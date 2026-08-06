Botafogo x Fluminense ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do Clássico Vovô pelo Brasileirão

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Alvinegro e Tricolor fazem mais um capítulo da histórica rivalidade no Nilton Santos; confira transmissão, horário e os principais detalhes da partida

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Botafogo e Fluminense se enfrentam neste sábado (8), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Conhecido como Clássico Vovô, o confronto reúne dois tradicionais clubes cariocas em mais um duelo importante pela Série A. O Botafogo tenta manter sua campanha na competição, enquanto o Fluminense chega embalado pela sequência de compromissos decisivos na temporada.

Como chegam as equipes

O Botafogo, comandado por Franclim Carvalho, chega para o clássico concentrado na sequência do Campeonato Brasileiro. A equipe terá desfalques importantes, já que o volante Allan e o atacante Júnior Santos estão fora da partida.

Segundo o treinador alvinegro, Allan apresenta evolução em sua recuperação física, mas ainda não reúne condições ideais para retornar aos gramados.

Do outro lado, o Fluminense entra em campo após disputar um confronto eliminatório pela Copa do Brasil apenas três dias antes. Apesar do desgaste provocado pelo calendário, o Tricolor chega com um aspecto positivo: acumulou duas partidas consecutivas sem sofrer gols, algo que não acontecia desde março.

O técnico Luis Zubeldía continua enfrentando limitações no elenco, principalmente no setor defensivo, e explicou recentemente que os atletas das categorias de base ainda passam por um processo de amadurecimento antes de assumirem maior protagonismo na equipe principal.

Onde assistir ao vivo

O clássico entre Botafogo e Fluminense terá transmissão ao vivo pelos canais Sportv e Premiere.

Ingressos para a torcida visitante

Os ingressos destinados aos torcedores do Fluminense estão disponíveis de forma online pela plataforma botafogo.ingresse.com.

Os valores são de R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia-entrada), enquanto sócios do Fluminense pagam R$ 27. A torcida visitante ficará localizada no Setor Sul do Estádio Nilton Santos.

O acesso ao estádio será realizado por meio de reconhecimento facial, com cadastro prévio obrigatório na plataforma BePass. Os pedidos de gratuidade devem ser feitos pela internet, enquanto o atendimento presencial para Pessoas com Deficiência (PCD) ocorrerá na bilheteria Oeste do estádio.

Ficha técnica