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Jogos de hoje (10/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

Série B e Série C são os destaques da programação desta segunda-feira (10), que ainda conta com jogos pelos campeonatos europeus e sul-americanos

Por Lucas Valle Publicado em 10/08/2026 às 7:10 | Atualizado em 10/08/2026 às 7:15
Nino Paraíba, jogador do Londrina
Nino Paraíba, jogador do Londrina - Rafael Martins/Londrina

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A segunda-feira (10) terá uma programação de futebol com destaque para a Série B do Campeonato Brasileiro, além de partidas pela terceira divisão do Brasileiro, campeonatos de Portugal, Inglaterra, Argentina e Paraguai.

Entre os principais jogos do dia estão Goiás x Londrina, pela Série B, além de Anápolis x GuaraniPaysandu x Confiança, pela Série C. Saindo do Brasil, Santa Clara e Nacional se enfrentam pela Liga Portugal, e Plymouth Argyle x Exeter City, pela Copa da Liga Inglesa.


Jogos desta segunda-feira (10/08)

Campeonato Brasileiro - Série B

  • 19h30 - Goiás x Londrina - ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro - Série C

  • 20h30 - Anápolis x Guarani - SportyNet+ e Canal do Benja
  • 21h30 - Paysandu x Confiança - SportyNet e YouTube do SportyNet

Liga Portugal

  • 16h15 - Santa Clara x Nacional - Sem transmissão para o Brasil

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Copa da Liga Inglesa

  • 16h - Plymouth Argyle x Exeter City - Sem transmissão para o Brasil

Campeonato Argentino

  • 19h - Banfield x Belgrano - Sem transmissão para o Brasil
  • 21h15 - Unión Santa Fe x Central Córdoba - Sem transmissão para o Brasil

Campeonato Paraguaio

  • 18h30 - Libertad x Sportivo Trinidense - Sem transmissão para o Brasil

Onde assistir aos jogos de hoje?

As partidas desta segunda-feira (10) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:

  • ESPN – Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura e no Disney+.
  • Disney+ – Plataforma de streaming que transmite partidas da ESPN mediante assinatura.
  • SportyNet+ – Plataforma de streaming com transmissões esportivas.
  • SportyNet – Canal esportivo com transmissões selecionadas.
  • Canal do Benja – Canal digital com transmissão de partidas selecionadas.
  • YouTube do SportyNet – Canal no YouTube com transmissões gratuitas de partidas selecionadas.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.