada por Leonardo Jardim tem algumas dúvidas no departamento médico. Alex Sandro, com dores musculares, e Everton Cebolinha, com problemas de saúde, são dúvidas. Vitão, lesionado, e Luís Araújo, em transição física, estão fora.

Na fase de grupos, o Flamengo teve a melhor campanha entre os participantes, com cinco vitórias, um empate e saldo positivo de 12 gols. O Cruzeiro somou três vitórias, dois empates e uma derrota, terminando com 11 pontos e saldo de cinco gols.

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Histórico recente entre Cruzeiro e Flamengo

Esta será apenas a segunda vez que Cruzeiro e Flamengo se enfrentam pela Libertadores.

O encontro anterior aconteceu em 2018, também pelas oitavas de final, quando o clube mineiro avançou com vitória por 2 a 1 no placar agregado.

Nos últimos dez confrontos entre as equipes, porém, o Flamengo venceu sete vezes e perdeu apenas uma.

No duelo mais recente, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2026, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0 no Maracanã.

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Onde assistir Cruzeiro x Flamengo ao vivo

O primeiro duelo das oitavas de final entre Cruzeiro e Flamengo terá transmissão pela TV Globo, em sinal aberto, pelo canal ge tv, no YouTube, e pelo Paramount+, via streaming.

  • TV aberta: TV Globo
  • YouTube: ge tv
  • Streaming: Paramount+

Possíveis escalações das equipes

Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)

  • Otávio; William (ou Jonathan Jesus), Fabrício Bruno, João Marcelo e Gabriel Rojas; Lucas Silva, Gerson e Matheus Pereira; Keny Arroyo, Bruno Rodrigues e Kaio Jorge.
  • Desfalques: Fágner e Lucas Romero, suspensos.

Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

  • Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.
  • Desfalques: Vitão e Luís Araújo.
  • Dúvidas: Alex Sandro e Everton Cebolinha.

Ficha de arbitragem de Cruzeiro x Flamengo

  • Árbitro: Yael Falcon (Argentina)
  • Assistente 1: Facundo Rodriguez (Argentina)
  • Assistente 2: Pablo Gonzalez (Argentina)
  • VAR: Hector Paletta (Argentina)

Ficha técnica da partida

  • Competição: Copa Libertadores 2026 – oitavas de final
  • Fase: jogo de ida
  • Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
  • Data: 12/08/2026 (quarta-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Transmissão: TV Globo, ge tv e Paramount+
  • Jogo de volta: 19/08/2026, no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h30

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.