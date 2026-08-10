Goiás x Londrina ao vivo: onde assistir, horário e escalações da Série B
Esmeraldino tenta se aproximar da disputa pelo acesso, enquanto paranaenses buscam reação para deixar a zona de rebaixamento; saiba mais
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Goiás e Londrina se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.
O confronto é importante para as pretensões dos dois clubes na competição. O Esmeraldino iniciou a rodada na 10ª colocação, com 29 pontos, enquanto o Tubarão ocupa o 17º lugar, com 20 pontos, dentro da zona de rebaixamento.
A partida terá transmissão nacional pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, no streaming.
Momento das equipes na Série B
O Goiás busca recuperação após o tropeço diante do América-MG, então último colocado da competição. O resultado interrompeu a sequência invicta da equipe sob o comando de Mozart.
Com 29 pontos, o clube goiano tenta aproveitar o confronto em casa para se aproximar do G-6 e manter vivo o objetivo de disputar o acesso à Série A.
O treinador definiu o compromisso como uma "final de campeonato" e terá novidades na equipe. Luiz Felipe e Kadu Sousa retornam após cumprirem suspensão, enquanto o lateral-direito Marcos Vinícius, recém-contratado, foi inscrito e pode estrear.
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Já o Londrina vive uma situação mais delicada. O time não vence há quatro partidas e vem de duas derrotas consecutivas, incluindo o revés por 4 a 1 para o Novorizontino.
O último triunfo do Tubarão aconteceu em 4 de julho, quando goleou o CRB por 5 a 0. A equipe também possui a terceira pior defesa da competição e, mesmo se vencer em Goiânia, não conseguirá deixar o Z-4 nesta rodada.
O técnico Rogério Micale aproveitou a semana livre para trabalhar ajustes táticos e preparar a equipe para a sequência da competição. Paulinho Moccelin, suspenso, deve ser substituído por William Pottker.
No primeiro turno, Goiás e Londrina empataram por 2 a 2. No retrospecto geral informado, o clube paranaense soma cinco vitórias, contra três do time goiano, além de quatro empates.
Onde assistir Goiás x Londrina ao vivo
O duelo entre Goiás e Londrina terá transmissão ao vivo em duas plataformas. A ESPN exibe a partida na TV fechada, enquanto o Disney+ disponibiliza o confronto por streaming.
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
Possíveis escalações das equipes
Goiás (Técnico: Mozart)
- Thiago Rodrigues; Rodrigo Soares, Lucas Ribeiro, Ramon Menezes (ou Luiz Felipe) e Nicolas; Filipe Machado, Lourenço e Lucas Lima; Jean Carlos, Cadu e Kadu Sousa.
- Desfalques: Pedrinho, lesionado, e Lucas Rodrigues, em transição física.
- Retornos: Luiz Felipe e Kadu Sousa, que cumpriram suspensão.
- Novidade: Marcos Vinícius está inscrito e pode fazer sua estreia.
Londrina (Técnico: Rogério Micale)
- Kozlinski; Nino Paraíba, Yago Lincoln, Wallace e Heron; Tárik, Lucas Marques e João Vitor; Vitinho, William Pottker e Gilberto.
- Desfalques: Paulinho Moccelin, suspenso, além de Thalis e Geovane Meurer, que estão no departamento médico.
Ficha de arbitragem de Goiás x Londrina
- Árbitro: Lucas Canetto Bellote
- Assistente 1: Luiz Alberto Andrini
- Assistente 2: Gustavo de Oliveira
- VAR: Elizabete Cordeiro
Ficha técnica da partida
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B 2026 – 21ª rodada
- Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), Goiânia (GO)
- Data: 10/08/2026 (segunda-feira)
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Transmissão: ESPN e Disney+