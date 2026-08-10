Goiás x Londrina ao vivo: onde assistir, horário e escalações da Série B

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Esmeraldino tenta se aproximar da disputa pelo acesso, enquanto paranaenses buscam reação para deixar a zona de rebaixamento; saiba mais

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Goiás e Londrina se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.

O confronto é importante para as pretensões dos dois clubes na competição. O Esmeraldino iniciou a rodada na 10ª colocação, com 29 pontos, enquanto o Tubarão ocupa o 17º lugar, com 20 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

A partida terá transmissão nacional pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, no streaming.

Momento das equipes na Série B

O Goiás busca recuperação após o tropeço diante do América-MG, então último colocado da competição. O resultado interrompeu a sequência invicta da equipe sob o comando de Mozart.

Com 29 pontos, o clube goiano tenta aproveitar o confronto em casa para se aproximar do G-6 e manter vivo o objetivo de disputar o acesso à Série A.

O treinador definiu o compromisso como uma "final de campeonato" e terá novidades na equipe. Luiz Felipe e Kadu Sousa retornam após cumprirem suspensão, enquanto o lateral-direito Marcos Vinícius, recém-contratado, foi inscrito e pode estrear.

Já o Londrina vive uma situação mais delicada. O time não vence há quatro partidas e vem de duas derrotas consecutivas, incluindo o revés por 4 a 1 para o Novorizontino.

O último triunfo do Tubarão aconteceu em 4 de julho, quando goleou o CRB por 5 a 0. A equipe também possui a terceira pior defesa da competição e, mesmo se vencer em Goiânia, não conseguirá deixar o Z-4 nesta rodada.

O técnico Rogério Micale aproveitou a semana livre para trabalhar ajustes táticos e preparar a equipe para a sequência da competição. Paulinho Moccelin, suspenso, deve ser substituído por William Pottker.

No primeiro turno, Goiás e Londrina empataram por 2 a 2. No retrospecto geral informado, o clube paranaense soma cinco vitórias, contra três do time goiano, além de quatro empates.

Onde assistir Goiás x Londrina ao vivo

O duelo entre Goiás e Londrina terá transmissão ao vivo em duas plataformas. A ESPN exibe a partida na TV fechada, enquanto o Disney+ disponibiliza o confronto por streaming.

TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

Possíveis escalações das equipes

Goiás (Técnico: Mozart)

Thiago Rodrigues; Rodrigo Soares, Lucas Ribeiro, Ramon Menezes (ou Luiz Felipe) e Nicolas; Filipe Machado, Lourenço e Lucas Lima; Jean Carlos, Cadu e Kadu Sousa.

Desfalques: Pedrinho, lesionado, e Lucas Rodrigues, em transição física.

Pedrinho, lesionado, e Lucas Rodrigues, em transição física. Retornos: Luiz Felipe e Kadu Sousa, que cumpriram suspensão.

Luiz Felipe e Kadu Sousa, que cumpriram suspensão. Novidade: Marcos Vinícius está inscrito e pode fazer sua estreia.

Londrina (Técnico: Rogério Micale)

Kozlinski; Nino Paraíba, Yago Lincoln, Wallace e Heron; Tárik, Lucas Marques e João Vitor; Vitinho, William Pottker e Gilberto.

Desfalques: Paulinho Moccelin, suspenso, além de Thalis e Geovane Meurer, que estão no departamento médico.

Ficha de arbitragem de Goiás x Londrina

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Lucas Canetto Bellote Assistente 1: Luiz Alberto Andrini

Luiz Alberto Andrini Assistente 2: Gustavo de Oliveira

Gustavo de Oliveira VAR: Elizabete Cordeiro

Ficha técnica da partida