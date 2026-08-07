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Manchester City x Atlético de Madrid ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo amistoso de pré-temporada

Manchester City e Atlético de Madrid se enfrentam em mais um teste da pré-temporada, com os dois times desfalcados após a disputa da Copa do Mundo

Por Lucas Valle Publicado em 07/08/2026 às 14:36 | Atualizado em 07/08/2026 às 14:37
Manchester City e Atlético de Madrid se enfrentam em amistoso internacional
Manchester City e Atlético de Madrid se enfrentam em amistoso internacional - Arte/Blog do Torcedor

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Manchester City e Atlético de Madrid se enfrentam neste domingo (09), às 8h (horário de Brasília), no Seoul World Cup Stadium, na Coreia do Sul, pelo terceiro jogo da turnê asiática de pré-temporada. O duelo faz parte da Coupang Play Series e coloca frente a frente dois gigantes do futebol europeu.

O confronto será mais um teste para as duas equipes antes do início da temporada 2026/27. Enquanto o Manchester City conta com reforços que começam a ganhar entrosamento, o Atlético de Madrid terá uma série de desfalques relacionados à participação de jogadores na Copa do Mundo de 2026.

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Momento das equipes

O Manchester City chega ao terceiro compromisso da turnê asiática com alguns dos principais reforços já integrados ao elenco. A equipe terá Erling Haaland e Rodri como desfalques, enquanto Phil Foden aparece entre os relacionados, mas ainda é dúvida para o confronto.

Já o Atlético de Madrid terá uma série de ausências devido ao período de descanso dos jogadores que disputaram a Copa do Mundo. Entre os desfalques estão Julián Álvarez, Nahuel Molina, Marcos Llorente e Alejandro Grimaldo, além de outros atletas que participaram do Mundial.

O duelo será mais um teste de pré-temporada para as duas equipes, que utilizam a Coupang Play Series como preparação para o início oficial da temporada 2026/27.

Onde assistir Manchester City x Atlético de Madrid ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+

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Prováveis escalações

Manchester City (Técnico: Enzo Maresca)

Donnarumma; Lewis, Khusanov, Rúben Dias e Gvardiol; Reijnders e Kovacic; Semenyo, Foden e Aït-Nouri; Mubama.

  • Erling Haaland e Rodri.

Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)

Oblak; Domínguez, Le Normand, Hancko e Ruggeri; Martín, Vargas, Koke e Lookman; Castillo e Ortiz.

  • Desfalques: Marcos Llorente, Álex Baena, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Giuliano Simeone e Thiago Almada.
  • Dúvidas: Kang-In Lee.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.