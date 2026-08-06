Remo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 22ª rodada da Série A
Remo tenta deixar a zona de rebaixamento, enquanto o Atlético-MG defende a invencibilidade após avançar às quartas da Copa do Brasil
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Remo e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (08), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
As equipes vivem momentos distintos na temporada. Enquanto o Remo tenta deixar a zona de rebaixamento após mais uma sequência negativa de resultados, o Atlético-MG chega embalado pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil e busca ampliar sua série invicta desde a retomada dos jogos após a Copa do Mundo.
Como chegam as equipes
Remo
O Leão Azul atravessa um momento delicado na temporada. A equipe foi eliminada da Copa do Brasil pelo Santos após empatar por 0 a 0 na Vila Belmiro e perder por 1 a 0 no Mangueirão, chegando ao terceiro jogo consecutivo sem vitória.
Desde a retomada do futebol após a Copa do Mundo, o Remo venceu apenas o Vitória. No período, também foi derrotado por Corinthians (3 a 0), Mirassol (2 a 1) e Santos (1 a 0).
Na Série A, o clube paraense ocupa a 19ª colocação, com 21 pontos, apenas um atrás do Internacional, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Diante da torcida, o duelo contra o Atlético-MG ganha um peso enorme na luta pela permanência.
Atlético-MG
O Galo vive cenário oposto. A equipe comandada por Cuca segue invicta desde o retorno da Copa do Mundo e chega motivada após garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Depois do empate sem gols no jogo de ida, o Atlético venceu o Juventude por 1 a 0 e avançou de fase.
Pelo Campeonato Brasileiro, o clube mineiro também soma bons resultados recentes, com vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras e empate em 1 a 1 diante do Bahia.
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Atualmente, o Atlético-MG ocupa a 10ª colocação, com 28 pontos, dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana. A equipe tem dois pontos de vantagem sobre o São Paulo, primeiro clube fora da zona de classificação continental, e está a quatro do Bahia, que está na zona de Pré-Libertadores.
Onde assistir Remo x Atlético-MG ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Pay-per-view: Premiere
Prováveis escalações
Remo (Técnico: Léo Condé)
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; Patrick, Zé Welison, Zé Ricardo, Jajá e Yago Pikachu; Alef Manga.
- Desfalques: João Lucas (lesão no menisco) e Zé Ivaldo (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).
- Dúvida: Tchamba (lesão muscular na coxa).
- Pendurados: Marcelo Rangel, Leonel Picco, Marcelinho, David Braga e João Pedro Silva.
Atlético-MG (Técnico: Cuca)
Everson; Natanael (Preciado), Ruan, Lyanco e Kauã Pascini; Alan Franco, Mamady Cissé, Victor Hugo (Maycon), Bernard e Tomás Cuello; Mateo Cassierra.
- Desfalques: Léo Duarte (lesão muscular na coxa direita), Patrick (lesão ligamentar no joelho direito), Índio (lesão no joelho direito) e Renan Lodi (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).
- Pendurados: Lyanco, Tomás Pérez, Junior Alonso e Angelo Preciado.
Arbitragem
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
- Assistente 1: Thiaggo Americano Labes (SC)
- Assistente 2: Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)
- Quarto árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
- VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
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