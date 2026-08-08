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Jogos da Série D hoje (8): veja onde assistir ao vivo, horários e partidas que valem o acesso à Série C

Quartas de final começam neste sábado com quatro jogos decisivos; veja a programação completa, horários, transmissões e datas dos confrontos de volta

Por Lucas Valle Publicado em 08/08/2026 às 7:00
Igor Bahia, atacante do ABC
Igor Bahia, atacante do ABC - Divulgação/ABC

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A Série D do Campeonato Brasileiro entra em uma fase decisiva neste sábado (08), com os jogos de ida das quartas de final. Os quatro confrontos valem uma vaga na Série C de 2027: quem avançar para as semifinais já garante o acesso à terceira divisão nacional.

As partidas de ida serão disputadas neste sábado, enquanto os confrontos de volta acontecem nos dias 15 e 16 de agosto

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Jogos da Série D hoje (08)

  • 16h – Nacional-AM x ABC-RN – Arena da Amazônia, em Manaus (AM) (clique para assistir)
  • 17h – São José-RS x Gama-DF – Estádio Francisco Novelletto, o Passo d'Areia, em Porto Alegre (RS)
  • 17h – Uberlândia-MG x CSA-AL – Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)
  • 18h30 – Goiatuba-GO x ASA-AL – Estádio Divino Garcia Rosa, em Goiatuba (GO)

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Onde assistir aos jogos da Série D?

Todas as partidas das quartas de final terão transmissão ao vivo e gratuita pelo YouTube do Metrópoles Esportes.

Jogos de volta

Os confrontos decisivos estão marcados para os dias 15 e 16 de agosto:

  • 15/08, 17h – CSA-AL x Uberlândia-MG – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)
  • 16/08, 16h – Gama-DF x São José-RS – Estádio Valmir Campelo Bezerra, no Gama (DF)
  • 16/08, 17h – ABC-RN x Nacional-AM – Arena das Dunas, em Natal (RN)
  • 16/08, 17h – ASA-AL x Goiatuba-GO – Estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca (AL)

Quem garantir o acesso à Série C?

Os quatro vencedores das quartas de final avançam às semifinais e, automaticamente, garantem uma vaga na Série C de 2027. Além de disputarem o acesso, os classificados seguem na briga pelo título da Série D.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.