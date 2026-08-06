Bahia x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 22ª rodada da Série A
Tricolor de Aço tenta se aproximar do G-4 e ampliar sequência invicta, enquanto o Gigante da Colina busca deixar a zona de rebaixamento
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Bahia e Vasco se enfrentam neste domingo (09), às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
As equipes chegam ao confronto com objetivos distintos na competição. Enquanto o Bahia tenta encostar na zona de classificação direta para a Libertadores, o Vasco busca somar pontos para deixar a parte de baixo da tabela e ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento.
Como chegam as equipes
Bahia
O Tricolor vive um momento de estabilidade desde a retomada do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo. A equipe comandada por Rogério Ceni ainda não perdeu no período e soma uma vitória e três empates nas quatro partidas disputadas.
A sequência começou com triunfo por 2 a 0 sobre a Chapecoense. Depois, o Bahia empatou em 1 a 1 com Atlético-MG e Corinthians, além de ficar no 0 a 0 diante do Fluminense na última rodada.
Na tabela, o clube ocupa a quinta colocação, com 32 pontos, apenas dois atrás do Fluminense, primeiro time dentro do G-4 e da zona de classificação direta para a Libertadores. Apesar da boa campanha geral, o desempenho em casa ainda não é dos melhores. O Bahia possui apenas a 13ª campanha como mandante da Série A, com quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas.
Vasco
O Vasco chega embalado pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Na última quarta-feira (05), o Cruz-Maltino venceu o Fluminense por 3 a 1 e garantiu vaga entre os oito melhores da competição nacional.
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Porém, no Campeonato Brasileiro a situação é mais delicada. A equipe carioca ocupa a 18ª colocação, com 21 pontos, e segue dentro da zona de rebaixamento.
Desde a retomada da temporada após a Copa do Mundo, o Vasco foi derrotado pelo Vitória, empatou e posteriormente eliminou o Independiente Medellín na Copa Sul-Americana, empatou com o Mirassol pelo Brasileirão e avançou sobre o Fluminense na Copa do Brasil.
Outro fator que preocupa é o desempenho longe de São Januário. O Cruz-Maltino tem a quarta pior campanha como visitante da Série A, com quatro empates e cinco derrotas em nove partidas disputadas fora de casa.
Onde assistir Bahia x Vasco ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV aberta: Globo (para a Bahia)
- Pay-per-view: Premiere
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Prováveis escalações
Bahia (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Rodrigo Nestor, Acevedo e Jean Lucas; Ademir (Everton Ribeiro), Kauê Furquim (Everton Ribeiro) e Alejo Véliz (Willian José).
- Fora: Erick Pulga (3° amarelo), Caio Alexandre (coxa) e Léo Vieira (Joelho)
- Dúvida: Erick
- Pendurados: Erick, Ronaldo, Everaldo, Ademir, Gabriel Xavier, Jean Lucas e Kanu
Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodriguez), Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair (Cauan Barros), Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson e Andrés Gómez; Brenner (Claudio Spinelli).
- Desfalques: Nuno Moreira (3° amarelo) e Mateus Carvalho (joelho)
- Pendurados: Cuiabano e Tchê Tchê.
Arbitragem
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
- Assistente 1: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
- Assistente 2: Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)
- Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)
- VAR: Braulio da Silva Machado (SC)
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