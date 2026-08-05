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Mallorca x PSG ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo amistoso de pré-temporada

PSG faz estreia na pré-temporada, enquanto o Mallorca busca manter os 100% de aproveitamento em amistosos antes do início da temporada 2026/27

Por Lucas Valle Publicado em 05/08/2026 às 11:30 | Atualizado em 05/08/2026 às 11:33
Mallorca e PSG se enfrentam em amistoso internacional
Mallorca e PSG se enfrentam em amistoso internacional - Arte/ Blog do Torcedor

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Mallorca e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta quarta-feira (05), às 16h (horário de Brasília), no Estadi Mallorca Son Moix, em Palma de Mallorca, na Espanha, pela 48ª edição do Troféu Cidade de Palma, em amistoso preparatório para a temporada 2026/27.

O duelo marca a apresentação oficial do Mallorca diante de sua torcida antes do início da temporada. Do outro lado, o Paris Saint-Germain faz sua estreia na pré-temporada e inicia a preparação para mais um calendário repleto de competições.

Momento das equipes

Mallorca

O Mallorca chega embalado pelos resultados conquistados nos primeiros compromissos da pré-temporada. A equipe espanhola venceu Al-Fateh e Al-Ittihad e agora terá seu desafio mais complicado até o momento ao enfrentar o atual campeão europeu.

Além de servir como apresentação para os torcedores, a partida também será um importante teste para o técnico Luis García Fernández avaliar o elenco antes da estreia oficial na temporada. O treinador não poderá contar com Lucas Bergström e Arnau Puigmal, ambos lesionados, enquanto Samu Costa vive a expectativa de uma possível transferência e também é dúvida.

Paris Saint-Germain

O PSG fará sua primeira partida de preparação para a temporada 2026/27. Como parte do elenco principal ainda recebeu férias após a disputa da Copa do Mundo, Luis Enrique deve utilizar uma equipe alternativa, formada por jovens das categorias de base e jogadores que permaneceram treinando durante o período de descanso.

O clube parisiense também busca conquistar novamente o Troféu Cidade de Palma. A única participação do PSG na competição aconteceu em 1982, quando levantou o título.

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Onde assistir Mallorca x PSG ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

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Prováveis escalações

Mallorca (Técnico: Luis García Fernández)

Arnau Tenas; Mateu Morey, David López, Antonio Raíllo e Toni Lato; Samu Costa, Manu Morlanes e Pablo Torre; Arnau Puigmal, Javi Llabrés Fuentes e Jan Virgili.

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Lucas Chevalier; Yoram Zague, Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo e David Boly; Renato Sanches, Ibrahim Mbaye e Senny Mayulu; Quentin Ndjantou, Oumar Camara e Mahamadou Sangaré.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.