Corinthians x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil
Timão recebe o Internacional precisando reverter a derrota por 2 a 0 sofrida no jogo de ida para continuar na disputa pelo título da Copa do Brasil
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Corinthians e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026.
O Internacional chega com boa vantagem após vencer o jogo de ida por 2 a 0, no Beira-Rio, com gols de Matheus Bahia e Alan Patrick. O Corinthians precisa vencer por três gols de diferença para avançar no tempo normal. Em caso de vitória alvinegra por dois gols, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.
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Momento das equipes
Corinthians
O Timão terá uma missão difícil diante da torcida para seguir vivo na Copa do Brasil. Derrotado por 2 a 0 no Beira-Rio, o time comandado por Fernando Diniz precisa reverter a desvantagem na Neo Química Arena para continuar na briga pelo título nacional.
A equipe paulista aposta na força como mandante para buscar a classificação. Para isso, precisará de uma vitória por três ou mais gols de diferença para avançar diretamente às quartas de final. Caso vença por 2 a 0, a vaga será decidida nos pênaltis.
Internacional
O Colorado chega em situação confortável após construir uma boa vantagem no primeiro confronto. Dominando boa parte da partida no Beira-Rio, o Colorado venceu por 2 a 0, com gols de Matheus Bahia e Alan Patrick, e agora pode perder por até um gol de diferença para garantir a classificação.
A equipe de Paulo Pezzolano tenta confirmar a vaga fora de casa e seguir firme na disputa pelo título da Copa do Brasil, competição que também garante ao campeão uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2027.
Onde assistir Corinthians x Internacional ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
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TV por assinatura: SporTV
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Pay-per-view: Premiere
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Prováveis escalações
Corinthians (Técnico: Fernando Diniz)
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro (Allan); Kaio César e Jesse Lingard (Gui Negão).
- Desfalques: Vitinho, Yuri Alberto, Zakaria Labyad, Alex Santana e Kayke
Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)
Matheus Cunha; Vitinho, Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique e Alan Patrick; Carbonero e Bernabéi.
- Desfalques: Thiago Maia, Benjamin Arhin, Victor Gabriel e Kayky.
Arbitragem
- Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
- Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
- Assistente 2: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
- Quarto árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)
- VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
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