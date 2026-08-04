Vitória x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil
Furacão chega com vantagem construída no jogo de ida, enquanto o Vitória tenta reverter o placar diante da torcida para seguir na Copa do Brasil
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Athletico-PR e Vitória se enfrentam nesta quinta-feira (06), às 20h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026.
O Furacão chega com boa vantagem após vencer o confronto de ida por 2 a 0, e pode perder por até um gol de diferença para garantir a classificação às quartas de final. Já o Vitória precisa vencer por três gols de diferença para avançar no tempo normal. Caso devolva o placar de dois gols, a decisão será nas cobranças de pênaltis.
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Momento das equipes
Vitória
O Leão da Barra terá uma missão complicada diante de sua torcida. Após a derrota por 2 a 0 no jogo de ida e a expulsão de Emmanuel Martínez ainda no segundo tempo, o Rubro-Negro precisa vencer por três ou mais gols de diferença para avançar no tempo normal. Caso devolva a desvantagem de dois gols, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis..
Athletico-PR
O Furacão chega ao jogo de volta com uma vantagem importante após vencer o primeiro confronto por 2 a 0, na Arena da Baixada. Com gols de João Cruz e Dudu, o Furacão dominou praticamente toda a partida e agora pode até perder por um gol de diferença para garantir a classificação às quartas de final da Copa do Brasil.
Onde assistir Vitória x Athletico-PR ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
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TV por assinatura: SporTV
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Pay-per-view: Premiere
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Streaming: GE TV (YouTube)
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Prováveis escalações
Vitória (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Fabiano Souza, Brítez (Erick ou Diego Tarzia), Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves, Gabriel Baralhas e Erick; Matheuzinho e Renê.
- Desfalques: Pochettino (não inscrito), Rúben Ismael (transição física), Riccieli, Camutanga, Edu, Dudu, Nathan Mendes e Anderson Pato (lesionados), além de Emmanuel Martínez (suspenso).
- Pendurados: Diego Tarzia e emanuel brítez
Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Arthur Dias, Aguirre e Benavídez; Jadson, Luiz Gustavo, João Cruz e Gilberto; Leozinho, Mendoza e Viveros.
- Dúvida: Renan Viana.
Arbitragem
- Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
- Assistente 1: Gizeli Casaril (SC)
- Assistente 2: Alex dos Santos (SC)
- Quarto árbitro: Wallas Martins Lopes (MA)
- VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
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