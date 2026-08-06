Estrela da Amadora x Sporting ao vivo: onde assistir, horário e informações da estreia na Liga Portugal

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Equipes fazem a abertura da Liga Portugal 2026/27 na Reboleira; confira onde assistir, horário e os principais detalhes do confronto

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Estrela da Amadora e Sporting se enfrentam neste sábado (8), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio José Gomes, na Reboleira, pela primeira rodada da Liga Portugal 2026/27.

A partida marca a estreia oficial das duas equipes na nova edição do Campeonato Português. Como é a rodada de abertura, ambos iniciam a competição com a pontuação zerada.

A expectativa é de grande presença da torcida leonina na Reboleira, impulsionada pelo movimento conhecido como "Onda Verde", tradicional mobilização dos adeptos do Sporting em jogos fora de casa.

Como chegam as equipes

O Estrela da Amadora inicia a temporada sob o comando do técnico Pepa e com um elenco bastante reformulado. Apenas sete jogadores permaneceram em relação ao grupo que iniciou a temporada passada. Entre os reforços estão o meio-campista Lovro Zvonarek, além de Rafa Soares e Lucas Mincarelli.

Já o Sporting vive um período de intensa movimentação no mercado de transferências.

O clube passa por uma reformulação do elenco após importantes negociações e trabalha para concluir novas vendas. Em razão das tratativas, jogadores como Ousmane Diomande, Pedro Gonçalves e Daniel Bragança devem ficar fora da partida.

Enquanto o Estrela busca dar entrosamento ao novo grupo, os Leões iniciam a defesa de seus objetivos na temporada conciliando mudanças no elenco e a estreia no campeonato.

Onde assistir ao vivo

No Brasil, o confronto terá transmissão ao vivo pela ESPN 4, na TV por assinatura, e pelo Disney+, via streaming.

Em Portugal, a partida será exibida com exclusividade pela Sport TV 1.

Histórico do confronto

Um dos episódios marcantes entre as equipes aconteceu na temporada 1997/98, quando o Estrela da Amadora venceu o Sporting, resultado ainda lembrado por antigos jogadores dos dois clubes.

No lado tricolor, a renovação do elenco chama atenção: apenas sete dos 20 atletas que participaram da estreia da temporada passada seguem no grupo atual.

Ficha técnica