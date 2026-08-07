Botafogo x Fluminense ao vivo: onde assistir, horário e tudo sobre o clássico pelo Brasileirão Feminino
Enquanto as Guerreiras do Fluminense seguem na luta por uma vaga nas quartas de final, o Botafogo tenta reagir para escapar da zona de rebaixamento
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Botafogo e Fluminense se enfrentam nesta sexta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1.
O clássico carioca coloca frente a frente equipes que vivem momentos distintos na tabela, mas entram em campo pressionadas por um resultado positivo.
Enquanto as Guerreiras do Fluminense seguem na luta por uma vaga nas quartas de final, o Botafogo tenta reagir para escapar da zona de rebaixamento.
Restando poucas rodadas para o fim da primeira fase, o confronto pode ser decisivo para as pretensões das duas equipes na competição nacional.
Objetivos diferentes movimentam o clássico; saiba mais
O Fluminense ocupa a 12ª colocação, com 19 pontos, e busca diminuir a diferença de quatro pontos para o Flamengo, que fecha o G-8 do Campeonato Brasileiro Feminino.
As Guerreiras chegam embaladas após a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, mesmo atuando parte da partida com uma jogadora a menos. O Tricolor também vive um bom momento após garantir vaga nas semifinais da Copa do Brasil Feminina.
Já o Botafogo atravessa uma situação delicada. Lanterna da competição, com apenas cinco pontos, o Alvinegro acumula cinco derrotas consecutivas e precisa vencer para seguir com chances de evitar o rebaixamento à Série A2.
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Na última rodada, as Gloriosas foram derrotadas pelo Bahia por 2 a 1. Antes disso, sofreram uma goleada por 4 a 0 diante do Cruzeiro.
Onde assistir Botafogo x Fluminense ao vivo
O clássico terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na TV por assinatura.
Possíveis escalações
Botafogo (Técnico: Léo Goulart)
- Michelle; Yasmin, Thaiane, Rita Bove e Natane; Kaila, Shashá e Tailane; Rebeca, Fernanda Tipa e Júllia Moreira.
Fluminense (Técnico: Saulo Silva)
- Kemelli; Keké, Bruna Cotrim, Nath Rodrigues e Débora Sorriso; Driely, Gaby Louvain e uma substituta para Karina; Raquel Fernandes, Kamilla Sotero e Kaline.
Ficha técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro Feminino A1 2026
- Rodada: 15ª rodada
- Jogo: Botafogo x Fluminense
- Data: 7 de agosto de 2026 (sexta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: SporTV (TV por assinatura)
- Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)
- Assistentes: Karolaynne da Conceição Martins Garcia (RJ) e Nayra da Cunha Nunes (RJ)