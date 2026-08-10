Fluminense x Independiente Rivadavia ao vivo: onde assistir, horário e informações da Libertadores

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Tricolor busca reação no Maracanã diante de estreante argentino após tropeços na fase de grupos; confira os detalhes do mata-mata; confira

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Fluminense e Independiente Rivadavia se enfrentam nesta terça-feira (11), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores de 2026.

O confronto abre a disputa por uma vaga nas quartas de final da competição continental. A partida de volta está marcada para a próxima terça-feira (18), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza.

O Tricolor das Laranjeiras chega ao mata-mata tendo a Libertadores como principal objetivo na temporada, enquanto o clube argentino participa do torneio pela primeira vez e avançou após liderar seu grupo.

Panorama das equipes antes do mata-mata

O Fluminense atravessa um período de instabilidade. A equipe soma apenas uma vitória em uma sequência recente de nove partidas e chega ao duelo continental depois de ser eliminada da Copa do Brasil pelo Vasco.

No último compromisso pelo Campeonato Brasileiro, Luis Zubeldía poupou os principais jogadores no clássico contra o Botafogo, e os reservas empataram por 1 a 1. A tendência é de retorno dos titulares para o compromisso decisivo no Maracanã.

O clube carioca também conta com a expectativa pelo possível retorno de Thiago Silva, que voltou a treinar com o grupo após liberação do departamento médico. Ignácio, por outro lado, vem ganhando espaço com atuações seguras e gols importantes.

Já o Independiente Rivadavia chega ao mata-mata embalado pela campanha na fase anterior. O time argentino liderou seu grupo e faz sua primeira participação na história da Libertadores, avançando além das expectativas iniciais.

Os dois clubes, porém, já conhecem os caminhos do adversário nesta edição. No Maracanã, o Rivadavia venceu o Fluminense por 2 a 1, de virada. Na Argentina, houve empate por 1 a 1, com John Kennedy marcando a igualdade nos acréscimos.

Onde assistir Fluminense x Independiente Rivadavia ao vivo

A partida entre Fluminense e Independiente Rivadavia terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, no streaming.

TV por assinatura: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

Ficha técnica da partida