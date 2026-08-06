Cuiabá x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 22ª rodada da Série A
Cuiabá tenta voltar a vencer para se afastar da parte de baixo da tabela, enquanto o Fortaleza busca seguir firme na briga pelo G-2
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Cuiabá e Fortaleza se enfrentam neste domingo (09), às 18h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.
O confronto reúne duas equipes que vivem momentos distintos na temporada. Enquanto o Cuiabá tenta reencontrar o caminho das vitórias para se afastar da zona de rebaixamento, o Fortaleza busca reagir após a eliminação na Copa do Brasil e permanecer entre os primeiros colocados da Série B.
Como chegam as equipes
Cuiabá
O Dourado atravessa um momento de instabilidade na Série B. A equipe comandada por Eduardo Barros não vence há quatro partidas, período em que acumulou dois empates e duas derrotas.
Nos últimos dez compromissos pela competição, o Cuiabá conquistou quatro vitórias, empatou três vezes e sofreu três derrotas. A campanha como mandante também preocupa: o clube possui a sétima pior campanha dentro de casa, com três vitórias, cinco empates e duas derrotas.
Na tabela, o Cuiabá ocupa a 14ª colocação, com 25 pontos. O time mato-grossense tem cinco pontos de vantagem para o Londrina, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, e está a oito do Novorizontino, que abre o G-6.
Fortaleza
O Fortaleza chega pressionado após ser eliminado pelo Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar da vitória no jogo de volta, o Leão do Pici não conseguiu reverter a desvantagem construída na primeira partida e deu adeus ao torneio.
Na Série B, a equipe comandada por Paulo Autuori alterna bons e maus resultados. Nos últimos dez jogos, venceu cinco, empatou um e perdeu quatro. Outro ponto de atenção é o desempenho como visitante: o Fortaleza não vence fora de casa há três partidas e possui a quinta pior campanha longe de seus domínios, com duas vitórias, três empates e cinco derrotas.
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Mesmo assim, o clube ocupa a quarta colocação, com 34 pontos, apenas um atrás do Juventude, vice-líder da competição, e três à frente do Atlético-GO, primeiro time fora da zona de acesso.
Onde assistir Cuiabá x Fortaleza ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV aberta: RedeTV!
- YouTube: Canal GOAT
- Streaming: Disney+
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Prováveis escalações
Cuiabá (Técnico: Eduardo Barros)
Marcelo Carné; Railan, João Basso, Alan e Marlon; Raul, Jean Dias, David, Pepê e Rodrigo Rodrigues; Fábio Gomes.
- Desfalque: David Miguel (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).
- Pendurados: Weverson, Raul, Calebe, Marlon e Railan.
Fortaleza (Técnico: Paulo Autuori)
João Ricardo; Mucuri, Neris, Lucas Gazal e Fuentes; Rodrigo, Lucas Sasha e Pierre; Vitinho, Welliton e Nathan Fogaça.
- Dúvidas: Lucca Prior (contusão no joelho) e Ronald (lesão na posterior da coxa).
- Pendurados: Lucas Sasha, Juan Miritello, Rodriguinho e Luiz Fernando
Arbitragem
- Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
- Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
- Assistente 2: Alex Sandro Quadros Thome (RR)
- Quarto árbitro: Eleniel Benedito da Silva (MT)
- VAR: Adeli Mara Monteiro (SP)
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