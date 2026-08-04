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Vitória x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil

Furacão chega com vantagem construída no jogo de ida, enquanto o Vitória tenta reverter o placar diante da torcida para seguir na Copa do Brasil

Por Lucas Valle Publicado em 04/08/2026 às 9:45
Vitória e Athletico-PR se enfrentam pela Copa do Brasil
Vitória e Athletico-PR se enfrentam pela Copa do Brasil - Arte/ Blog do Torcedor

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Athletico-PR e Vitória se enfrentam nesta quinta-feira (06), às 20h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026.

O Furacão chega com boa vantagem após vencer o confronto de ida por 2 a 0, e pode perder por até um gol de diferença para garantir a classificação às quartas de final. Já o Vitória precisa vencer por três gols de diferença para avançar no tempo normal. Caso devolva o placar de dois gols, a decisão será nas cobranças de pênaltis.

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Momento das equipes

Vitória

O Leão da Barra terá uma missão complicada diante de sua torcida. Após a derrota por 2 a 0 no jogo de ida e a expulsão de Emmanuel Martínez ainda no segundo tempo, o Rubro-Negro precisa vencer por três ou mais gols de diferença para avançar no tempo normal. Caso devolva a desvantagem de dois gols, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis..

Athletico-PR

O Furacão chega ao jogo de volta com uma vantagem importante após vencer o primeiro confronto por 2 a 0, na Arena da Baixada. Com gols de João Cruz e Dudu, o Furacão dominou praticamente toda a partida e agora pode até perder por um gol de diferença para garantir a classificação às quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir Vitória x Athletico-PR ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

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Prováveis escalações

Vitória (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Fabiano Souza, Brítez (Erick ou Diego Tarzia), Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves, Gabriel Baralhas e Erick; Matheuzinho e Renê.

  • Desfalques: Pochettino (não inscrito), Rúben Ismael (transição física), Riccieli, Camutanga, Edu, Dudu, Nathan Mendes e Anderson Pato (lesionados), além de Emmanuel Martínez (suspenso).
  • Pendurados: Diego Tarzia e emanuel brítez

Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Arthur Dias, Aguirre e Benavídez; Jadson, Luiz Gustavo, João Cruz e Gilberto; Leozinho, Mendoza e Viveros.

  • Dúvida: Renan Viana.

Arbitragem

  • Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
  • Assistente 1: Gizeli Casaril (SC)
  • Assistente 2: Alex dos Santos (SC)
  • Quarto árbitro: Wallas Martins Lopes (MA)
  • VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.