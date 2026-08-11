Avaí x CRB hoje (11/08): onde assistir ao vivo, horário e possíveis escalações
Leão da Ilha tenta reagir em casa contra alagoanos que chegam em sequência positiva e miram aproximação do grupo de acesso; confira
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Avaí e CRB se enfrentam nesta terça-feira (11), às 19h30 (de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pelo encerramento da 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.
O confronto reúne equipes em situações diferentes na tabela. O Leão da Ilha ocupa a 18ª colocação, com 20 pontos, e está na zona de rebaixamento. Mesmo em caso de vitória, o time catarinense não deixará o Z-4 nesta rodada.
Já o CRB soma 29 pontos e tenta manter a sequência positiva desde a chegada de Fábio Matias. O treinador está invicto no comando, com três vitórias e um empate, e uma nova vitória pode levar o clube aos 32 pontos.
Momento das equipes na Série B
O Avaí vem de derrota por 1 a 0 para o Juventude, resultado que encerrou a invencibilidade de Allan Aal à frente da equipe. O técnico terá de fazer uma mudança na defesa, já que Allyson está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.
Durante o período de preparação, o treinador teve cerca de duas semanas para trabalhar os novos reforços defensivos, entre eles Reynaldo e Pedrão. O clube também registrou recentemente os atacantes Felipe Vizeu e Gabriel Cipriano, enquanto ainda aguarda a regularização de Léo Chú.
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O setor defensivo é um dos pontos de atenção do time catarinense. O Avaí sofreu 27 gols em 20 partidas, média de 1,35 gol sofrido por jogo.
O CRB, por outro lado, chega após vencer o Vila Nova por 2 a 0 e atravessa uma sequência de quatro jogos sem derrota desde a mudança no comando técnico. Nos últimos três compromissos, a equipe sofreu apenas um gol.
O principal destaque ofensivo é Mikael, artilheiro da competição com 14 gols e autor de 24 gols na temporada de 2026.
No primeiro turno, o Avaí venceu o CRB por 1 a 0, no Estádio Rei Pelé. No retrospecto geral, são 28 partidas, com 14 vitórias catarinenses, dez alagoanas e quatro empates.
Onde assistir Avaí x CRB ao vivo
O confronto entre Avaí e CRB terá transmissão ao vivo pelo Disney+, além das plataformas SportyNet e X Sports.
- Streaming: Disney+
- Plataformas: SportyNet e X Sports
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Possíveis escalações das equipes
Avaí (Técnico: Allan Aal)
- Igor Bohn; Wallison, Reynaldo, Jefferson Maciel e Douglas Teixeira (DG); Zé Ricardo, Luiz Henrique, Daniel Penha e Jean Lucas; Thayllon e Gabriel Cipriano (ou Felipe Vizeu).
- Desfalque: Allyson, suspenso.
- Novidades: Felipe Vizeu e Gabriel Cipriano foram registrados e podem ser utilizados. Léo Chú ainda aguarda regularização.
CRB (Técnico: Fábio Matias)
- Vitor Caetano; Kevin, Lyncon, Bressan e Lucas Lovat; Crystopher, Pedro Castro e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael.
- Desfalques: Hereda, Fábio Alemão, Matheus Albino, Luiz Phelyppe e Léo Campos.
- Novidade: Estevão está relacionado e pode estrear entrando durante a partida.
Ficha técnica da partida
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B 2026 – 21ª rodada
- Local: Estádio da Ressacada, Florianópolis (SC)
- Data: 11/08/2026 (terça-feira)
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Transmissão: Disney+, SportyNet e X Sports