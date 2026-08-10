Bolívar x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Sul-Americana

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Tricolor busca reagir no mata-mata da Sul-Americana diante da altitude de La Paz e tenta largar em vantagem nas oitavas de final

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Bolívar e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (11), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2026.

As equipes chegam ao confronto em momentos distintos. Enquanto o Bolívar vive boa fase no Campeonato Boliviano e avançou na Sul-Americana após eliminar o Grêmio, o São Paulo tenta reagir depois de uma sequência negativa no Brasileirão e busca repetir a solidez apresentada na fase de grupos da competição continental.

Como chegam as equipes

Bolívar

O Bolívar chega às oitavas de final após eliminar o Grêmio na fase anterior da Copa Sul-Americana, com vitória por 1 a 0 em Porto Alegre e classificação por 4 a 2 no agregado.

No Campeonato Boliviano, a equipe ocupa a segunda colocação, com 27 pontos em 14 jogos. Nos últimos quatro compromissos, foram três vitórias e uma derrota.

São Paulo

O São Paulo tenta reagir após um período de resultados negativos. Nos últimos cinco jogos, o Tricolor venceu apenas uma vez, além de somar um empate e três derrotas.

No Brasileirão, a equipe ocupa a 12ª colocação, com 26 pontos em 21 partidas. Na Sul-Americana, porém, o desempenho foi melhor: o time terminou a fase de grupos invicto, com três vitórias e três empates, sofrendo apenas um gol em seis jogos.

O histórico contra o Bolívar é favorável ao São Paulo. Em quatro confrontos, o Tricolor venceu duas vezes, perdeu uma e empatou outra. O último encontro aconteceu em 2013, quando os brasileiros avançaram após vencerem o confronto por 8 a 4 no placar agregado.

Onde assistir Bolívar x São Paulo ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV aberta: SBT

SBT TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

Prováveis escalações

Bolívar (Técnico: Alejandro Restrepo)

Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Santiago Echeverría, Xavier Arreaga e Escleizon Freita; Robson Matheus, Erwin Saavedra, Leonel Justiniano e Jhon Velásquez; Martín Cauteruccio e Dairon Asprilla.

São Paulo (Técnico: Dorival Júnior)

Rafael; Lucas Ramon, Robert Arboleda, Luis Osorio e Wendell; Pablo Maia e Danielzinho; Ferreira, Marcos Antônio e Luciano; Jonathan Calleri.

Desfalques: Rafael Tolói (lesão na coxa), Maik (lesão muscular) e Lucas Moura (ruptura do tendão de Aquiles).

Arbitragem

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Wilmar Roldán (COL) Assistente 1: Alexander Guzmán (COL)

Alexander Guzmán (COL) Assistente 2: Roberto Padilla (COL)

Roberto Padilla (COL) Quarto árbitro: Carlos Ortega (COL)

Carlos Ortega (COL) VAR: Keiner Jiménez (COL)

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