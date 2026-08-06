Jogos de hoje (06/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Timão, Colorado, Leão da Barra e Furacão entram em campo pela Copa do Brasil; veja os principais jogos desta quinta-feira (6) e onde assistir

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A quinta-feira (6) será de decisões na Copa do Brasil, com a definição dos últimos classificados às quartas de final. Os destaques da programação ficam para os confrontos entre Corinthians x Internacional e Vitória x Athletico-PR, que encerram os jogos de volta das oitavas de final da competição.

Além da Copa do Brasil, a agenda do dia também conta com partidas das fases qualificatórias da Europa League e Conference League, jogos da Copa da Liga Inglesa e do Campeonato Argentino.

Jogos desta quinta-feira (06/08)

Copa do Brasil

20h - Corinthians x Internacional - Amazon Prime Video



20h - Vitória x Athletico-PR - Premiere, SporTV e GE TV

Europa League - Qualificação

12h - KuPS x Universitatea Craiova - Sem transmissão para o Brasil

13h - Jagiellonia x Rangers - Sem transmissão para o Brasil

13h - Maccabi Tel Aviv x CSKA Sofia - Sem transmissão para o Brasil

14h - Hradec Králové x Besiktas - Sem transmissão para o Brasil

14h - Lech Pozna x Klaksvík - Sem transmissão para o Brasil

14h - Lincoln Red Imps x Omonia - Sem transmissão para o Brasil

14h - RB Salzburg x Pafos - Sem transmissão para o Brasil

14h45 - PAOK x Anderlecht - XSports e Canal GOAT Brazil

15h - Thun x Víkingur Reykjavík - Sem transmissão para o Brasil

16h - Benfica x Hearts - Band e CazéTV

Conference League - Qualificação

12h - Inter Turku x Vaduz - Sem transmissão para o Brasil

13h - Noah x Sion - Sem transmissão para o Brasil



13h - Jablonec x RFS - Sem transmissão para o Brasil



13h - HJK x Motherwell - Sem transmissão para o Brasil



13h - Paide x Rapid Viena - Sem transmissão para o Brasil



13h30 - CFR Cluj x Tromsø - Sem transmissão para o Brasil



14h - DVSC x Copenhagen - Sem transmissão para o Brasil



14h - Dynamo Kyiv x Qarabag - Sem transmissão para o Brasil



14h - algiris x Hajduk Split - Sem transmissão para o Brasil



14h - Göteborg x Gent - Sem transmissão para o Brasil



14h - Inter Club d'Escaldes x Flora Tallinn - Sem transmissão para o Brasil



14h - Raków x Hammarby - Sem transmissão para o Brasil



14h - Riga x Gyr - Sem transmissão para o Brasil



14h - Sheriff x St. Gallen - Sem transmissão para o Brasil



14h30 - Beitar Jerusalem x Austria Wien - Sem transmissão para o Brasil



15h - Ajax x Shelbourne - Sem transmissão para o Brasil



15h - Twente x DAC 1904 - Sem transmissão para o Brasil



15h - Hapoel Tel Aviv x GKS Katowice - Sem transmissão para o Brasil



15h30 - Lugano x NSÍ Runavík - Sem transmissão para o Brasil



15h30 - Borac Banja Luka x ML Vitebsk - Sem transmissão para o Brasil



15h30 - Braga x Dinamo Minsk - Sem transmissão para o Brasil



15h30 - Valur x Nordsjælland - Sem transmissão para o Brasil



15h45 - Bohemian x Midtjylland - Sem transmissão para o Brasil



15h45 - Rijeka x Ilves - Sem transmissão para o Brasil



16h - Partizan x Tobol - Sem transmissão para o Brasil



16h - Hibernian x Shkëndija - Sem transmissão para o Brasil



16h - Tre Fiori x Drita - Sem transmissão para o Brasil

Copa da Liga Inglesa

15h45 - Bristol City x Walsall - Sem transmissão para o Brasil

Campeonato Argentino

19h - Unión Santa Fe x Lanús - Sem transmissão para o Brasil

Onde assistir aos jogos de hoje?

As partidas desta quarta-feira (05) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:

Band – Emissora de TV aberta com transmissão de jogos selecionados do futebol europeu.

– Emissora de TV aberta com transmissão de jogos selecionados do futebol europeu. Premiere – Serviço de pay-per-view do Grupo Globo, disponível mediante assinatura.



Serviço de pay-per-view do Grupo Globo, disponível mediante assinatura. SporTV – Canal esportivo do Grupo Globo disponível nas principais operadoras de TV por assinatura.

Canal esportivo do Grupo Globo disponível nas principais operadoras de TV por assinatura. GE TV – Canal oficial do ge no YouTube, com transmissões gratuitas de partidas selecionadas.

– Canal oficial do ge no YouTube, com transmissões gratuitas de partidas selecionadas. Canal Gol Brazil – Canal no YouTube com transmissões gratuitas de competições internacionais.



– Canal no YouTube com transmissões gratuitas de competições internacionais. Amazon Prime Video – Serviço de streaming por assinatura com transmissão exclusiva de jogos da Copa do Brasil.

– Serviço de streaming por assinatura com transmissão exclusiva de jogos da Copa do Brasil. CazéTV – Canal no YouTube e plataformas digitais com transmissões gratuitas de competições internacionais.

Canal no YouTube e plataformas digitais com transmissões gratuitas de competições internacionais. Xsports - Canal de TV aberta, disponível no canal 7.1 em diversas regiões, além de operadoras parceiras.