PSG x Aston Villa ao vivo: onde assistir, horário e final da Supercopa da UEFA 2026
Confronto será disputado nesta quinta-feira (15) e faz parte da rodada que definirá os últimos oito classificados para as oitavas de final do torneio
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Paris Saint-Germain e Aston Villa se enfrentam nesta quarta-feira, 12 de agosto de 2026, às 16h (horário de Brasília), na Red Bull Arena, em Salzburgo, na Áustria, pela Supercopa da UEFA.
O confronto reúne o atual campeão da Champions League e o vencedor da Europa League. O duelo também abre oficialmente o calendário competitivo do futebol europeu na temporada 2026/27.
O PSG busca conquistar a Supercopa da UEFA pelo segundo ano consecutivo, enquanto o Aston Villa disputa a competição pela primeira vez em sua história.
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O Paris Saint-Germain chega à decisão após uma temporada de títulos. Sob o comando de Luis Enrique, a equipe conquistou o Campeonato Francês pela quinta vez consecutiva e também levantou a segunda Champions League seguida.
O Aston Villa, comandado por Unai Emery, vive uma das fases mais relevantes de sua história recente. A equipe terminou a Premier League na quarta posição e conquistou a Europa League após vencer o Freiburg por 3 a 0 na decisão.
Os dois clubes passaram por mudanças no elenco durante a janela de transferências. No PSG, o lateral-esquerdo Lucas Digne retornou ao clube após 11 anos, enquanto Maghnes Akliouche foi contratado junto ao Monaco. Gonçalo Ramos deixou a equipe com destino ao Milan.
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No Aston Villa, entre as novidades estão João Gomes, Modou Kéba Cissé e Alejandro Garnacho. Por outro lado, Rogers e Tielemans deixaram o clube para defender Chelsea e Manchester United, respectivamente.
Onde assistir PSG x Aston Villa ao vivo
A decisão da Supercopa da UEFA terá transmissão ao vivo pela TNT, na TV fechada, e pela plataforma de streaming HBO Max.
A cobertura da partida começa às 14h30, antes do apito inicial, marcado para 16h.
Possíveis escalações
Paris Saint-Germain (Técnico: Luis Enrique)
- Chevalier (ou Safonov); Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Dembélé, Doué e Kvaratskhelia.
Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
- Emiliano Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres e Maatsen; João Gomes e Kamara; McGinn, Buendía e Garnacho; Watkins.
- Desfalque: o Aston Villa não poderá contar com o meia-atacante suíço Johan Manzambi, entregue ao departamento médico.
Histórico recente entre os clubes
PSG e Aston Villa se enfrentaram duas vezes oficialmente, ambas pelas quartas de final da Champions League 2024/25. O clube francês venceu em Paris por 3 a 1, enquanto os ingleses ganharam por 3 a 2 no segundo jogo.
Com o resultado agregado de 5 a 4, o PSG avançou para a semifinal daquela edição da competição.
Ficha técnica
- Competição: Supercopa da UEFA 2026
- Fase: Final
- Jogo: Paris Saint-Germain x Aston Villa
- Data: 12 de agosto de 2026 (quarta-feira)
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Red Bull Arena, Salzburgo (Áustria)
- Transmissão: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)