RB Bragantino x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Sul-Americana

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O Massa Bruta recebe o Galo em Bragança Paulista pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2026; Veja informações da partida

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RB Bragantino e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2026.

As equipes chegam ao confronto com campanhas semelhantes na temporada. O Bragantino avançou aos playoffs e eliminou o Sporting Cristal, enquanto o Atlético-MG terminou a fase de grupos na liderança e garantiu vaga direta nas oitavas.

Como chegam as equipes

RB Bragantino

O Bragantino terminou a fase de grupos na segunda colocação do grupo H, com três vitórias, um empate e duas derrotas. Nos playoffs, eliminou o Sporting Cristal, após empatar por 2 a 2 no Peru e vencer por 1 a 0 em Bragança Paulista.

No Campeonato Brasileiro, o Massa Bruta vem de derrota por 1 a 0 para o Corinthians, em casa, no último domingo (9).

Para o duelo, Agustín Sant'Anna retorna após cumprir suspensão e fica novamente à disposição de Vagner Mancini.

Atlético-MG

O Atlético-MG terminou a fase de grupos na liderança do grupo B, também com três vitórias, um empate e duas derrotas, garantindo classificação direta para as oitavas de final.

O Galo vem de empate em 1 a 1 com o Remo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Para o confronto continental, Renan Lodi retorna após cumprir suspensão.

O Atlético-MG busca avançar na competição depois de terminar como vice-campeão da Sul-Americana na edição passada.

Onde assistir RB Bragantino x Atlético-MG ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

Prováveis escalações

RB Bull Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)

Cleiton; Agustín Sant'Anna, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Henry Mosquera, Isidro Pitta e Eduardo Sasha.

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Preciado, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Cissé e Bernard; Cuello e Minda.

Arbitragem

Árbitro: Leandro Rey (ARG)

Leandro Rey (ARG) Assistente 1: José Savorani (ARG)

José Savorani (ARG) Assistente 2: Juan Mamani (ARG)

Juan Mamani (ARG) Quarto árbitro: Nazareno Arasa (ARG)

Nazareno Arasa (ARG) VAR: Hernán Mastrangelo (ARG)

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