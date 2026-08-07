Manchester City x Atlético de Madrid ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo amistoso de pré-temporada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Manchester City e Atlético de Madrid se enfrentam em mais um teste da pré-temporada, com os dois times desfalcados após a disputa da Copa do Mundo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Manchester City e Atlético de Madrid se enfrentam neste domingo (09), às 8h (horário de Brasília), no Seoul World Cup Stadium, na Coreia do Sul, pelo terceiro jogo da turnê asiática de pré-temporada. O duelo faz parte da Coupang Play Series e coloca frente a frente dois gigantes do futebol europeu.

O confronto será mais um teste para as duas equipes antes do início da temporada 2026/27. Enquanto o Manchester City conta com reforços que começam a ganhar entrosamento, o Atlético de Madrid terá uma série de desfalques relacionados à participação de jogadores na Copa do Mundo de 2026.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Momento das equipes

O Manchester City chega ao terceiro compromisso da turnê asiática com alguns dos principais reforços já integrados ao elenco. A equipe terá Erling Haaland e Rodri como desfalques, enquanto Phil Foden aparece entre os relacionados, mas ainda é dúvida para o confronto.

Já o Atlético de Madrid terá uma série de ausências devido ao período de descanso dos jogadores que disputaram a Copa do Mundo. Entre os desfalques estão Julián Álvarez, Nahuel Molina, Marcos Llorente e Alejandro Grimaldo, além de outros atletas que participaram do Mundial.

O duelo será mais um teste de pré-temporada para as duas equipes, que utilizam a Coupang Play Series como preparação para o início oficial da temporada 2026/27.

Onde assistir Manchester City x Atlético de Madrid ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

Prováveis escalações

Manchester City (Técnico: Enzo Maresca)

Donnarumma; Lewis, Khusanov, Rúben Dias e Gvardiol; Reijnders e Kovacic; Semenyo, Foden e Aït-Nouri; Mubama.

Erling Haaland e Rodri.

Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)

Oblak; Domínguez, Le Normand, Hancko e Ruggeri; Martín, Vargas, Koke e Lookman; Castillo e Ortiz.