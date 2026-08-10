Palmeiras x Cerro Porteño: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Libertadores

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No Allianz Parque, o time paulista busca abrir vantagem na primeira partida das oitavas de final do mata-mata da Libertadores diante do Cerro Porteño

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Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 19h (horário de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores de 2026.

As equipes voltam a se encontrar no mata-mata após disputarem a mesma chave na fase de grupos. O Cerro terminou na liderança do grupo F e venceu o Palmeiras em São Paulo, enquanto o Verdão busca aproveitar o mando de campo para construir vantagem antes da decisão no Paraguai.

Como chegam as equipes

Palmeiras

O Palmeiras chega ao confronto após empatar em 0 a 0 com o Internacional, no último domingo (09), pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, o Verdão foi derrotado pelo Fortaleza por 3 a 2 na Copa do Brasil, mas garantiu a classificação para a próxima fase da competição, com a vitória do jogo de ida por 3 a 0.

Desde o retorno do futebol após a Copa do Mundo, a equipe soma três vitórias, duas derrotas e um empate. Apesar da sequência recente, o Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro e tenta aproveitar o fator casa para largar na frente no confronto das oitavas de final.

O Verdão terá desfalques importantes. Paulinho, Bruno Fuchs, Jefté e Khellven seguem fora por lesão, enquanto Gustavo Gómez é dúvida.

Cerro Porteño

O Cerro Porteño também não vive um bom momento desde a retomada da temporada. Em quatro partidas pelo Campeonato Paraguaio, a equipe conquistou apenas uma vitória e sofreu três derrotas, somando três pontos no período.

O time paraguaio vem de derrota por 1 a 0 para o Sportivo Ameliano, fora de casa, no último sábado (08), e ocupa atualmente a 10ª colocação do campeonato nacional.

Já na Libertadores a campanha foi positiva. O Cerro terminou a fase de grupos na liderança do grupo F, com 13 pontos, dois a mais que o Palmeiras. Nos dois encontros entre as equipes pela primeira fase, houve empate em Assunção e vitória paraguaia por 1 a 0 em São Paulo.

O Cerro terá dois desfalques para o confronto: Giménez e Riveros, ambos entregues ao departamento médico.

O histórico do confronto é amplamente favorável ao Palmeiras. As equipes já se enfrentaram 18 vezes pela Libertadores, com dez vitórias do Verdão, cinco empates e apenas três triunfos do Cerro Porteño.



Onde assistir Palmeiras x Cerro Porteño ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

Streaming: Paramount+

Prováveis escalações

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Emiliano Martínez (Gustavo Gómez), Murilo e Barboza; Allan, Andreas Pereira, Marlon Freitas, Maurício e Piquerez; Arias e Flaco López.

Desfalques: Bruno Fuchs, Jefté, Khellven e Paulinho (lesionados). Gustavo Gómez é dúvida.

Cerro Porteño (Técnico: Alejandro Restrepo)

Roffo; Cañete, Velázquez, Pérez e Chaparro; Paredes, Da Motta, Morel e Domínguez; Torres e Vegetti.

Desfalques: Giménez e Riveros (lesionados)

Arbitragem

Árbitro: Nicolás Taran (URU)

Nicolás Taran (URU) Assistente 1: Carlos Barreiro (URU)

Carlos Barreiro (URU) Assistente 2: Mathias Armas (URU)



Mathias Armas (URU) Quarto Árbitro: Mathias de Armas (URU)

Mathias de Armas (URU) VAR: Leodan González (URU)

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