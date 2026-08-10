Paysandu x Confiança ao vivo: onde assistir, horário e escalações da Série C
Papão busca retornar ao grupo de classificação diante de um adversário pressionado na luta contra o rebaixamento; confira os detalhes
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Paysandu e Confiança se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 20h, no Estádio da Curuzu, em Belém, pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026.
O duelo encerra a rodada para as duas equipes e ganhou importância na disputa pela classificação. O Papão caiu para a nona colocação, com 23 pontos, e precisa vencer para retornar ao G-8, grupo que garante vaga nos quadrangulares de acesso.
Do outro lado, o Dragão ocupa a última posição, com 12 pontos, e tenta diminuir a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Restam quatro rodadas para o encerramento da primeira fase.
Momento das equipes na Série C
O Paysandu atravessa uma fase de instabilidade. O time venceu apenas dois dos últimos seis compromissos pela Terceirona e vem de derrota por 2 a 1 para o Amazonas, em Manaus.
Em julho, os paraenses disputaram três partidas e somaram duas derrotas e uma vitória, justamente o triunfo por 3 a 2 sobre o Guarani.
Apesar do momento irregular, o fator casa é um dos pontos positivos do Papão. A equipe conquistou 14 dos seus 23 pontos na Curuzu, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas em oito partidas como mandante.
O Confiança, por sua vez, não vence há quatro rodadas. O último compromisso terminou empatado em 1 a 1 contra o Itabaiana, pelo clássico sergipano.
A equipe será comandada pelo auxiliar Ricardo Resende nesta reta final. Fora de casa, o Dragão ainda não venceu na competição: são seis derrotas e um empate em sete partidas, com apenas dois gols marcados.
O retrospecto entre os clubes registra dois confrontos oficiais, com uma vitória para cada lado. Na única partida disputada na Curuzu, o Paysandu venceu por 1 a 0 em 2022.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Onde assistir Paysandu x Confiança ao vivo
O confronto entre Paysandu e Confiança terá transmissão ao vivo pelo canal SportyNet.
- Transmissão: SportyNet
Possíveis escalações das equipes
Paysandu (Técnico: Júnior Rocha)
- Gabriel Mesquita; Edilson, Pedro Carrerette, Bruno Bispo e Facundo Bonifazi; Pedro Henrique, Caio Mello e Marcinho; Tahyllon, Ítalo e Kleiton Pego.
- Desfalques: Juninho, Radsley e Matheus Vargas.
- Novidade: Gabriel Mesquita retoma a titularidade. Lucas Rodrigues está relacionado, mas deve começar no banco.
Confiança (Técnico: Ricardo Resende)
- Rafael Pascoal; Valdir Júnior, Ícaro, Alisson e Kelvyn; Renilson, Gabriel Zeca e Madison; PK, João Pedro e Maikon Aquino.
- Desfalques: Danielzinho e Lorran.
- Novidade: Luiz Thiago foi regularizado e pode fazer sua estreia.
Ficha de arbitragem de Paysandu x Confiança
- Árbitro: Tarcísio Flores da Silva
- Assistente 1: Reinaldo de Souza Moura
- Assistente 2: Edilene Freire da Silva
Ficha técnica da partida
- Competição: Campeonato Brasileiro Série C 2026 – 16ª rodada
- Local: Estádio da Curuzu, Belém (PA)
- Data: 10/08/2026 (segunda-feira)
- Horário: 20h
- Transmissão: SportyNet