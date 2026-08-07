Palmeiras x Internacional: veja horário, onde assistir e prováveis escalações pelo Brasileirão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Verdão defende a liderança do Brasileirão diante do Internacional, que tenta se afastar da zona de rebaixamento após avançar na Copa do Brasil

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Palmeiras e Internacional se enfrentam neste domingo (9), às 16h (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Verdão chega embalado pela liderança da competição, enquanto o Colorado tenta se afastar da parte de baixo da tabela após garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir Palmeiras x Internacional

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta) e pelo Premiere (pay-per-view).

Jogo: Palmeiras x Internacional

Palmeiras x Internacional Competição: Campeonato Brasileiro - 22ª rodada

Campeonato Brasileiro - 22ª rodada Data: Domingo, 9 de agosto de 2026

Domingo, 9 de agosto de 2026 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Nubank Parque, São Paulo

Nubank Parque, São Paulo Transmissão: TV Globo e Premiere

Como chegam as equipes

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 47 pontos e atravessa um momento positivo.

A equipe venceu o Vitória por 4 a 0 na rodada anterior e soma nove gols marcados nos últimos três compromissos.

Com o empate do Flamengo, o Verdão abriu vantagem na ponta da tabela, embora tenha um jogo a mais que o rival.

O Internacional, por sua vez, ocupa a 16ª colocação, com 22 pontos, e busca um resultado importante para aumentar a distância da zona de rebaixamento.

O Colorado chega motivado após eliminar o Corinthians e avançar às quartas de final da Copa do Brasil, mas o desgaste da sequência recente pode levar o técnico Paulo Pezzolano a promover mudanças na equipe.

Prováveis escalações

Palmeiras

Provável time: Carlos Miguel; Murilo, Alexander Barboza (ou Giay) e Gustavo Gómez (ou Benedetti); Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez (ou Arthur); Jhon Arias, Mauricio e Sosa (ou Vitor Roque).

Desfalques: Bruno Fuchs, Paulinho, Khellven e Jefté seguem no departamento médico. Alexander Barboza e Gustavo Gómez são dúvidas.

Internacional

Provável time: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Maripán, Mercado e Matheus Bahia; Villagra (se recuperado), Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei; Carbonero e Alerrandro.

Alan Patrick pode aparecer entre os titulares caso reúna condições físicas.

Desfalques: Rochet, Thiago Maia, João Victor, Kayky e Benjamin estão fora. Villagra também é dúvida.

Retrospecto de Palmeiras x Internacional

O confronto é um dos mais tradicionais do futebol brasileiro. Em 95 partidas, o Internacional soma 38 vitórias, contra 31 triunfos do Palmeiras, além de 26 empates.

O Palmeiras também apresenta um desempenho sólido como mandante nesta edição do Brasileirão, com apenas uma derrota em casa. Já o Internacional tenta melhorar seu rendimento como visitante, já que acumula quatro derrotas fora de seus domínios.

Arbitragem