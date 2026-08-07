Porto x Alverca: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 1ª rodada da Liga Portugal
Atual campeão, Porto estreia em casa diante do Alverca em busca dos primeiros pontos na defesa do título; veja as principais informações da partida
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Porto e Alverca se enfrentam neste domingo (09), às 14h (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, pela 1ª rodada da Liga Portugal 2026/27.
Atual campeão português, o Porto começa a defesa do título diante de sua torcida. Do outro lado, o Alverca busca iniciar a nova temporada com um resultado positivo após terminar a última edição do campeonato na 11ª colocação.
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Como chegam as equipes
Porto
O Porto chega para a estreia oficial após três partidas disputadas desde o fim da Copa do Mundo. A equipe comandada por Francesco Farioli perdeu para o Gil Vicente por 1 a 0 em amistoso, mas depois venceu o Aston Villa por 2 a 1 e conquistou a Supertaça de Portugal ao derrotar o Torreense por 1 a 0.
Na temporada passada, o clube terminou como campeão da Liga Portugal e agora inicia a campanha em busca de mais um título nacional.
Alverca
O Alverca terminou a última edição da Liga Portugal na 11ª colocação, com 39 pontos conquistados.
Durante a preparação para a nova temporada, a equipe disputou três amistosos. O Alverca venceu o Belenenses por 2 a 1 e o Estoril por 2 a 0, mas perdeu para o Mafra por 1 a 0.
Histórico entre Porto e Alverca
Na temporada passada, o Porto levou a melhor nos dois confrontos contra o Alverca.
No primeiro turno, venceu por 3 a 0 fora de casa, com dois gols de Borja Sainz e um de Alan Varela. No returno, jogando no Estádio do Dragão, o Porto venceu novamente, desta vez por 1 a 0, com gol de Jan Bednarek.
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Onde assistir Porto x Alverca ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN 2
- Streaming: Disney+
Prováveis escalações
Porto (Técnico: Francesco Farioli)
Diogo Costa; Sanusi, Nehuen Pérez, Kiwior e Martim Fernandes; Victor Froholdt (Eustáquio), Alan Varela e Gabri Veiga; William Gomes, Pepê e André Silva.
Alverca (Técnico: Sérgio Ricardo Oliveira)
Matheus Mendes; Baseya, Sergio Gómez e Bastien Meupiyou; Touaizi, Davy Gui, Abdulai e Isaac James; Figueiredo, Vivaldo e Chiquinho.
Arbitragem
- Árbitro: Luís Godinho
- Assistentes: Pedro Martins e Gonçalo Freire
- Quarto árbitro: Diogo Araújo
- VAR: Bruno Esteves
- Assistente do VAR: Catarina Campos