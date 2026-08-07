Liverpool x Monaco ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo amistoso de pré-temporada

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Liverpool e Monaco se enfrentam em amistoso, com destaque para Filipe Luís no comando do clube francês e as novidades nos elencos para 2026/27

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Liverpool e Monaco se enfrentam neste domingo (09), às 10h30 (horário de Brasília), no Anfield Stadium, em Liverpool, na Inglaterra, em amistoso internacional de preparação para a temporada 2026/27.

O confronto também marca o encontro de dois treinadores que vivem novos desafios. Enquanto Andoni Iraola prepara o Liverpool para a nova temporada, o Monaco é comandado pelo brasileiro Filipe Luís, que assumiu o clube francês após uma passagem vitoriosa pelo Flamengo.

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Momento das equipes

O Liverpool chega ao amistoso após três partidas de pré-temporada nos Estados Unidos, com duas vitórias e uma derrota. Os Reds venceram o Wrexham por 1 a 0, mas foram derrotados pelo Leeds United por 4 a 2 no último compromisso.

A equipe inglesa também passa por mudanças no elenco. Mohamed Salah deixou o clube após nove temporadas e acertou sua transferência para o Trabzonspor.

Já o Monaco também reformulou o elenco para a nova temporada, a começar com o comandante do time em campo. O brasileiro Filipe Luis foi contratado para comanda o time francês na temporada. Além disso, a contratação de Flávio Nazinho, Mathys Detourbet, Matthis Abline e Ansu Fati.

Por outro lado, a equipe francesa perdeu nomes importantes, como Caio Henrique, que foi para o Ajax, e Maghnes Akliouche, contratado pelo Paris Saint-Germain

Onde assistir Liverpool x Monaco ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV por assinatura: SportyNet

SportyNet YouTube: SportyNet

Prováveis escalações

Liverpool (Técnico: Andoni Iraola)

Mamardashvili; Frimpong, Chambers, Ndukwe e Kerkez; Szoboszlai e Nyoni; Wirtz, Morrison e Ngumoha; Isak.

Monaco (Técnico: Filipe Luís)

Hrádecky; Dier, Nazinho, Vanderson e Sané; Golovin, Camara e Cabral; Abline, Biereth e Detourbet.