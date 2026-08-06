Santos x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 22ª rodada da Série A
Em momentos positivos na temporada, Santos e Athletico-PR medem forças em confronto importante pela 22ª rodada da Série A
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Santos e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (09), às 18h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O duelo coloca frente a frente equipes que vivem bons momentos na temporada. Enquanto o Peixe tenta ampliar a sequência invicta para se afastar da zona de rebaixamento, o Furacão busca manter a boa fase para seguir na briga pelas primeiras posições da Série A.
Como chegam as equipes
Santos
O Santos atravessa seu melhor momento desde a retomada das competições após a Copa do Mundo. Em seis partidas oficiais disputadas no período, o Peixe soma três vitórias, dois empates e apenas uma derrota, chegando para o confronto com uma sequência de cinco jogos sem perder.
Além da boa fase, a equipe comandada por Cuca garantiu classificação às quartas de final da Copa do Brasil ao eliminar o Remo. Após empatar sem gols na Vila Belmiro, venceu por 1 a 0 no Mangueirão. O clube também assegurou vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana ao superar o Universidad Central (UCV) por 8 a 3 no placar agregado.
No Campeonato Brasileiro, o Santos ocupa a 15ª colocação, com 22 pontos conquistados em 20 partidas. A equipe está empatada em pontuação com o Grêmio, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, e busca abrir vantagem na luta contra a queda.
Athletico-PR
O Athletico-PR também chega em alta para a partida. O Furacão não perde há oito jogos oficiais e acumula quatro partidas de invencibilidade desde a retomada do calendário após a Copa do Mundo.
Nesse período, a equipe venceu o São Paulo por 2 a 1, bateu o Internacional por 2 a 0, empatou sem gols com o Corinthians e abriu vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil ao derrotar o Vitória por 2 a 0 no jogo de ida.
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No Brasileirão, o time comandado por Odair Hellmann ocupa a terceira colocação, com 37 pontos em 21 jogos. O Furacão está a dez pontos do líder Palmeiras e cinco atrás do Bahia, primeiro clube dentro da zona de classificação direta para a Copa Libertadores.
Onde assistir Santos x Athletico-PR ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Pay-per-view: Premiere
- Grêmio x São Paulo ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da 22ª rodada do Brasileirão
- Botafogo x Fluminense ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do Clássico Vovô pelo Brasileirão
- Ferencváros x Real Madrid ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo amistoso de pré-temporada
Prováveis escalações
Santos (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, William Arão (João Schmidt), Gabriel Bontempo, Barreal e Rony; Gabigol.
- Desfalques: Gustavinho (coxa), Gustavo Caballero (virilha), Vinicius Rodrigues (tornozelo), Moisés (tornozelo), Lucas Veríssimo (panturrilha), Igor Vinícius (costas) e Neymar (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).
Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)
Mycael; Arthur Dias, Aguirre e Benavídez; Jadson, Luiz Gustavo, João Cruz e Gilberto; Leozinho, Mendoza e Viveros.
- Desfalques: Santos (suspenso pelo terceiro cartão amarelo) e Lucas Esquivel (tornozelo).
- Dúvida: Renan Viana.
Arbitragem
- Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
- Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)
- Assistente 2: Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
- Quarto árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)
- VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
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