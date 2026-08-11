Cruzeiro x Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e escalações da Libertadores
Mineiros e cariocas iniciam a disputa por uma vaga nas quartas de final nesta quarta-feira em Belo Horizonte; confira os detalhes do jogo
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Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores de 2026.
O confronto abre a disputa por uma vaga nas quartas de final. O segundo encontro está marcado para a quarta-feira seguinte, 19 de agosto, no Maracanã, no Rio de Janeiro, novamente às 21h30.
O Flamengo chega ao mata-mata como líder do Grupo A, com cinco vitórias e um empate. O Cruzeiro, por sua vez, terminou na segunda colocação do Grupo D, atrás da Universidad Católica, com 11 pontos.
Momento das equipes na Libertadores
O Cruzeiro chega ao compromisso após vencer o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Na rodada anterior da competição nacional, o técnico Artur Jorge optou por preservar titulares pensando na disputa continental.
Para o duelo no Mineirão, o treinador não poderá contar com Fágner e Lucas Romero, que cumprem suspensão automática.
O Flamengo também vem de vitória no campeonato nacional. O Rubro-Negro derrotou o Vitória no último domingo e inicia o mata-mata como atual campeão da Libertadores.
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A equipe comandada por Leonardo Jardim tem algumas dúvidas no departamento médico. Alex Sandro, com dores musculares, e Everton Cebolinha, com problemas de saúde, são dúvidas. Vitão, lesionado, e Luís Araújo, em transição física, estão fora.
Na fase de grupos, o Flamengo teve a melhor campanha entre os participantes, com cinco vitórias, um empate e saldo positivo de 12 gols. O Cruzeiro somou três vitórias, dois empates e uma derrota, terminando com 11 pontos e saldo de cinco gols.
Histórico recente entre Cruzeiro e Flamengo
Esta será apenas a segunda vez que Cruzeiro e Flamengo se enfrentam pela Libertadores.
O encontro anterior aconteceu em 2018, também pelas oitavas de final, quando o clube mineiro avançou com vitória por 2 a 1 no placar agregado.
Nos últimos dez confrontos entre as equipes, porém, o Flamengo venceu sete vezes e perdeu apenas uma.
No duelo mais recente, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2026, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0 no Maracanã.
Onde assistir Cruzeiro x Flamengo ao vivo
O primeiro duelo das oitavas de final entre Cruzeiro e Flamengo terá transmissão pela TV Globo, em sinal aberto, pelo canal ge tv, no YouTube, e pelo Paramount+, via streaming.
- TV aberta: TV Globo
- YouTube: ge tv
- Streaming: Paramount+
Possíveis escalações das equipes
Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)
- Otávio; William (ou Jonathan Jesus), Fabrício Bruno, João Marcelo e Gabriel Rojas; Lucas Silva, Gerson e Matheus Pereira; Keny Arroyo, Bruno Rodrigues e Kaio Jorge.
- Desfalques: Fágner e Lucas Romero, suspensos.
Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
- Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.
- Desfalques: Vitão e Luís Araújo.
- Dúvidas: Alex Sandro e Everton Cebolinha.
Ficha de arbitragem de Cruzeiro x Flamengo
- Árbitro: Yael Falcon (Argentina)
- Assistente 1: Facundo Rodriguez (Argentina)
- Assistente 2: Pablo Gonzalez (Argentina)
- VAR: Hector Paletta (Argentina)
Ficha técnica da partida
- Competição: Copa Libertadores 2026 – oitavas de final
- Fase: jogo de ida
- Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
- Data: 12/08/2026 (quarta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Transmissão: TV Globo, ge tv e Paramount+
- Jogo de volta: 19/08/2026, no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h30