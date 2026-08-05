Ceará x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 21ª rodada da Série B
Vozão tenta embalar após deixar a zona de rebaixamento, enquanto a Macaca busca encerrar jejum de 14 partidas sem vitória na Série B
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O Ceará recebe a Ponte Preta nesta sexta-feira (07), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O confronto reúne duas equipes que brigam na parte de baixo da tabela. O Vozão tenta embalar após voltar a vencer na competição, enquanto a Macaca busca encerrar uma sequência negativa que já dura quase quatro meses.
Como chegam as equipes
Ceará
O Ceará ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento ao vencer o São Bernardo por 4 a 3, fora de casa, na última rodada. O resultado encerrou uma sequência de sete partidas sem vitória e tirou o Vozão da zona de rebaixamento.
Agora, a equipe comandada por Daniel Paulista ocupa a 16ª colocação, com 22 pontos, e tenta aproveitar o fator casa para abrir distância do Z-4 e iniciar uma reação na Série B.
Ponte Preta
A Ponte Preta vive um momento delicado. A equipe empatou com o Athletic na rodada passada e chegou ao 14º jogo consecutivo sem vencer, acumulando 12 derrotas e dois empates no período. A última vitória da Macaca aconteceu no dia 24 de abril.
Lanterna da Série B, com apenas nove pontos conquistados, o time comandado por Márcio Zanardi tenta surpreender fora de casa para interromper a pior sequência da competição.
Onde assistir Ceará x Ponte Preta ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:
- TV aberta: ESPN
- Streaming: Disney+
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Prováveis escalações
Ceará (Técnico: Daniel Paulista)
Richard; Bryan Borges, Éder, Júlio Cesar e Sanchez; Giovanni Pavani, João Gabriel e Lucas Mugni; Melk, Giulio e Lucca (Renzo López).
- Desfalques: Vinicius Zanocelo (lesão), Éder e Júlio Cesar (suspensos).
- Pendurados: João Gabriel, Rafael Ramos, Sánchez, Enzo Valentim Lodovico, Lucca e Bruno Ferreira
Ponte Preta (Técnico: Márcio Zanardi)
Vinicius Ferrari; Sergio Palacios, Márcio Silva e Lucas Cunha; Júlio, Léo Gomes, Danilo Barcelos e Diego Porfírio; Elvis, Kevyson e Rodriguinho (David da Hora).
- Desfalque: Júlio de Oliveira (suspenso).
- Pendurados: Kevyson, David Braz, Miguel Morais, Diego Tavares e Sergio Palacios
Arbitragem
- Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
- Assistente 1: Celso Luiz da Silva (MG)
- Assistente 2: Cipriano da Silva Sousa (TO)
- Quarto árbitro: Leo Simão Holanda (CE)
- VAR: Raphael Garcia de Andrade (ES)
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