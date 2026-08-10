Paysandu x Confiança ao vivo: onde assistir, horário e escalações da Série C

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Papão busca retornar ao grupo de classificação diante de um adversário pressionado na luta contra o rebaixamento; confira os detalhes

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Paysandu e Confiança se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 20h, no Estádio da Curuzu, em Belém, pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026.

O duelo encerra a rodada para as duas equipes e ganhou importância na disputa pela classificação. O Papão caiu para a nona colocação, com 23 pontos, e precisa vencer para retornar ao G-8, grupo que garante vaga nos quadrangulares de acesso.

Do outro lado, o Dragão ocupa a última posição, com 12 pontos, e tenta diminuir a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Restam quatro rodadas para o encerramento da primeira fase.

Imagem dos jogadores do Paysandu na Série C - Jorge Luís Totti/ Paysandu

Momento das equipes na Série C

O Paysandu atravessa uma fase de instabilidade. O time venceu apenas dois dos últimos seis compromissos pela Terceirona e vem de derrota por 2 a 1 para o Amazonas, em Manaus.

Em julho, os paraenses disputaram três partidas e somaram duas derrotas e uma vitória, justamente o triunfo por 3 a 2 sobre o Guarani.

Apesar do momento irregular, o fator casa é um dos pontos positivos do Papão. A equipe conquistou 14 dos seus 23 pontos na Curuzu, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas em oito partidas como mandante.

O Confiança, por sua vez, não vence há quatro rodadas. O último compromisso terminou empatado em 1 a 1 contra o Itabaiana, pelo clássico sergipano.

A equipe será comandada pelo auxiliar Ricardo Resende nesta reta final. Fora de casa, o Dragão ainda não venceu na competição: são seis derrotas e um empate em sete partidas, com apenas dois gols marcados.

O retrospecto entre os clubes registra dois confrontos oficiais, com uma vitória para cada lado. Na única partida disputada na Curuzu, o Paysandu venceu por 1 a 0 em 2022.

Onde assistir Paysandu x Confiança ao vivo

O confronto entre Paysandu e Confiança terá transmissão ao vivo pelo canal SportyNet.

Transmissão: SportyNet

Possíveis escalações das equipes

Paysandu (Técnico: Júnior Rocha)

Gabriel Mesquita; Edilson, Pedro Carrerette, Bruno Bispo e Facundo Bonifazi; Pedro Henrique, Caio Mello e Marcinho; Tahyllon, Ítalo e Kleiton Pego.

Desfalques: Juninho, Radsley e Matheus Vargas.

Juninho, Radsley e Matheus Vargas. Novidade: Gabriel Mesquita retoma a titularidade. Lucas Rodrigues está relacionado, mas deve começar no banco.

Confiança (Técnico: Ricardo Resende)

Rafael Pascoal; Valdir Júnior, Ícaro, Alisson e Kelvyn; Renilson, Gabriel Zeca e Madison; PK, João Pedro e Maikon Aquino.

Desfalques: Danielzinho e Lorran.

Danielzinho e Lorran. Novidade: Luiz Thiago foi regularizado e pode fazer sua estreia.

Ficha de arbitragem de Paysandu x Confiança

Árbitro: Tarcísio Flores da Silva

Tarcísio Flores da Silva Assistente 1: Reinaldo de Souza Moura

Reinaldo de Souza Moura Assistente 2: Edilene Freire da Silva

Ficha técnica da partida