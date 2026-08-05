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Aston Villa x Bayern ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo amistoso de pré-temporada

Ingleses fazem o sexto teste da pré-temporada, enquanto o Bayern busca manter a sequência positiva antes do início da temporada 2026/27

Por Lucas Valle Publicado em 06/08/2026 às 10:35
Aston Villa e Bayern de Munique se enfrentam em amistoso internacional
Aston Villa e Bayern de Munique se enfrentam em amistoso internacional - Arte/Blog do Torcedor

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Aston Villa e Bayern de Munique se enfrentam nesta sexta-feira (07), às 9h (horário de Brasília), no Kai Tak Stadium, em Hong Kong, em amistoso internacional preparatório para a temporada 2026/27.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que seguem ajustando seus elencos antes do início das competições oficiais. Enquanto o Aston Villa busca manter a boa sequência de resultados na pré-temporada, o Bayern de Munique utiliza o duelo para dar ritmo ao elenco após um início de preparação com poucos amistosos

Momento das equipes

O Aston Villa chega para seu sexto amistoso de pré-temporada. A equipe comandada por Unai Emery soma três vitórias e duas derrotas até o momento. Os ingleses venceram Walsall (5 a 0), Indonesia XI (3 a 1) e BG Pathum United (3 a 1), mas acabaram superados por Porto (2 a 1) e Real Sociedad (4 a 2).

A diretoria também movimentou o mercado de transferências. Entre os reforços, destacam-se o volante brasileiro João Gomes e o suíço Johan Manzambi, um dos destaques da última Copa do Mundo. Em contrapartida, o clube se despediu de nomes importantes como Morgan Rogers, Youri Tielemans, Enzo Barrenechea, Lucas Digne e Donyell Malen.

Já o Bayern de Munique disputou apenas três amistosos até aqui. Após estrear com derrota por 2 a 1 para o Wehen Wiesbaden, o time alemão reagiu com uma goleada por 15 a 0 sobre o Rottach-Egern e venceu o Jeju United por 2 a 1.

Os bávaros também reforçaram o elenco para a temporada com as chegadas do atacante Ismael Saibari, ex-PSV, e do lateral-esquerdo Nathaniel Brown, ex-Eintracht Frankfurt, ambos valorizados pelas atuações na Copa do Mundo. Por outro lado, o clube perdeu jogadores experientes como Leon Goretzka, Nicolas Jackson e Raphaël Guerreiro.

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Onde assistir Aston Villa x Bayern de Munique ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

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Prováveis escalações

Aston Villa (Técnico: Unai Emery)

Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres e Ian Maatsen; João Gomes e Boubacar Kamara; Alejandro Garnacho, Emiliano Buendía e Leon Bailey; Ollie Watkins.

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)

Manuel Neuer; Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano e Alphonso Davies; Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Jamal Musiala e Luis Díaz; Harry Kane.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.