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Jogos de hoje (06/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

Timão, Colorado, Leão da Barra e Furacão entram em campo pela Copa do Brasil; veja os principais jogos desta quinta-feira (6) e onde assistir

Por Lucas Valle Publicado em 06/08/2026 às 6:00 | Atualizado em 06/08/2026 às 8:19
Partida entre Vitória e Athletico-PR pela Copa do Brasil
Partida entre Vitória e Athletico-PR pela Copa do Brasil - Victor Ferreira/Vitória

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A quinta-feira (6) será de decisões na Copa do Brasil, com a definição dos últimos classificados às quartas de final. Os destaques da programação ficam para os confrontos entre Corinthians x Internacional e Vitória x Athletico-PR, que encerram os jogos de volta das oitavas de final da competição.

Além da Copa do Brasil, a agenda do dia também conta com partidas das fases qualificatórias da Europa League e Conference League, jogos da Copa da Liga Inglesa e do Campeonato Argentino.

Jogos desta quinta-feira (06/08)

Copa do Brasil

  • 20h - Corinthians x Internacional - Amazon Prime Video
  • 20h - Vitória x Athletico-PR - Premiere, SporTV e GE TV

Europa League - Qualificação

  • 12h - KuPS x Universitatea Craiova - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h - Jagiellonia x Rangers - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h - Maccabi Tel Aviv x CSKA Sofia - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Hradec Králové x Besiktas - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Lech Pozna x Klaksvík - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Lincoln Red Imps x Omonia - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - RB Salzburg x Pafos - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h45 - PAOK x Anderlecht - XSports e Canal GOAT Brazil
  • 15h - Thun x Víkingur Reykjavík - Sem transmissão para o Brasil
  • 16h - Benfica x Hearts - Band e CazéTV

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Conference League - Qualificação

  • 12h - Inter Turku x Vaduz - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h - Noah x Sion - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h - Jablonec x RFS - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h - HJK x Motherwell - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h - Paide x Rapid Viena - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h30 - CFR Cluj x Tromsø - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - DVSC x Copenhagen - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Dynamo Kyiv x Qarabag - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - algiris x Hajduk Split - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Göteborg x Gent - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Inter Club d'Escaldes x Flora Tallinn - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Raków x Hammarby - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Riga x Gyr - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Sheriff x St. Gallen - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h30 - Beitar Jerusalem x Austria Wien - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h - Ajax x Shelbourne - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h - Twente x DAC 1904 - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h - Hapoel Tel Aviv x GKS Katowice - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h30 - Lugano x NSÍ Runavík - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h30 - Borac Banja Luka x ML Vitebsk - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h30 - Braga x Dinamo Minsk - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h30 - Valur x Nordsjælland - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h45 - Bohemian x Midtjylland - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h45 - Rijeka x Ilves - Sem transmissão para o Brasil
  • 16h - Partizan x Tobol - Sem transmissão para o Brasil
  • 16h - Hibernian x Shkëndija - Sem transmissão para o Brasil
  • 16h - Tre Fiori x Drita - Sem transmissão para o Brasil

Copa da Liga Inglesa

  • 15h45 - Bristol City x Walsall - Sem transmissão para o Brasil

Campeonato Argentino

  • 19h - Unión Santa Fe x Lanús - Sem transmissão para o Brasil

Onde assistir aos jogos de hoje?

As partidas desta quarta-feira (05) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:

  • Band – Emissora de TV aberta com transmissão de jogos selecionados do futebol europeu.
  • Premiere – Serviço de pay-per-view do Grupo Globo, disponível mediante assinatura.
  • SporTV – Canal esportivo do Grupo Globo disponível nas principais operadoras de TV por assinatura.
  • GE TV – Canal oficial do ge no YouTube, com transmissões gratuitas de partidas selecionadas.
  • Canal Gol Brazil – Canal no YouTube com transmissões gratuitas de competições internacionais.
  • Amazon Prime Video – Serviço de streaming por assinatura com transmissão exclusiva de jogos da Copa do Brasil.
  • CazéTV – Canal no YouTube e plataformas digitais com transmissões gratuitas de competições internacionais.
  • Xsports -  Canal de TV aberta, disponível no canal 7.1 em diversas regiões, além de operadoras parceiras.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.