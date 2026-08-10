Jogos de hoje (10/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

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Série B e Série C são os destaques da programação desta segunda-feira (10), que ainda conta com jogos pelos campeonatos europeus e sul-americanos

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A segunda-feira (10) terá uma programação de futebol com destaque para a Série B do Campeonato Brasileiro, além de partidas pela terceira divisão do Brasileiro, campeonatos de Portugal, Inglaterra, Argentina e Paraguai.

Entre os principais jogos do dia estão Goiás x Londrina, pela Série B, além de Anápolis x Guarani e Paysandu x Confiança, pela Série C. Saindo do Brasil, Santa Clara e Nacional se enfrentam pela Liga Portugal, e Plymouth Argyle x Exeter City, pela Copa da Liga Inglesa.





Jogos desta segunda-feira (10/08)

Campeonato Brasileiro - Série B

19h30 - Goiás x Londrina - ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro - Série C

20h30 - Anápolis x Guarani - SportyNet+ e Canal do Benja

21h30 - Paysandu x Confiança - SportyNet e YouTube do SportyNet

Liga Portugal

16h15 - Santa Clara x Nacional - Sem transmissão para o Brasil

Copa da Liga Inglesa

16h - Plymouth Argyle x Exeter City - Sem transmissão para o Brasil

Campeonato Argentino

19h - Banfield x Belgrano - Sem transmissão para o Brasil

21h15 - Unión Santa Fe x Central Córdoba - Sem transmissão para o Brasil

Campeonato Paraguaio



18h30 - Libertad x Sportivo Trinidense - Sem transmissão para o Brasil

Onde assistir aos jogos de hoje?

As partidas desta segunda-feira (10) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:

ESPN – Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura e no Disney+.



Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura e no Disney+. Disney+ – Plataforma de streaming que transmite partidas da ESPN mediante assinatura.

Plataforma de streaming que transmite partidas da ESPN mediante assinatura. SportyNet+ – Plataforma de streaming com transmissões esportivas.

Plataforma de streaming com transmissões esportivas. SportyNet – Canal esportivo com transmissões selecionadas.

Canal esportivo com transmissões selecionadas. Canal do Benja – Canal digital com transmissão de partidas selecionadas.

Canal digital com transmissão de partidas selecionadas. YouTube do SportyNet – Canal no YouTube com transmissões gratuitas de partidas selecionadas.