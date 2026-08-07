Palmeiras x Internacional: veja horário, onde assistir e prováveis escalações pelo Brasileirão
Verdão defende a liderança do Brasileirão diante do Internacional, que tenta se afastar da zona de rebaixamento após avançar na Copa do Brasil
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Palmeiras e Internacional se enfrentam neste domingo (9), às 16h (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Verdão chega embalado pela liderança da competição, enquanto o Colorado tenta se afastar da parte de baixo da tabela após garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.
Onde assistir Palmeiras x Internacional
A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta) e pelo Premiere (pay-per-view).
- Jogo: Palmeiras x Internacional
- Competição: Campeonato Brasileiro - 22ª rodada
- Data: Domingo, 9 de agosto de 2026
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Nubank Parque, São Paulo
- Transmissão: TV Globo e Premiere
Como chegam as equipes
O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 47 pontos e atravessa um momento positivo.
A equipe venceu o Vitória por 4 a 0 na rodada anterior e soma nove gols marcados nos últimos três compromissos.
Com o empate do Flamengo, o Verdão abriu vantagem na ponta da tabela, embora tenha um jogo a mais que o rival.
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O Internacional, por sua vez, ocupa a 16ª colocação, com 22 pontos, e busca um resultado importante para aumentar a distância da zona de rebaixamento.
O Colorado chega motivado após eliminar o Corinthians e avançar às quartas de final da Copa do Brasil, mas o desgaste da sequência recente pode levar o técnico Paulo Pezzolano a promover mudanças na equipe.
Prováveis escalações
Palmeiras
Provável time: Carlos Miguel; Murilo, Alexander Barboza (ou Giay) e Gustavo Gómez (ou Benedetti); Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez (ou Arthur); Jhon Arias, Mauricio e Sosa (ou Vitor Roque).
Desfalques: Bruno Fuchs, Paulinho, Khellven e Jefté seguem no departamento médico. Alexander Barboza e Gustavo Gómez são dúvidas.
Internacional
Provável time: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Maripán, Mercado e Matheus Bahia; Villagra (se recuperado), Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei; Carbonero e Alerrandro.
Alan Patrick pode aparecer entre os titulares caso reúna condições físicas.
Desfalques: Rochet, Thiago Maia, João Victor, Kayky e Benjamin estão fora. Villagra também é dúvida.
Retrospecto de Palmeiras x Internacional
O confronto é um dos mais tradicionais do futebol brasileiro. Em 95 partidas, o Internacional soma 38 vitórias, contra 31 triunfos do Palmeiras, além de 26 empates.
O Palmeiras também apresenta um desempenho sólido como mandante nesta edição do Brasileirão, com apenas uma derrota em casa. Já o Internacional tenta melhorar seu rendimento como visitante, já que acumula quatro derrotas fora de seus domínios.
Arbitragem
- Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
- Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)
- VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)