Grêmio x São Paulo ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da 22ª rodada do Brasileirão

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Tricolores se enfrentam na Arena do Grêmio pela 22ª rodada do Brasileiro; confira onde assistir, horário e os principais destaques da partida

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Grêmio e São Paulo entram em campo neste sábado (8), às 16h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam recuperação na competição. O Tricolor Paulista tenta subir na classificação, enquanto o clube gaúcho busca aproveitar o fator casa para conquistar um resultado positivo.

Como chegam as equipes

O São Paulo inicia a rodada ocupando a 12ª colocação, com 26 pontos. A comissão técnica comandada por Dorival Júnior trabalha para transformar o desempenho apresentado nas últimas partidas em uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro.

Durante a preparação no CT da Barra Funda, o treinador priorizou atividades voltadas para o setor ofensivo. Os treinamentos incluíram simulações de superioridade numérica, exercícios de transição entre defesa e ataque e movimentações para aumentar a eficiência nas finalizações.

O Grêmio chega ao confronto após viver dias de pressão, marcados por reclamações sobre a arbitragem em partidas recentes, e busca reagir diante de sua torcida na Arena.

Onde assistir ao vivo

O duelo entre Grêmio e São Paulo terá transmissão exclusiva do Premiere, pelo sistema de pay-per-view.

Novidades e desfalques

O São Paulo encerrou o transfer ban imposto pela FIFA após quitar uma pendência financeira com a Lazio referente à contratação de Marcos Antônio. Com isso, o zagueiro Domingos Duarte e o lateral-esquerdo Iago Borduchi estão regularizados e podem fazer a estreia pelo clube.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Nicolas é desfalque confirmado. O jogador foi afastado das atividades após se envolver em um acidente de trânsito e recebe acompanhamento psicológico do clube.

Outra movimentação recente foi a saída do atacante Tapia, emprestado ao Columbus Crew, dos Estados Unidos.

Bastidores da partida

Além da preparação para o duelo em Porto Alegre, o São Paulo também viveu uma importante definição fora das quatro linhas.

O clube regularizou sua situação junto à FIFA e garantiu novamente a possibilidade de registrar reforços para a sequência da temporada.

Nos bastidores, o Tricolor Paulista também obteve decisão favorável na disputa judicial envolvendo a posse definitiva da histórica Taça das Bolinhas.

Ficha técnica