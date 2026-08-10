fechar
Onde assistir |

Palmeiras x Cerro Porteño: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Libertadores

No Allianz Parque, o time paulista busca abrir vantagem na primeira partida das oitavas de final do mata-mata da Libertadores diante do Cerro Porteño

Por Lucas Valle Publicado em 11/08/2026 às 7:26
Imagem do time do Palmeiras durante partida válida pela Conmebol Libertadores 2026
Imagem do time do Palmeiras durante partida válida pela Conmebol Libertadores 2026 - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 19h (horário de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores de 2026.

As equipes voltam a se encontrar no mata-mata após disputarem a mesma chave na fase de grupos. O Cerro terminou na liderança do grupo F e venceu o Palmeiras em São Paulo, enquanto o Verdão busca aproveitar o mando de campo para construir vantagem antes da decisão no Paraguai.

Como chegam as equipes

Palmeiras

O Palmeiras chega ao confronto após empatar em 0 a 0 com o Internacional, no último domingo (09), pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, o Verdão foi derrotado pelo Fortaleza por 3 a 2 na Copa do Brasil, mas garantiu a classificação para a próxima fase da competição, com a vitória do jogo de ida por 3 a 0. 

Desde o retorno do futebol após a Copa do Mundo, a equipe soma três vitórias, duas derrotas e um empate. Apesar da sequência recente, o Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro e tenta aproveitar o fator casa para largar na frente no confronto das oitavas de final.

O Verdão terá desfalques importantes. Paulinho, Bruno Fuchs, Jefté e Khellven seguem fora por lesão, enquanto Gustavo Gómez é dúvida.

Cerro Porteño

O Cerro Porteño também não vive um bom momento desde a retomada da temporada. Em quatro partidas pelo Campeonato Paraguaio, a equipe conquistou apenas uma vitória e sofreu três derrotas, somando três pontos no período.

O time paraguaio vem de derrota por 1 a 0 para o Sportivo Ameliano, fora de casa, no último sábado (08), e ocupa atualmente a 10ª colocação do campeonato nacional. 

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Já na Libertadores a campanha foi positiva. O Cerro terminou a fase de grupos na liderança do grupo F, com 13 pontos, dois a mais que o Palmeiras. Nos dois encontros entre as equipes pela primeira fase, houve empate em Assunção e vitória paraguaia por 1 a 0 em São Paulo.

O Cerro terá dois desfalques para o confronto: Giménez e Riveros, ambos entregues ao departamento médico.

O histórico do confronto é amplamente favorável ao Palmeiras. As equipes já se enfrentaram 18 vezes pela Libertadores, com dez vitórias do Verdão, cinco empates e apenas três triunfos do Cerro Porteño. 

Onde assistir Palmeiras x Cerro Porteño ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • Streaming: Paramount+

Leia Também

Prováveis escalações

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Emiliano Martínez (Gustavo Gómez), Murilo e Barboza; Allan, Andreas Pereira, Marlon Freitas, Maurício e Piquerez; Arias e Flaco López.

  • Desfalques: Bruno Fuchs, Jefté, Khellven e Paulinho (lesionados). Gustavo Gómez é dúvida.

Cerro Porteño (Técnico: Alejandro Restrepo)

Roffo; Cañete, Velázquez, Pérez e Chaparro; Paredes, Da Motta, Morel e Domínguez; Torres e Vegetti.

  • Desfalques: Giménez e Riveros (lesionados)

Arbitragem

  • Árbitro: Nicolás Taran (URU)
  • Assistente 1: Carlos Barreiro (URU)
  • Assistente 2: Mathias Armas (URU)
  • Quarto Árbitro: Mathias de Armas (URU)
  • VAR: Leodan González (URU)

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Jogos de hoje (11/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
JOGOS DE HOJE

Jogos de hoje (11/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
Jogos de hoje (10/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
JOGOS DE HOJE

Jogos de hoje (10/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.