Red Bull Bragantino x Corinthians ao vivo: onde assistir, horário e tudo sobre o duelo pelo Brasileirão
Confronto será disputado nesta quinta-feira (15) e faz parte da rodada que definirá os últimos oito classificados para as oitavas de final do torneio
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Red Bull Bragantino e Corinthians se enfrentam neste domingo (9), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O confronto reúne duas equipes que brigam diretamente por uma vaga no G5 da competição. O Massa Bruta chega à rodada com vantagem de dois pontos sobre o Timão e tenta aproveitar o mando de campo para permanecer entre os primeiros colocados.
Já o Corinthians busca reagir após a eliminação na Copa do Brasil. A equipe comandada por Fernando Diniz volta suas atenções para o Brasileirão e tenta manter a sequência positiva como visitante.
Disputa direta na parte de cima da tabela promete equilíbrio
O Red Bull Bragantino vive um momento consistente na temporada. Nos compromissos mais recentes, venceu o Sporting Cristal por 1 a 0, empatou sem gols no jogo de volta da Copa Sul-Americana e também ficou no 0 a 0 diante do Coritiba pelo Campeonato Brasileiro.
Além da busca por mais três pontos, o clube de Bragança Paulista fará a estreia de seu terceiro uniforme, em tons de vinho com detalhes em preto.
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O Corinthians chega pressionado após a eliminação para o Internacional nas oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar da vitória por 2 a 1 no jogo de volta, o resultado não foi suficiente para reverter a desvantagem no placar agregado.
Agora, o Timão concentra forças na sequência do Brasileirão. A comissão técnica pode promover mudanças na equipe devido ao desgaste físico e ao planejamento para as próximas partidas da temporada.
Onde assistir Red Bull Bragantino x Corinthians ao vivo
A partida terá transmissão exclusiva do Premiere, pelo sistema de pay-per-view.
Histórico do confronto
O retrospecto geral favorece o Corinthians. Em confrontos entre as equipes, o clube alvinegro soma 30 vitórias, contra 19 triunfos do Red Bull Bragantino, além de 21 empates.
Em Bragança Paulista, o equilíbrio é maior: são 12 vitórias do Corinthians, 11 do Bragantino e 13 empates. O placar de 1 a 0 para o Timão é o resultado mais frequente no histórico do confronto no estádio.
Ficha técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro 2026
- Rodada: 22ª rodada
- Jogo: Red Bull Bragantino x Corinthians
- Data: 9 de agosto de 2026 (domingo)
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)