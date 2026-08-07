Jogos de hoje (07/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
Sexta-feira tem rodada da Série B, jogos na Europa, Copa da Liga Inglesa e amistosos internacionais; veja onde assistir às partidas
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A sexta-feira (07) terá uma programação movimentada de futebol, com destaque para os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, além de partidas pelos campeonatos nacionais da Europa e da Copa da Liga Inglesa.
A agenda também conta com confrontos da Bundesliga 2 e uma série de amistosos internacionais envolvendo clubes como Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach, Girona, Fulham e Crystal Palace.
Jogos desta sexta-feira (07/08)
Campeonato Brasileiro - Série B
- 19h30 - Operário-PR x São Bernardo - ESPN e Disney+
- 20h30 - Ceará x Ponte Preta - Disney+
Liga Portugal
- 16h15 - Estoril x Famalicão - Disney+
- Cruzeiro x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 22ª rodada da Série A
- Bahia x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 22ª rodada da Série A
- Cuiabá x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 22ª rodada da Série A
- Ceará x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 21ª rodada da Série B
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Campeonato Holandês
- 15h - Cambuur x Excelsior - Sem transmissão para o Brasil
Campeonato Belga
-
15h45 - Club Brugge x Kortrijk - Sem transmissão para o Brasil
Copa da Liga Inglesa
- 15h45 - Wolverhampton x Port Vale - ESPN
- 15h45 - Wycombe x Stevenage - Sem transmissão para o Brasil
- 16h - Middlesbrough x Wrexham - ESPN 4
2. Bundesliga
- 15h30 - Bochum x Hertha Berlin - Canal GOAT e OneFootball
Amistosos internacionais
- 11h - Hoffenheim x Borussia Mönchengladbach - Sem transmissão para o Brasil
- 13h30 - Girona x Sabadell - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Fulham x Crystal Palace - Sem transmissão para o Brasil
- 14h30 - Racing Club x Alavés - Sem transmissão para o Brasil
Onde assistir aos jogos de hoje?
As partidas desta quarta-feira (05) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:
- ESPN – Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura e no Disney+.
- ESPN 4 – Canal esportivo do grupo ESPN disponível em operadoras de TV por assinatura.
- Disney+ – Plataforma de streaming que transmite partidas da ESPN mediante assinatura.
- Canal GOAT – Canal disponível gratuitamente no YouTube, com transmissões de partidas selecionadas.
- OneFootball – Plataforma que oferece transmissões e conteúdos de futebol, com jogos selecionados disponíveis ao vivo.