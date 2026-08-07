Chelsea x Milan ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo amistoso de pré-temporada
Gigantes do futebol europeu se enfrentam neste sábado, em Jacarta, em mais um teste da pré-temporada antes do início oficial da temporada 2026/27
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Chelsea e Milan se enfrentam neste sábado (08), às 9h (horário de Brasília), no GBK Stadium, em Jacarta, na Indonésia, em amistoso internacional de preparação para a temporada 2026/27.
O duelo reúne dois gigantes do futebol europeu em momentos de reconstrução. O Chelsea, comandado por Xabi Alonso, busca reagir após duas derrotas consecutivas na pré-temporada, enquanto o Milan, de Ruben Amorim, tenta conquistar a primeira vitória desde o início dos trabalhos.
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!
Momento das equipes
O Chelsea chega ao amistoso pressionado pelos últimos resultados na pré-temporada. A equipe inglesa perdeu os dois compromissos mais recentes e aproveita o duelo contra o Milan para fazer os últimos ajustes antes do início oficial da temporada.
O técnico Xabi Alonso ainda não terá todo o elenco à disposição. Lacroix, Enzo Fernández, Malo Gusto, Morgan Rogers e Reece James seguem fora após a participação na Copa do Mundo.
Já o Milan ainda busca sua primeira vitória na preparação para a nova temporada. A equipe italiana terá pela frente um adversário de peso em mais um teste sob o comando de Ruben Amorim.
O clube não poderá contar com Christian Pulisic, que se recupera de uma lesão na coxa, além de Mario Gila. Gonçalo Ramos aparece entre as opções para começar a partida, enquanto Rafael Leão e Luka Modric seguem em processo de reintegração ao elenco.
Onde assistir Chelsea x Milan ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- SportyNet: TV por assinatura e YouTube (clique para assistir)
- Porto x Alverca: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 1ª rodada da Liga Portugal
- Benfica x Académico de Viseu ao vivo: onde assistir, horário e tudo sobre a estreia na Liga Portugal
- Estrela da Amadora x Sporting ao vivo: onde assistir, horário e informações da estreia na Liga Portugal
- Ferencváros x Real Madrid ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo amistoso de pré-temporada
Prováveis escalações
Chelsea (Técnico: Xabi Alonso)
Mike Penders; Josh Acheampong, Levi Colwill, Tosin Adarabioyo e Jorrel Hato; Moises Caicedo e Romeo Lavia; Estevão, Cole Palmer e Jamie Gittens; João Pedro.
Milan (Técnico: Ruben Amorim)
Lorenzo Torriani; Filippo Terracciano, Matteo Gabbia e Fikayo Tomori; Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Ardon Jashari e Pervis Estupiñán; Samuel Chukwueze e Christopher Nkunku; Gonçalo Ramos.
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!