Jogos de hoje (04/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
Copa do Brasil define mais dois classificados às quartas de final, enquanto a agenda ainda conta com partidas das competições europeias
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Sem jogos do Campeonato Brasileiro, a terça-feira (4) será marcada pelas decisões da Copa do Brasil, com os confrontos entre Juventude x Atlético-MG e Remo x Santos, que definem os classificados para as quartas de final da competição.
A programação também conta com partidas das fases qualificatórias da Champions League, Europa League, Conference League, além de jogos da Liga dos Campeões Feminina, Copa Africana Feminina e diversos amistosos internacionais.
Jogos desta terça-feira (04/08)
Copa do Brasil
- 19h30 - Juventude x Atlético-MG - Amazon Prime Video
- 21h30 - Remo x Santos - Premiere e sportv
UEFA Champions League - Qualificação
- 13h - Ararat-Armenia x Celje - Sem transmissão para o Brasil
- 13h - Mjallby x Slovan Bratislava - Sem transmissão para o Brasil
- 14h30 - Hapoel Be'er Sheva x Estrela Vermelha - Sem transmissão para o Brasil
- 14h30 - Levski Sofia x Kairat - Sem transmissão para o Brasil
- 15h - Sparta Praha x Lyon - XSports e Canal Gol Brazil
- 15h - Dinamo Zagreb x Kauno Zalgiris - Sem transmissão para o Brasil
- 15h - Olympiacos x NEC Nijmegen - Sem transmissão para o Brasil
- 15h - Union Saint-Gilloise x Bodo/Glimt - Canal Gol Brazil
UEFA Europa League - Qualificação
- 16h - Larne x Iberia 1999 - Sem transmissão para o Brasil
- 16h - Shamrock Rovers x Egnatia - Sem transmissão para o Brasil
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UEFA Conference League - Qualificação
- 13h - Auda x Dinamo City - Sem transmissão para o Brasil
Copa Africana Feminina
- 17h - Burkina Faso x África do Sul - Sem transmissão para o Brasil
- 17h - Tanzânia x Costa do Marfim - Sem transmissão para o Brasil
UEFA Women's Champions League - Qualificação
- 11h - Breiðablik x FK Aktobe - Sem transmissão para o Brasil
Amistoso internacional
- 09h - Bournemouth x Genoa - Sem transmissão para o Brasil
- 9h30 - Pathum United x Aston Villa - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Al Nassr x Almería - Sem transmissão para o Brasil
- 15h - Newport x Roma - Sem transmissão para o Brasil
- 15h30 - Tomares x Real Betis - Sem transmissão para o Brasil
Onde assistir aos jogos de hoje?
As partidas desta segunda-feira (3) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:
- Amazon Prime Video – Serviço de streaming por assinatura que transmite jogos exclusivos da Copa do Brasil.
- Premiere – Serviço de pay-per-view do Grupo Globo, disponível mediante assinatura.
- SporTV – Canal esportivo do Grupo Globo disponível nas principais operadoras de TV por assinatura.
- XSports – Canal de TV aberta, disponível no canal 7.1 em diversas regiões, além de operadoras parceiras.
- Canal GOL Brazil – Canal no YouTube com transmissões gratuitas de competições internacionais.