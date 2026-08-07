Chelsea x Milan ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo amistoso de pré-temporada

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Gigantes do futebol europeu se enfrentam neste sábado, em Jacarta, em mais um teste da pré-temporada antes do início oficial da temporada 2026/27

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Chelsea e Milan se enfrentam neste sábado (08), às 9h (horário de Brasília), no GBK Stadium, em Jacarta, na Indonésia, em amistoso internacional de preparação para a temporada 2026/27.

O duelo reúne dois gigantes do futebol europeu em momentos de reconstrução. O Chelsea, comandado por Xabi Alonso, busca reagir após duas derrotas consecutivas na pré-temporada, enquanto o Milan, de Ruben Amorim, tenta conquistar a primeira vitória desde o início dos trabalhos.

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Momento das equipes

O Chelsea chega ao amistoso pressionado pelos últimos resultados na pré-temporada. A equipe inglesa perdeu os dois compromissos mais recentes e aproveita o duelo contra o Milan para fazer os últimos ajustes antes do início oficial da temporada.

O técnico Xabi Alonso ainda não terá todo o elenco à disposição. Lacroix, Enzo Fernández, Malo Gusto, Morgan Rogers e Reece James seguem fora após a participação na Copa do Mundo.

Já o Milan ainda busca sua primeira vitória na preparação para a nova temporada. A equipe italiana terá pela frente um adversário de peso em mais um teste sob o comando de Ruben Amorim.

O clube não poderá contar com Christian Pulisic, que se recupera de uma lesão na coxa, além de Mario Gila. Gonçalo Ramos aparece entre as opções para começar a partida, enquanto Rafael Leão e Luka Modric seguem em processo de reintegração ao elenco.

Onde assistir Chelsea x Milan ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

SportyNet: TV por assinatura e YouTube (clique para assistir)

Prováveis escalações

Chelsea (Técnico: Xabi Alonso)

Mike Penders; Josh Acheampong, Levi Colwill, Tosin Adarabioyo e Jorrel Hato; Moises Caicedo e Romeo Lavia; Estevão, Cole Palmer e Jamie Gittens; João Pedro.

Milan (Técnico: Ruben Amorim)

Lorenzo Torriani; Filippo Terracciano, Matteo Gabbia e Fikayo Tomori; Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Ardon Jashari e Pervis Estupiñán; Samuel Chukwueze e Christopher Nkunku; Gonçalo Ramos.

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