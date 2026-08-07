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Jogos de hoje (07/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

Sexta-feira tem rodada da Série B, jogos na Europa, Copa da Liga Inglesa e amistosos internacionais; veja onde assistir às partidas

Por Lucas Valle Publicado em 07/08/2026 às 9:43
Imagem dos jogadores da Ponte Preta na Série B
Imagem dos jogadores da Ponte Preta na Série B - Marcos Ribolli/ PontePress

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A sexta-feira (07) terá uma programação movimentada de futebol, com destaque para os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, além de partidas pelos campeonatos nacionais da Europa e da Copa da Liga Inglesa.

A agenda também conta com confrontos da Bundesliga 2 e uma série de amistosos internacionais envolvendo clubes como Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach, Girona, Fulham e Crystal Palace.

Jogos desta sexta-feira (07/08)

Campeonato Brasileiro - Série B

  • 19h30 - Operário-PR x São Bernardo - ESPN e Disney+
  • 20h30 - Ceará x Ponte Preta - Disney+

Liga Portugal

  • 16h15 - Estoril x Famalicão - Disney+

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Campeonato Holandês

  • 15h - Cambuur x Excelsior - Sem transmissão para o Brasil

Campeonato Belga

  • 15h45 - Club Brugge x Kortrijk - Sem transmissão para o Brasil

Copa da Liga Inglesa

  • 15h45 - Wolverhampton x Port Vale - ESPN
  • 15h45 - Wycombe x Stevenage - Sem transmissão para o Brasil
  • 16h - Middlesbrough x Wrexham - ESPN 4

2. Bundesliga

  • 15h30 - Bochum x Hertha Berlin - Canal GOAT e OneFootball

Amistosos internacionais

  • 11h - Hoffenheim x Borussia Mönchengladbach - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h30 - Girona x Sabadell - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Fulham x Crystal Palace - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h30 - Racing Club x Alavés - Sem transmissão para o Brasil

Onde assistir aos jogos de hoje?

As partidas desta quarta-feira (05) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:

  • ESPN – Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura e no Disney+.
  • ESPN 4 – Canal esportivo do grupo ESPN disponível em operadoras de TV por assinatura.
  • Disney+ – Plataforma de streaming que transmite partidas da ESPN mediante assinatura.
  • Canal GOAT – Canal disponível gratuitamente no YouTube, com transmissões de partidas selecionadas.
  • OneFootball – Plataforma que oferece transmissões e conteúdos de futebol, com jogos selecionados disponíveis ao vivo.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.