Arsenal x Real Betis ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo amistoso de pré-temporada
Arsenal faz o segundo amistoso da pré-temporada, enquanto o Betis tenta manter a boa sequência antes do início das competições oficiais
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Arsenal e Real Betis se enfrentam nesta quarta-feira (05), às 15h30 (horário de Brasília), no Aviva Stadium, em Dublin, na Irlanda, em amistoso internacional preparatório para a temporada 2026/27.
O confronto marca o primeiro encontro da história entre os clubes e serve como mais um teste para as duas equipes antes do início das competições oficiais. Enquanto o Arsenal busca dar ritmo ao elenco que defenderá os títulos da Premier League e da Champions League, o Betis tenta manter a boa sequência apresentada na pré-temporada.
Momento das equipes
O Arsenal disputa seu segundo amistoso da pré-temporada. Na estreia, a equipe comandada por Mikel Arteta goleou o Girona por 4 a 1, em duelo disputado na Espanha, e agora deve utilizar uma formação mais próxima da considerada titular.
A partida também será mais uma oportunidade para jogadores que retornaram recentemente após a Copa do Mundo ganharem minutagem, como Bukayo Saka, Declan Rice e Martin Odegaard.
Depois de enfrentar o Betis, os Gunners voltam as atenções para os últimos compromissos de preparação antes da estreia na Premier League 2026/27.
Já o Betis chega com mais ritmo de jogo. A equipe de Manuel Pellegrini já disputou cinco amistosos nesta pré-temporada e soma quatro vitórias, utilizando a sequência de partidas como preparação para o retorno à UEFA Champions League.
O meia Isco deve ganhar mais minutos após retornar de lesão, enquanto Héctor Bellerín reencontra o Arsenal pela primeira vez desde que deixou o clube inglês. O lateral foi formado nas categorias de base dos Gunners e é um dos nomes mais experientes do elenco espanhol.
Onde assistir Arsenal x Real Betis ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
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Prováveis escalações
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Kepa; Ben White, Mosquera, Hincapié e Calafiori; Lewis-Skelly, Nwaneri e Havertz; Max Dowman, Christos Tzolis e Gyökeres.
Real Betis (Técnico: Manuel Pellegrini)
Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan e Fran Garcia (Firpo); Facundo Bernal, Marc Roca e Nelson Deossa; Antony, Cucho e Pablo Fornals.
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