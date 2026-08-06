Cruzeiro x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 22ª rodada da Série A

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Raposa tenta encostar na zona de classificação para a Libertadores, enquanto o Leão tenta manter boa sequência no Brasileiro e se afastar do Z-4

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Cruzeiro e Mirassol se enfrentam neste domingo (09), às 11h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

As equipes vivem momentos distintos na competição. Enquanto o Cruzeiro tenta se aproximar da zona de classificação para a Libertadores após avançar na Copa do Brasil, o Mirassol busca abrir distância da zona de rebaixamento e voltar a pontuar fora de casa.

Como chegam as equipes

Cruzeiro

A Raposa atravessa um bom momento desde a retomada do futebol após a Copa do Mundo. Em cinco partidas oficiais, a equipe comandada por Artur Jorge conquistou três vitórias, um empate e sofreu apenas uma derrota.

Além da boa sequência no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil ao eliminar a Chapecoense.

Na Série A, o time mineiro ocupa a sétima colocação, com 30 pontos, apenas dois atrás do Bahia, primeiro clube na zona de Pré-Libertadores, e quatro à frente do São Paulo, que abre a zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Mirassol

O Mirassol chega pressionado após ser eliminado pelo Grêmio nas oitavas de final da Copa do Brasil, mas faz campanha segura no Campeonato Brasileiro.

Desde a retomada da temporada, a equipe disputou cinco partidas oficiais, com duas vitórias, dois empates e uma derrota.

No Brasileirão, o Leão Caipira aparece na 14ª colocação, com 23 pontos. O clube está quatro pontos atrás do Coritiba, primeiro time dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana, e tem apenas um ponto de vantagem sobre o Grêmio, que abre a zona de rebaixamento.

Onde assistir Cruzeiro x Mirassol ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

Streaming: Amazon Prime Video

Prováveis escalações

Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan (João Marcelo) e Gabriel Rojas; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Kenny Arroyo, Kaique Kenji e Kaio Jorge.

Desfalques: Sinisterra, Néiser Villarreal, Kauã Prates e Gabriel Pec (lesionados), além de Matheus Henrique (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).

Sinisterra, Néiser Villarreal, Kauã Prates e Gabriel Pec (lesionados), além de Matheus Henrique (suspenso pelo terceiro cartão amarelo). Pendurados: Otávio Costa, Jonathan Jesus, Kauã Moraes e Kaique Kenji.

Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)

Muralha (Walter); Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch (Willian Machado) e Reinaldo; Denilson, Japa e Alesson; Edson Carioca, Gustavo Silva e Bruno Santos.

Desfalques: José Aldo (lesão na coxa).

José Aldo (lesão na coxa). Dúvida: Walter.

Walter. Pendurados: Reinaldo, Lucas Oliveira, Denilson, Alesson, Natan Fogaça, André Luis e Victor Luis.

Arbitragem

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Lucas Casagrande (PR) Assistente 1: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) Assistente 2: Rafael Trombeta (PR)

Rafael Trombeta (PR) Quarto árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA) VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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