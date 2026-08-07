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Palmeiras x Internacional: veja horário, onde assistir e prováveis escalações pelo Brasileirão

Verdão defende a liderança do Brasileirão diante do Internacional, que tenta se afastar da zona de rebaixamento após avançar na Copa do Brasil

Por Thiago Seabra Publicado em 07/08/2026 às 12:08
Imagem do jogador Vitor Roque, do Palmeiras
Imagem do jogador Vitor Roque, do Palmeiras - Cesar Greco/ Palmeiras

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Palmeiras e Internacional se enfrentam neste domingo (9), às 16h (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Verdão chega embalado pela liderança da competição, enquanto o Colorado tenta se afastar da parte de baixo da tabela após garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir Palmeiras x Internacional

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta) e pelo Premiere (pay-per-view).

  • Jogo: Palmeiras x Internacional
  • Competição: Campeonato Brasileiro - 22ª rodada
  • Data: Domingo, 9 de agosto de 2026
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Nubank Parque, São Paulo
  • Transmissão: TV Globo e Premiere

Como chegam as equipes

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 47 pontos e atravessa um momento positivo.

A equipe venceu o Vitória por 4 a 0 na rodada anterior e soma nove gols marcados nos últimos três compromissos.

Com o empate do Flamengo, o Verdão abriu vantagem na ponta da tabela, embora tenha um jogo a mais que o rival.

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O Internacional, por sua vez, ocupa a 16ª colocação, com 22 pontos, e busca um resultado importante para aumentar a distância da zona de rebaixamento.

O Colorado chega motivado após eliminar o Corinthians e avançar às quartas de final da Copa do Brasil, mas o desgaste da sequência recente pode levar o técnico Paulo Pezzolano a promover mudanças na equipe.

Prováveis escalações

Palmeiras

Provável time: Carlos Miguel; Murilo, Alexander Barboza (ou Giay) e Gustavo Gómez (ou Benedetti); Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez (ou Arthur); Jhon Arias, Mauricio e Sosa (ou Vitor Roque).

Desfalques: Bruno Fuchs, Paulinho, Khellven e Jefté seguem no departamento médico. Alexander Barboza e Gustavo Gómez são dúvidas.

Internacional

Provável time: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Maripán, Mercado e Matheus Bahia; Villagra (se recuperado), Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei; Carbonero e Alerrandro.

Alan Patrick pode aparecer entre os titulares caso reúna condições físicas.

Desfalques: Rochet, Thiago Maia, João Victor, Kayky e Benjamin estão fora. Villagra também é dúvida.

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Retrospecto de Palmeiras x Internacional

O confronto é um dos mais tradicionais do futebol brasileiro. Em 95 partidas, o Internacional soma 38 vitórias, contra 31 triunfos do Palmeiras, além de 26 empates.

O Palmeiras também apresenta um desempenho sólido como mandante nesta edição do Brasileirão, com apenas uma derrota em casa. Já o Internacional tenta melhorar seu rendimento como visitante, já que acumula quatro derrotas fora de seus domínios.

Arbitragem

  • Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
  • Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)
  • VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.