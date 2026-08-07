Flamengo x Vitória ao vivo: onde assistir, horário e principais informações pelo Campeonato Brasileiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confronto será disputado nesta quinta-feira (15) e faz parte da rodada que definirá os últimos oito classificados para as oitavas de final do torneio

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Flamengo e Vitória se enfrentam neste domingo (9), às 19h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Vice-líder da competição, o Rubro-Negro carioca entra em campo pressionado a voltar a vencer para reduzir a distância em relação ao líder Palmeiras. Já o Leão baiano tenta se afastar da zona de rebaixamento e conquistar seu primeiro triunfo como visitante nesta edição do Brasileirão.

O duelo coloca frente a frente equipes que vivem momentos distintos na temporada, mas que chegam embaladas por objetivos importantes na reta final do primeiro terço do segundo turno.

Equipes vivem momentos distintos antes do duelo

O Flamengo ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro e vem de dois empates consecutivos: 1 a 1 contra o São Paulo e 1 a 1 diante do Internacional. Antes disso, goleou a Chapecoense por 4 a 0.

Para o confronto no Maracanã, o técnico Leonardo Jardim deve contar com os retornos de jogadores importantes, como Arrascaeta, Léo Pereira, Pulgar e Lucas Paquetá, que estavam entregues ao departamento médico.

O Vitória, por sua vez, tenta reagir no Brasileirão após sofrer uma goleada por 4 a 0 para o Palmeiras.

Apesar do resultado negativo na liga, o clube baiano chega motivado pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil, conquistada com uma vitória por 4 a 0 sobre o Athletico-PR.

O Leão também tenta quebrar um longo jejum: não vence o Flamengo no Maracanã desde 2008. Além disso, busca sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro de 2026.

Onde assistir Flamengo x Vitória ao vivo

O confronto terá transmissão ao vivo pelo Sportv, na TV por assinatura, e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.

A partida também poderá ser acompanhada pelo Globoplay, mediante as condições da plataforma.

Ficha técnica