Jogos de hoje (10/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
Série B e Série C são os destaques da programação desta segunda-feira (10), que ainda conta com jogos pelos campeonatos europeus e sul-americanos
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A segunda-feira (10) terá uma programação de futebol com destaque para a Série B do Campeonato Brasileiro, além de partidas pela terceira divisão do Brasileiro, campeonatos de Portugal, Inglaterra, Argentina e Paraguai.
Entre os principais jogos do dia estão Goiás x Londrina, pela Série B, além de Anápolis x Guarani e Paysandu x Confiança, pela Série C. Saindo do Brasil, Santa Clara e Nacional se enfrentam pela Liga Portugal, e Plymouth Argyle x Exeter City, pela Copa da Liga Inglesa.
Jogos desta segunda-feira (10/08)
Campeonato Brasileiro - Série B
- 19h30 - Goiás x Londrina - ESPN e Disney+
Campeonato Brasileiro - Série C
- 20h30 - Anápolis x Guarani - SportyNet+ e Canal do Benja
- 21h30 - Paysandu x Confiança - SportyNet e YouTube do SportyNet
Liga Portugal
- 16h15 - Santa Clara x Nacional - Sem transmissão para o Brasil
- Dal Pozzo dedica vitória à diretoria e jogadores e pede "bandeira da paz" à torcida do Sport
- Náutico sai na frente, mas cede empate ao Atlético-GO nos Aflitos pela Série B
- Santa Cruz busca empate duas vezes e fica no 2 a 2 com Botafogo-PB
- Sport vence o Vila Nova fora de casa e encerra jejum de nove jogos na Série B
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Copa da Liga Inglesa
- 16h - Plymouth Argyle x Exeter City - Sem transmissão para o Brasil
Campeonato Argentino
- 19h - Banfield x Belgrano - Sem transmissão para o Brasil
- 21h15 - Unión Santa Fe x Central Córdoba - Sem transmissão para o Brasil
Campeonato Paraguaio
- 18h30 - Libertad x Sportivo Trinidense - Sem transmissão para o Brasil
Onde assistir aos jogos de hoje?
As partidas desta segunda-feira (10) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:
- ESPN – Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura e no Disney+.
- Disney+ – Plataforma de streaming que transmite partidas da ESPN mediante assinatura.
- SportyNet+ – Plataforma de streaming com transmissões esportivas.
- SportyNet – Canal esportivo com transmissões selecionadas.
- Canal do Benja – Canal digital com transmissão de partidas selecionadas.
- YouTube do SportyNet – Canal no YouTube com transmissões gratuitas de partidas selecionadas.