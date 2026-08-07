Benfica x Académico de Viseu ao vivo: onde assistir, horário e tudo sobre a estreia na Liga Portugal
Benfica inicia sua campanha diante de um adversário recém-promovido, mas terá um cenário incomum: o duelo será disputado com os portões fechados
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Benfica e Académico de Viseu se enfrentam neste domingo (9), às 20h30 (horário de Portugal) e 16h30 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela primeira rodada da Liga Portugal 2026/27.
A partida marca a estreia das equipes na nova temporada e também o retorno histórico do Académico de Viseu à elite do futebol português após 37 anos. O Benfica inicia sua campanha diante de um adversário recém-promovido, mas terá um cenário incomum: o duelo será disputado com os portões fechados.
Mesmo sem público nas arquibancadas, os encarnados esperam começar o campeonato com vitória, enquanto os visitantes tentam surpreender em seu primeiro compromisso de volta à Primeira Liga.
Estreia da temporada acontece em cenário atípico
O Benfica fará sua estreia na Liga Portugal sem a presença de torcedores no Estádio da Luz. A punição foi aplicada devido à utilização de artefatos pirotécnicos por parte da torcida em partidas da temporada 2022/23 e foi confirmada em definitivo pela Justiça portuguesa.
Para minimizar a ausência dos adeptos, o clube organizou uma fan zone ao lado da estátua de Eusébio, com telões para transmissão da partida e áreas de alimentação. A chegada do elenco está prevista para ocorrer pelo local antes do início do confronto.
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Do outro lado, o Académico de Viseu vive um momento histórico. A equipe comandada por Bruno Pinheiro retorna à primeira divisão após quase quatro décadas e aposta em nomes experientes como André Clóvis, destaque da pré-temporada com quatro gols em cinco amistosos, além do capitão Luís Silva, recuperado para a estreia.
Os visitantes ainda reforçaram o elenco para a temporada com as chegadas do atacante Mohamed Bouldini e do meio-campista croata Andro Babic.
Onde assistir Benfica x Académico de Viseu ao vivo
No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo pelo YouTube da ESPN Brasil e também pela plataforma de streaming Disney+.
Ficha técnica
- Competição: Liga Portugal 2026/27
- Rodada: 1ª rodada
- Jogo: Benfica x Académico de Viseu
- Data: 9 de agosto de 2026 (domingo)
- Horário: 20h30 (Portugal) / 16h30 (Brasília)
- Local: Estádio da Luz, Lisboa
- Árbitro: David Silva
- Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha
- Transmissão: YouTube da ESPN Brasil e Disney+ (streaming)