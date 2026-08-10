Palmeiras x Cerro Porteño: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Libertadores
No Allianz Parque, o time paulista busca abrir vantagem na primeira partida das oitavas de final do mata-mata da Libertadores diante do Cerro Porteño
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Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 19h (horário de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores de 2026.
As equipes voltam a se encontrar no mata-mata após disputarem a mesma chave na fase de grupos. O Cerro terminou na liderança do grupo F e venceu o Palmeiras em São Paulo, enquanto o Verdão busca aproveitar o mando de campo para construir vantagem antes da decisão no Paraguai.
Como chegam as equipes
Palmeiras
O Palmeiras chega ao confronto após empatar em 0 a 0 com o Internacional, no último domingo (09), pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, o Verdão foi derrotado pelo Fortaleza por 3 a 2 na Copa do Brasil, mas garantiu a classificação para a próxima fase da competição, com a vitória do jogo de ida por 3 a 0.
Desde o retorno do futebol após a Copa do Mundo, a equipe soma três vitórias, duas derrotas e um empate. Apesar da sequência recente, o Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro e tenta aproveitar o fator casa para largar na frente no confronto das oitavas de final.
O Verdão terá desfalques importantes. Paulinho, Bruno Fuchs, Jefté e Khellven seguem fora por lesão, enquanto Gustavo Gómez é dúvida.
Cerro Porteño
O Cerro Porteño também não vive um bom momento desde a retomada da temporada. Em quatro partidas pelo Campeonato Paraguaio, a equipe conquistou apenas uma vitória e sofreu três derrotas, somando três pontos no período.
O time paraguaio vem de derrota por 1 a 0 para o Sportivo Ameliano, fora de casa, no último sábado (08), e ocupa atualmente a 10ª colocação do campeonato nacional.
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Já na Libertadores a campanha foi positiva. O Cerro terminou a fase de grupos na liderança do grupo F, com 13 pontos, dois a mais que o Palmeiras. Nos dois encontros entre as equipes pela primeira fase, houve empate em Assunção e vitória paraguaia por 1 a 0 em São Paulo.
O Cerro terá dois desfalques para o confronto: Giménez e Riveros, ambos entregues ao departamento médico.
O histórico do confronto é amplamente favorável ao Palmeiras. As equipes já se enfrentaram 18 vezes pela Libertadores, com dez vitórias do Verdão, cinco empates e apenas três triunfos do Cerro Porteño.
Onde assistir Palmeiras x Cerro Porteño ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Streaming: Paramount+
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Prováveis escalações
Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Emiliano Martínez (Gustavo Gómez), Murilo e Barboza; Allan, Andreas Pereira, Marlon Freitas, Maurício e Piquerez; Arias e Flaco López.
- Desfalques: Bruno Fuchs, Jefté, Khellven e Paulinho (lesionados). Gustavo Gómez é dúvida.
Cerro Porteño (Técnico: Alejandro Restrepo)
Roffo; Cañete, Velázquez, Pérez e Chaparro; Paredes, Da Motta, Morel e Domínguez; Torres e Vegetti.
- Desfalques: Giménez e Riveros (lesionados)
Arbitragem
- Árbitro: Nicolás Taran (URU)
- Assistente 1: Carlos Barreiro (URU)
- Assistente 2: Mathias Armas (URU)
- Quarto Árbitro: Mathias de Armas (URU)
- VAR: Leodan González (URU)
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