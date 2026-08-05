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Ferencváros x Real Madrid ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo amistoso de pré-temporada

Real Madrid faz mais um teste antes da estreia em La Liga, enquanto o Ferencváros chega embalado após vitória na Liga Europa

Por Lucas Valle Publicado em 06/08/2026 às 8:46 | Atualizado em 07/08/2026 às 10:46
Ferencváros e Real Madrid se enfrentam em amistoso internacional
Ferencváros e Real Madrid se enfrentam em amistoso internacional - Arte/Blog do Torcedor

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Real Madrid e Ferencváros se enfrentam neste sábado (08), às 14h (horário de Brasília), na Groupama Arena, em Budapeste, na Hungria, em amistoso preparatório para a temporada 2026/27.

O confronto será mais um teste para a equipe comandada por José Mourinho antes da estreia em La Liga. Do outro lado, o Ferencváros busca recuperar a confiança após uma sequência de resultados irregulares e terá pela frente um dos maiores desafios da pré-temporada.

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Momento das equipes

O Real Madrid chega para o amistoso após empatar por 2 a 2 com a Fiorentina, em um duelo movimentado na Áustria. Endrick e Alexis Ciria marcaram os gols merengues, enquanto Mourinho voltou a promover testes na equipe e deu espaço para jovens promessas do elenco.

A partida diante do Ferencváros será mais uma oportunidade para o treinador ajustar o time antes do início oficial da temporada. Após o compromisso na Hungria, o Real ainda enfrentará Deportivo (12 de agosto) e Schalke (16 de agosto) antes da estreia em La Liga, marcada para o dia 22 de agosto, contra o Espanyol.

Já o Ferencváros vive uma pré-temporada intensa. Desde o retorno após a Copa do Mundo, a equipe disputou nove partidas, sendo cinco delas pelas fases qualificatórias da Liga Europa. Após uma sequência de três jogos sem vencer, o clube húngaro voltou a triunfar ao derrotar o Górnik por 1 a 0, no jogo de ida da terceira fase classificatória da competição continental.

Onde assistir Ferencváros x Real Madrid ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

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Prováveis escalações

Ferencváros (Técnico: Balázs Borbély)

Dibusz; Osvath, Raemaekers, Gómez e Cadu; Rommeens, Corbu; Zachariassen, Kanichowsk, O'Dowda; Joseph.

Real Madrid (Técnico: José Mourinho)

Lunin; Trent Alexander-Arnold (Dumfries), Joan Martínez (Rudiger), Huijsen e Álvaro Carreras; Camavinga, Valverde e Arda Güler; Brahim Díaz (Bernardo Silva), Endrick e Vinicius Jr (Carlos Espí).

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.