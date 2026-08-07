Flamengo x Vitória ao vivo: onde assistir, horário e principais informações pelo Campeonato Brasileiro
Confronto será disputado nesta quinta-feira (15) e faz parte da rodada que definirá os últimos oito classificados para as oitavas de final do torneio
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Flamengo e Vitória se enfrentam neste domingo (9), às 19h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
Vice-líder da competição, o Rubro-Negro carioca entra em campo pressionado a voltar a vencer para reduzir a distância em relação ao líder Palmeiras. Já o Leão baiano tenta se afastar da zona de rebaixamento e conquistar seu primeiro triunfo como visitante nesta edição do Brasileirão.
O duelo coloca frente a frente equipes que vivem momentos distintos na temporada, mas que chegam embaladas por objetivos importantes na reta final do primeiro terço do segundo turno.
Equipes vivem momentos distintos antes do duelo
O Flamengo ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro e vem de dois empates consecutivos: 1 a 1 contra o São Paulo e 1 a 1 diante do Internacional. Antes disso, goleou a Chapecoense por 4 a 0.
Para o confronto no Maracanã, o técnico Leonardo Jardim deve contar com os retornos de jogadores importantes, como Arrascaeta, Léo Pereira, Pulgar e Lucas Paquetá, que estavam entregues ao departamento médico.
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O Vitória, por sua vez, tenta reagir no Brasileirão após sofrer uma goleada por 4 a 0 para o Palmeiras.
Apesar do resultado negativo na liga, o clube baiano chega motivado pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil, conquistada com uma vitória por 4 a 0 sobre o Athletico-PR.
O Leão também tenta quebrar um longo jejum: não vence o Flamengo no Maracanã desde 2008. Além disso, busca sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro de 2026.
Onde assistir Flamengo x Vitória ao vivo
O confronto terá transmissão ao vivo pelo Sportv, na TV por assinatura, e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.
A partida também poderá ser acompanhada pelo Globoplay, mediante as condições da plataforma.
Ficha técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro 2026
- Rodada: 22ª rodada
- Jogo: Flamengo x Vitória
- Data: 9 de agosto de 2026 (domingo)
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: Sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)