Jogos de hoje (05/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

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Jogos da Copa do Brasil, eliminatórias da competições europeias, além de amistosos internacionais, movimentam a programação desta quarta-feira (5)

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A quarta-feira (5) promete fortes emoções para os fãs de futebol, com a sequência dos jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Os principais destaques ficam por conta dos confrontos entre Fluminense x Vasco, Fortaleza x Palmeiras, Cruzeiro x Chapecoense e Grêmio x Mirassol, que definem mais classificados às quartas de final da competição.

Além da competição nacional, a agenda conta com partidas das fases qualificatórias da Champions League, Europa League e Conference League, além da Copa Africana Feminina e amistosos internacionais envolvendo clubes como Arsenal, PSG e Napoli.

Jogos desta quarta-feira (05/08)

Copa do Brasil

19h - Cruzeiro x Chapecoense - Premiere e SporTV

19h30 - Grêmio x Mirassol - Amazon Prime Video

21h30 - Fluminense x Vasco - Globo, SporTV, Premiere, GE TV e Prime Video

21h30 - Fortaleza x Palmeiras - Globo, SporTV, Premiere e Prime Video

Champions League - Qualificação

13h30 - AGF x Sabah - Sem transmissão para o Brasil

15h - Fenerbahçe x Sturm Graz - XSports e Canal Gol Brazil

Europa League - Qualificação

15h15 - Ferencváros x Górnik Zabrze - Sem transmissão para o Brasil

Conference League - Qualificação



14h - Brann x Apollon Limassol - Sem transmissão para o Brasil

15h30 - Panathinaikos x CSKA 1948 Sofia - Sem transmissão para o Brasil

Copa Africana Feminina

17h - Egito x Nigéria - Sem transmissão para o Brasil

17h - Malaui x Zâmbia - Sem transmissão para o Brasil

Amistosos internacionais

13h30 - Napoli x Osasuna - Sem transmissão para o Brasil

15h30 - Arsenal x Real Betis - SportyNet (YouTube)

16h - Mallorca x PSG - SportyNet (YouTube) e DAZN

Onde assistir aos jogos de hoje?

As partidas desta quarta-feira (05) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:

Globo – Emissora de TV aberta com transmissão de partidas selecionadas da Copa do Brasil.

Emissora de TV aberta com transmissão de partidas selecionadas da Copa do Brasil. Premiere – Serviço de pay-per-view do Grupo Globo, disponível mediante assinatura.



Serviço de pay-per-view do Grupo Globo, disponível mediante assinatura. SporTV – Canal esportivo do Grupo Globo disponível nas principais operadoras de TV por assinatura.

Canal esportivo do Grupo Globo disponível nas principais operadoras de TV por assinatura. GE TV – Canal oficial do ge no YouTube, com transmissões gratuitas de partidas selecionadas.

– Canal oficial do ge no YouTube, com transmissões gratuitas de partidas selecionadas. Canal Gol Brazil – Canal no YouTube com transmissões gratuitas de competições internacionais.



– Canal no YouTube com transmissões gratuitas de competições internacionais. Amazon Prime Video – Serviço de streaming por assinatura com transmissão exclusiva de jogos da Copa do Brasil.

– Serviço de streaming por assinatura com transmissão exclusiva de jogos da Copa do Brasil. SportyNet – Canal no YouTube que transmite amistosos internacionais.

Canal no YouTube que transmite amistosos internacionais. DAZN – Plataforma de streaming com transmissões de eventos esportivos mediante assinatura.

Plataforma de streaming com transmissões de eventos esportivos mediante assinatura. Xsports - Canal de TV aberta, disponível no canal 7.1 em diversas regiões, além de operadoras parceiras.